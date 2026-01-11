Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 1st ODI: किवींचे भारताला ३०१ धावांचे तगडे आव्हान! डॅरिल मिशेलची शानदार खेळी, आता रोहित-कोहलीवर सर्वांच्या नजरा

IND vs NZ: न्यूझीलंडने भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर न्यूझीलंडने निर्धारित ५० षटकांत आठ गडी गमावून ३०० धावा केल्या.

Updated On: Jan 11, 2026 | 05:43 PM
IND vs NZ 1st ODI: किवींचे भारताला ३०१ धावांचे तगडे आव्हान! डॅरिल मिशेलची शानदार खेळी, आता रोहित-कोहलीवर सर्वांच्या नजरा
  • किवींचे भारताला ३०१ धावांचे तगडे आव्हान!
  • डॅरिल मिशेलची शानदार खेळी
  • आता रोहित-कोहलीवर सर्वांच्या नजरा
India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारत आणि न्यूझीलंडमधील याच्यांतील तीन एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना आज वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळला जात आहे. न्यूझीलंडने भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर न्यूझीलंडने निर्धारित ५० षटकांत आठ गडी गमावून ३०० धावा केल्या. पाहुण्या संघाकडून डॅरिल मिशेलने सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने ७१ चेंडूत पाच चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीने ८४ धावा केल्या.


प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडला चांगली सुरुवात मिळाली. डेव्हॉन कॉनवे (६७ चेंडूत ५६) आणि हेन्री निकोल्स (६९ चेंडूत ६२) यांनी पहिल्या विकेटसाठी ११७ धावा जोडल्या. विल यंग (१२) आणि ग्लेन फिलिप्स (१२) स्वस्तात बाद झाले. कर्णधार मायकेल ब्रेसवेल १६ धावांवर धावबाद झाला. तथापि, चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या डॅरिलने दुसऱ्या टोकाला ठामपणे धरले. त्याने ब्रेसवेलसोबत सहाव्या विकेटसाठी ३९ धावा आणि ख्रिश्चन क्लार्क (नाबाद २४) यांच्यासोबत सातव्या विकेटसाठी ४२ धावा जोडल्या. काइल जेमिसन ८ धावांवर नाबाद राहिला. झाचेरी फौल्क्सने १ धाव केली. भारताकडून हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ तर कुलदीप यादवने १ विकेट घेतली.

विराट कोहलीने सौरव गांगुलीचा मोडला विक्रम, भारतासाठी सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा पाचवा खेळाडू; टॉप-4 मध्ये या नावांचा समावेश

भारतीय संघाची प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकिपर), रविंद्र जडेजा, वाॅशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूझीलंड संघाची प्लेइंग 11

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे, मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅक फॉक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक

Published On: Jan 11, 2026 | 05:43 PM

