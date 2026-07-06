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IND vs ENG : स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार; टीम इंडियात मोठे बदल होणार? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?

Updated On: Jul 06, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

IND vs ENG 3rd T20 Probable Playing 11: भारत आणि इंगलंड यांच्यात उद्या तिसरा टी- २० सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग ११ मध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

IND vs ENG : स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार; टीम इंडियात मोठे बदल होणार? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११?
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विस्तार
  • स्पिनचा डाव भारी पडला! आता पेसर्सचा पलटवार
  • टीम इंडियात मोठे बदल होणार
  • कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना मंगळवारी ७ जुलै रोजी नॉटिंगहॅम येथे खेळला जाईल. मागील सामना गमावल्यामुळे भारत मालिकेत ०-१ ने मागे आहे. श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारताचा हा तिसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय पराभव होता. यापूर्वी संघ आयर्लंडविरुद्धही दोन सामने हरला होता. जर भारताला मालिका जिंकायची असेल, तर त्यांना तिसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल.

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फलंदाजीच्या क्रमात कोणताही बदल नाही

दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारताने प्लेइंग-11 मध्ये एक बदल करत संजू सॅमसनच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली. वैभवला त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही, पण तिसऱ्या टी-२० मध्येही त्याला संधी दिली जाईल हे निश्चित आहे. या परिस्थितीत सॅमसनला पुन्हा एकदा बाहेर बसावे लागेल. अभिषेक शर्मा वैभवसोबत डावाची सुरुवात करेल. ईशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल आणि कर्णधार श्रेयस चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. याचा अर्थ भारत फलंदाजीच्या क्रमात कोणताही बदल करणार नाही.

बिश्नोईला संघाबाहेर जाणार? आता पेसर्सचा पलटवार

कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ व्यवस्थापन अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये एका अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजाचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे, तर दुसरीकडे लेग-स्पिनर रवी बिश्नोईचे स्थान धोक्यात आले आहे. मँचेस्टरमधील दुसऱ्या टी२० सामन्यात बिश्नोई पूर्णपणे फॉर्ममध्ये दिसला नाही. त्याने डावाच्या १७ व्या षटकात तीन बॅक-फूट नो-बॉल टाकले आणि २९ धावा दिल्या. चार षटकांत एकही विकेट न घे्ता केलेल्या ६० धावा दिल्या. यामुळे संघातील त्याच्या स्थानाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ट्रेंट ब्रिज येथील परिस्थिती पाहता, बिश्नोईचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवला त्याचा बदली खेळाडू म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते. स्विंग आणि अतिरिक्त मूव्हमेंट निर्माण करण्याची त्याची क्षमता त्याला प्रसिद्ध कृष्णापेक्षा एक चांगला पर्याय आहे.

भारतीय फलंदाजांना दाखवावी लागेल ताकद

आयपीएलसह गेल्या सहा महिन्यांपासून आपले बहुतेक सामने सपाट खेळपट्ट्यांवर खेळणाऱ्या भारतीय फलंदाजीला इंग्लंडच्या अतिरिक्त बाउन्स, चेंडूची स्विंग आणि सॅम करनसारख्या गोलंदाजांच्या विविधतेसमोर संघर्ष करावा लागत आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि इशान किशन यांनी निश्चितच काही धावा केल्या आहेत, पण ते दोघेही हे इंग्लिश गोलंदाजांवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवू शकले नाहीत. भारताने गेल्या दोन सामन्यांमध्ये १८९ आणि १९० धावा केल्या, पण दोन्ही वेळा धावसंख्या किमान २५ ते ३० धावांनी कमी पडली.

दोन्ही संघांचे संभाव्य प्लेइंग 11:

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.

इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बेंटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर

IND vs ENG: मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान; श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी, तिसरा सामना कधी अन् किती वाजता?

Web Title: Ind vs eng 3rd t20 ravi bishnoi out prince yadav pace attack over spin probable playing x

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Published On: Jul 06, 2026 | 04:23 PM

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