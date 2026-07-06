Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

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अनेक महिला वजन कमी करण्याच्या उद्देशाने किंवा घाईमुळे सकाळचा नाश्ता टाळतात. मात्र त्यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळत नाही. यामुळे थकवा, अशक्तपणा, एकाग्रतेचा अभाव आणि दिवसभर जंक फूड खाण्याची इच्छा वाढू शकते. दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने केल्यास शरीराचे कार्य सुरळीत राहते.
रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरणे किंवा काम करणे यामुळे झोपेचे वेळापत्रक बिघडते. सात ते आठ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप न मिळाल्यास मानसिक तणाव, स्मरणशक्ती कमी होणे, हार्मोनल बदल आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.
फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ वारंवार खाल्ल्याने वजन वाढणे, पोषणतत्त्वांची कमतरता आणि भविष्यात मधुमेह किंवा हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. त्याऐवजी ताजी फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्यांचा आहार अधिक फायदेशीर ठरतो.
दिवसभर बसून राहण्याची सवय शरीरासाठी हानिकारक ठरते. नियमित चालणे, योग, सायकलिंग किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्यास हाडे मजबूत राहतात, वजन नियंत्रणात राहते आणि मानसिक आरोग्यही सुधारते.
सततचा मानसिक ताण, चिंता किंवा भावनिक दबाव याचा शरीरावरही परिणाम होतो. तणाव कमी करण्यासाठी ध्यान, योग, पुरेशी विश्रांती आणि आवडीच्या छंदांसाठी वेळ देणे गरजेचे आहे. आवश्यक वाटल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासही मागे-पुढे पाहू नये.संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणावाचे योग्य व्यवस्थापन यामुळे अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.
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