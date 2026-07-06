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Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

Updated On: Jul 06, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

Habits That Causes Health Issues In Women's Health: अनेक महिला करिअर आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त राहून स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. अनियमित दिनचर्या, अपुरी झोप, चुकीचा आहार आणि तणाव यांसारख्या सवयींमुळे दीर्घकाळात गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे वेळेत निरोगी सवयी अंगीकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

photo- yandex

Women's Health

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विस्तार
  • महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करतात या ५ सवयी
  • वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान
  • तरुण वयातच निरोगी सवयी अंगीकारा
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत अनेक तरणी आणि महिला शिक्षण, करिअर आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमध्ये इतक्या व्यस्त असतात की स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. अनियमित दिनचर्या, अपुरी झोप, चुकीचा आहार आणि तणाव यांसारख्या सवयींचा शरीरावर हळूहळू विपरीत परिणाम होतो. सुरुवातीला या सवयी किरकोळ वाटल्या तरी पुढे हार्मोन्सचे असंतुलन, लठ्ठपणा, अशक्तपणा आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तरुण वयातच निरोगी (Women’s Health) सवयी अंगीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे.

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नाश्ता टाळण्याची सवय

अनेक महिला वजन कमी करण्याच्या उद्देशाने किंवा घाईमुळे सकाळचा नाश्ता टाळतात. मात्र त्यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळत नाही. यामुळे थकवा, अशक्तपणा, एकाग्रतेचा अभाव आणि दिवसभर जंक फूड खाण्याची इच्छा वाढू शकते. दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने केल्यास शरीराचे कार्य सुरळीत राहते.

अपुरी झोप घेणे

रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरणे किंवा काम करणे यामुळे झोपेचे वेळापत्रक बिघडते. सात ते आठ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप न मिळाल्यास मानसिक तणाव, स्मरणशक्ती कमी होणे, हार्मोनल बदल आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.

सतत जंक फूड आणि साखरयुक्त पदार्थांचे सेवन

फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ वारंवार खाल्ल्याने वजन वाढणे, पोषणतत्त्वांची कमतरता आणि भविष्यात मधुमेह किंवा हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. त्याऐवजी ताजी फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्यांचा आहार अधिक फायदेशीर ठरतो.

नियमित व्यायामाचा अभाव

दिवसभर बसून राहण्याची सवय शरीरासाठी हानिकारक ठरते. नियमित चालणे, योग, सायकलिंग किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्यास हाडे मजबूत राहतात, वजन नियंत्रणात राहते आणि मानसिक आरोग्यही सुधारते.

तणावाकडे दुर्लक्ष करणे

सततचा मानसिक ताण, चिंता किंवा भावनिक दबाव याचा शरीरावरही परिणाम होतो. तणाव कमी करण्यासाठी ध्यान, योग, पुरेशी विश्रांती आणि आवडीच्या छंदांसाठी वेळ देणे गरजेचे आहे. आवश्यक वाटल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासही मागे-पुढे पाहू नये.संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणावाचे योग्य व्यवस्थापन यामुळे अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.

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Web Title: Womens health 5 bad habits affecting women health tips marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 07:02 PM

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