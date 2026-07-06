सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Sanjay Manjrekar Angry Post On Social Media Sanju Samson Drop And Vaibhav Suryvanshi Team India Gautam Gambhir

अन्यायची परिसीमा! Team India मध्ये गोंधळ काय? samson बाबत मांजरेकरांच्या ‘त्या’ पोस्टने अब्रू चव्हाट्यावर

Updated On: Jul 06, 2026 | 07:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. आयर्लंड दौऱ्याचे दोन सामने आणि इंग्लंडविरुद्धच्या एका सामन्यात संजू सॅमसन अपयशी ठरला.

अन्यायची परिसीमा! Team India मध्ये गोंधळ काय? samson बाबत मांजरेकरांच्या ‘त्या’ पोस्टने अब्रू चव्हाट्यावर

संजय मांजरेकर यांची पोस्ट व्हायरल (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संजू सॅमसनला ड्रॉप करताच संजय मांजरेकर भडकला
  • भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवडीवर केले भाष्य 
  • संजय मांजरेकर यांनी केली सोशल मिडियावर पोस्ट 
India Vs England 5 T20 Series: सध्या इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू आहे. यातील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने 4 विकेट्सने भारताचा पराभव केला होता. आयर्लंड दौऱ्यापासून भारताने तीन टी 20 सामने गमावले आहेत. मागील सामन्यात अखेर भारतीय संघाने वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली. मात्र संजू सॅमसनला संघात स्थान दिले गेले नवते. यावर आता माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक संजय मांजरेकरने उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. आयर्लंड दौऱ्याचे दोन सामने आणि इंग्लंडविरुद्धच्या एका सामन्यात संजू सॅमसन अपयशी ठरला. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात त्याला वगळून वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले होते. दुसऱ्या सामन्यात भारताचा 4 विकेट्सने पराभव झाला आहे. मात्र आता संजय मांजरेकर यांनी संजू सॅमसनला बाहेर ठेवल्याने संताप व्यक्त केला आहे.

IND vs ENG : स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार; टीम इंडियात मोठे बदल होणार? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

काय म्हणाले संजय मांजरेकर?

संजू सॅमसनला संघातून वगळले त्यामुळे माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध समालोचक संजय मांजरेकर चांगलेच भडकले. टीम मॅनेजमेंटच्या निर्णयावर ते चांगलेच भडकले. सोशल मिडियावर पोस्ट करत त्याने आपले मत व्यक्त केले आहे. ‘वैभव सूर्यवंशीला संघात पाहणे खूप चांगले आहे. मात्र सॅमसनचे काय? वगळून टाकले?

मला वाटत नाही त्याला दुखापत झाली असेल. आजवरपर्यन्तचे हे विचित्र सिलेक्शन आहे. जर तुम्ही वैभवला संघात स्थान देणार होता, तर संजूला तिसऱ्या स्थानावर सहज खेळवू शकला असता.’

Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

दुसऱ्या टी 20 सामन्यात संजू सॅमसन ऐवजी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले होते. वैभवने तया सामन्यात आपले इंटरनॅशनल डेब्यू केले होते. पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी 14 रन्स करून आउट झाला. त्यामध्ये त्याने दोन सिक्स मारले होते. या सामन्यात भारताला 4 विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला आहे. मागील तीन सामने सलग भारताने गमावले आहेत. श्रेयस अय्यर कर्णधार झाल्यापासून भारताला एकही विजय मिळवता आलेला नाहीये.

Web Title: Sanjay manjrekar angry post on social media sanju samson drop and vaibhav suryvanshi team india gautam gambhir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 06:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG : स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार; टीम इंडियात मोठे बदल होणार? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?
1

IND vs ENG : स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार; टीम इंडियात मोठे बदल होणार? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
2

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

IND Vs ENG Live: मँचेस्टरमध्ये अभिषेक शर्माचे वादळ; इंग्लंडला विजयासाठी 191 रन्सची गरज
3

IND Vs ENG Live: मँचेस्टरमध्ये अभिषेक शर्माचे वादळ; इंग्लंडला विजयासाठी 191 रन्सची गरज

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात
4

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp च्या नव्या फिचरला भारत सरकारचा ब्रेक! केंद्र सरकारशी चर्चा संपेपर्यंत Username फिचर लाँच होणार नाही; Meta चे आश्वासन

WhatsApp च्या नव्या फिचरला भारत सरकारचा ब्रेक! केंद्र सरकारशी चर्चा संपेपर्यंत Username फिचर लाँच होणार नाही; Meta चे आश्वासन

Jul 06, 2026 | 07:33 PM
क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र

क्रिकेट मॅचदरम्यान कंडोम आणि डेटिंग Apps च्या जाहिरातींवर बंदी घाला! CTI चे ICC अध्यक्ष जय शाह यांना खळबळजनक पत्र

Jul 06, 2026 | 07:30 PM
Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Jul 06, 2026 | 07:30 PM
Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

Jul 06, 2026 | 07:15 PM
GauravSrivastava: CIA एजंट सांगून थेट राष्ट्राध्यक्षांनाच गंडवले; भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा इंडोनेशियात अब्जावधींचा संरक्षण घोटाळा

GauravSrivastava: CIA एजंट सांगून थेट राष्ट्राध्यक्षांनाच गंडवले; भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा इंडोनेशियात अब्जावधींचा संरक्षण घोटाळा

Jul 06, 2026 | 07:10 PM
Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

Jul 06, 2026 | 07:02 PM
अन्यायची परिसीमा! Team India मध्ये गोंधळ काय? samson बाबत मांजरेकरांच्या ‘त्या’ पोस्टने अब्रू चव्हाट्यावर

अन्यायची परिसीमा! Team India मध्ये गोंधळ काय? samson बाबत मांजरेकरांच्या ‘त्या’ पोस्टने अब्रू चव्हाट्यावर

Jul 06, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा