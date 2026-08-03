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WTC मध्ये भारतीय फलंदाज फ्लॉप! मात्र Shubhman Gill 157 रन्स करताच करणार ‘हा’ रेकॉर्ड

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (WTC) इतिहासात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंचे वर्चस्व पाहायला मिळत आहे.

WTC मध्ये भारतीय फलंदाज फ्लॉप! मात्र Shubhman Gill 157 रन्स करताच करणार ‘हा’ रेकॉर्ड

शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • WTC मध्ये 157 रन्स करताच गिल करणार महारेकॉर्ड
  • श्रीलंकेविरुद्ध 15 ऑगस्टपासून टेस्ट सिरिजला सुरूवात 
  • शुभमन गिल करणार भारतीय संघाचे नेतृत्व 
India Vs Sri Lanka Test Series: र्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत भारत अन् श्रीलंका यांच्यात 15 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट दरम्यान दोन कसोटी सामन्यांची सिरिज खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिल भारताचा कर्णधार असणार आहे. शुभमन गिलकडे फलंदाज म्हणून वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये एक नवा रेकॉर्ड करण्याची संधी असणार आहे. सर्वाधिक रन्स करण्याचा यादीत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या फलंदाजांचा या स्पर्धेत समावेश आहे. या यादीत भारतीय खेळाडूचे नावे समाविष्ट करण्याची संधी शुभमन गिलकडे असणार आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (WTC) इतिहासात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंचे वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज आणि माजी कर्णधार जो रूट याने या स्पर्धेत ६,००० हून अधिक धावांचा डोंगर उभा केला असून, अशी कामगिरी करणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज ठरला आहे.  आगामी श्रीलंका दौऱ्यातील दोन कसोटी सामन्यांमध्ये शानदार खेळी करत सर्वाधिक रन्सच्या यादीत टॉप 10 मध्ये पोहोचण्याची संधी शुभमन गिलकडे असणार आहे.

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शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या इतिहासात सर्वाधिक रन्स करणारा भारतीय फलंदाज आहे. गिलच्या नावावर या स्पर्धेत 73 इनिंगमध्ये 2843 रन्स आहेत. श्रीलंकेविरुद्धच्या टेस्ट सिरिजमध्ये 157 रन्स शुभमन गिलने केल्यास तर तो वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या इतिहासात 3000 रन्स पूर्ण करणारा पहिला भारतीय फलंदाज होणार आहे. तसेच तो टॉप 10 च्या यादीत देखील समाविष्ट होणार आहे. सध्या गिल या यादीत  13 व्या स्थानावर आहे. भारतीय संघासाठी श्रीलंकेविरुद्धचे दोन्ही कसोटी सामने जिंकणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये जाण्यासाठी भारतीय संघाला जास्तीत जास्त सामने जिंकणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये सर्वाधिक रन्स करणारे भारतीय 

1. शुभमन गिल
2. ऋषभ पंत
3. रोहित शर्मा
4. विराट कोहली
5. रवींद्र जाडेजा

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WTC मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे प्रमुख खेळाडू

1. जो रूट – 6600 पेक्षा अधिक रन्स
2. स्टीव्ह स्मिथ – 4500 पेक्षा अधिक रन्स
३. मार्नस लॅबुशेन – 4000 पेक्षा अधिक रन्स

 

Web Title: Shubhman gill make 157 runs against sri lanka and first indian batter under top 10 in wtc

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:55 PM

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