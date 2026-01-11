भारतीय संघाकडून रोहित शर्माने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात २६ धावांची खेळी केली, ज्यामध्ये त्याने दोन षटकार आणि तीन चौकार मारले. काइल जेमिसनच्या चेंडूवर मोठा स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न करताना तो किवी कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने झेलबाद केला. सामन्यात दोन षटकार मारून रोहितने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६५० षटकार मारले आणि हा विक्रम करणारा जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा विक्रम कोणीही केला नव्हता.
याव्यतिरिक्त, रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक षटकार मारणारा सलामीवीर बनला आहे आणि त्याने ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला आहे. रोहितने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून ३२९ षटकार मारले आहेत, तर गेलने सलामीवीर म्हणून ३२८ षटकार मारले आहेत.
|फलंदाज
|देश
|षटकार (सलामीवीर म्हणून)
|रोहित शर्मा
|भारत
|३२९
|ख्रिस गेल
|वेस्ट इंडिज
|३२८
|सनथ जयसूर्या
|श्रीलंका
|२६३
|मार्टिन गुप्टिल
|न्यूझीलंड
|१७४
|सचिन तेंडुलकर
|भारत
|१६७
रोहित शर्माने २००७ मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि सुरुवातीला तो चांगला खेळला नाही. तथापि, महेंद्रसिंग धोनीने त्याला डावाची सुरुवात करण्यासाठी बढती दिली आणि त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही. त्याने २८० एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ११,५४२ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये ३३ शतके आणि ६१ अर्धशतके आहेत.
