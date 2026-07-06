अन्यायची परिसीमा! Team India मध्ये गोंधळ काय? samson बाबत मांजरेकरांच्या ‘त्या’ पोस्टने अब्रू चव्हाट्यावर

भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. आयर्लंड दौऱ्याचे दोन सामने आणि इंग्लंडविरुद्धच्या एका सामन्यात संजू सॅमसन अपयशी ठरला. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात त्याला वगळून वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले होते. दुसऱ्या सामन्यात भारताचा 4 विकेट्सने पराभव झाला आहे. मात्र आता संजय मांजरेकर यांनी संजू सॅमसनला बाहेर ठेवल्याने संताप व्यक्त केला आहे.
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काय म्हणाले संजय मांजरेकर?
संजू सॅमसनला संघातून वगळले त्यामुळे माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध समालोचक संजय मांजरेकर चांगलेच भडकले. टीम मॅनेजमेंटच्या निर्णयावर ते चांगलेच भडकले. सोशल मिडियावर पोस्ट करत त्याने आपले मत व्यक्त केले आहे. ‘वैभव सूर्यवंशीला संघात पाहणे खूप चांगले आहे. मात्र सॅमसनचे काय? वगळून टाकले?
Great to see Vaibhav in India colours. But what about Samson! Dropped?? Are you kidding me! No, I guess, injured. Let’s hope it’s injury. Or it’s the most bizarre selection. Could have easily batted at 3 if you wanted to get Vaibhav in. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 5, 2026
मला वाटत नाही त्याला दुखापत झाली असेल. आजवरपर्यन्तचे हे विचित्र सिलेक्शन आहे. जर तुम्ही वैभवला संघात स्थान देणार होता, तर संजूला तिसऱ्या स्थानावर सहज खेळवू शकला असता.’
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दुसऱ्या टी 20 सामन्यात संजू सॅमसन ऐवजी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले होते. वैभवने तया सामन्यात आपले इंटरनॅशनल डेब्यू केले होते. पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी 14 रन्स करून आउट झाला. त्यामध्ये त्याने दोन सिक्स मारले होते. या सामन्यात भारताला 4 विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला आहे. मागील तीन सामने सलग भारताने गमावले आहेत. श्रेयस अय्यर कर्णधार झाल्यापासून भारताला एकही विजय मिळवता आलेला नाहीये.