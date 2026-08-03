दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय; लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण सिंग निर्दोष, विनेश फोगट संतप्त, म्हणाली…

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सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात, विनेश फोगट यांनी आरोप केला आहे की, व्यवस्थेने अगदी सुरुवातीपासूनच ब्रिजभूषण शरण सिंगला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. ती म्हणाली की, ‘सत्ताधारी पक्षाच्या एका शक्तिशाली नेत्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले. ब्रिजभूषण सिंगने आपला राजकीय प्रभाव आणि सत्तेचा गैरवापर करून अनेक महिला कुस्तीपटूंवर त्यांच्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी सतत दबाव टाकला.’
ती पुढे म्हणाली की, ‘असे असूनही, अनेक महिला कुस्तीपटूंनी हिम्मत दाखवली आणि न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू ठेवला. महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांमध्ये न्यायालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंगला दोषी न ठरवल्याने आम्ही अत्यंत दुखी आहोत. संपूर्ण यंत्रणा, सरकार आणि सिस्टम अगदी सुरुवातीपासूनच ब्रिजभूषणला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती.’
विनेश फोगट म्हणाली की, महिला कुस्तीपटूंनी त्यांच्या वकिलांना या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि शक्य तितक्या लवकर उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाईल. आम्ही आशा सोडलेली नाही आणि आमची लढाई सुरूच राहील.
pic.twitter.com/iDnAdceZa3 — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) August 3, 2026
न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर, ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हणाले, ‘मी पहिल्या दिवसापासूनच सांगितले होते की जर आरोप खरे ठरले तर मी स्वतःला फाशी देईन. आज माझी निर्दोष मुक्तता झाली आहे, मला याचा खूप आनंद आहे. ही माझ्यासाठी आणि माझ्या समर्थकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. मला यापेक्षा जास्त काही बोलायचे नाही.’
न्यायालयीन सुनावणीच्या सुरुवातीला, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) अश्विनी पनवार यांनी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांची निर्दोष मुक्तता केली. सहआरोपी विनोद तोमर यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल २ जुलै रोजी राखून ठेवला होता.
सहा महिला कुस्तीपटूंनी माजी भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. जानेवारी २०२३ मध्ये, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनापासून काही किलोमीटर अंतरावर, ऑलिम्पिक पदक विजेत्या साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांनी सहकारी कुस्तीपटू विनेश फोगाट यांच्यासह माजी भाजप खासदारावर लैंगिक छळ आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये ब्रिजभूषण सिंग यांच्या व्यतिरिक्त, डब्ल्यूएफआयचे माजी सहायक सचिव विनोद तोमर यांचेही नाव होते.
जून २०२३ मध्ये, पोलिसांनी ब्रिजभूषणविरुद्ध अनेक कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केले. एका अल्पवयीन कुस्तीपटूनेही ब्रिजभूषणवर आरोप केले होते. परंतु, तिने नंतर आपली तक्रार मागे घेतली आणि दिल्ली पोलिसांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (POCSO Act) या प्रकरणात रद्दीकरण अहवाल दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण बंद करण्यात आले.
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