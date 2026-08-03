सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Yonex Sunrise Someshwar Cup 2026 District Level Badminton Tournament Organized Vinayaki Sports Festival Pune News

Badminton Competition: कोण ठरले ‘सोमेश्वर चषक २०२६’च्या पहिल्या दिवसाचे हिरो? वाचा सविस्तर निकाल…

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

Pune Badminton Comeptition: 17 वर्षाखालील मुलींच्या गटात मनस्वी गाडे हिने दुसऱ्या मानांकित अवनी मुसळेवर 15-12, 09-15, 15-09 असा संघर्षपूर्ण विजय मिळवला. 

Badminton Competition: कोण ठरले ‘सोमेश्वर चषक २०२६’च्या पहिल्या दिवसाचे हिरो? वाचा सविस्तर निकाल…

विनायकी क्रीडा महोत्सव, पुणे (फोटो- टीम नवराष्ट्र )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

विनायकी क्रीडा महोत्सव योनेक्स सनराईज सोमेश्वर चषक 2026
द लाईफ स्पोर्टस्, सोमेश्वर वाडी, पाषाण येथे सुरू आहे जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
मुलींच्या गटात मनस्वी गाडेने मिळवला शानदार विजय

पुणे: सोमेश्वर फाउंडेशन यांच्या वतीने आयोजित माजी आमदार कै. विनायक निम्हण यांच्या जयंती निमित्त विनायकी क्रीडा महोत्सव योनेक्स सनराईज सोमेश्वर चषक 2026 जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धेत अक्षत श्रीवास्तव, आदिती खोरगडे, मनस्वी गाडे यांनी मानांकित खेळाडूंवर विजय मिळवत आजचा दिवस गाजवला.

द लाईफ स्पोर्टस्, सोमेश्वर वाडी, पाषाण या ठिकाणी सुरू असलेल्या या स्पर्धेत 13 वर्षाखालील मुलांच्या गटात उपांत्यपूर्व फेरीत बिगर मानांकित अक्षत श्रीवास्तव याने चौथ्या मानांकित अजिंक्य शिंदेचा 15-07, 15-13 असा पराभव करून अनपेक्षित निकाल नोंदवला. याच मुलींच्या गटात आदिती खोरगडे हिने चौथ्या मानांकित अद्विका पाटीलचा 15-11, 15-13 असा पराभव करून सनसनाटी निकालाची नोंद केली.

17 वर्षाखालील मुलींच्या गटात मनस्वी गाडे हिने दुसऱ्या मानांकित अवनी मुसळेवर 15-12, 09-15, 15-09 असा संघर्षपूर्ण विजय मिळवला. 15 वर्षाखालील मुलांच्या गटात ओम केनेने स्वरूप कल्याणकरचा 15-12, 12-15, 15-04 असा तर, चौथ्या मानांकित अक्षत नायक याने स्तव्य सिद्धार्थचा 12-15, 15-09, 15-09 असा पराभव करून उपांत्य फेरी गाठली.

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

निकाल: 13 वर्षाखालील मुले: उपांत्यपूर्व फेरी

स्तव्य सिद्धार्थ(1) वि.वि.आदित्य शिंदे 15-10, 15-09;

अक्षत श्रीवास्तव वि.वि.अजिंक्य शिंदे(4)15-07, 15-13;

शुभ हेमनानी वि.वि.शर्वीन नागर 15-12, 17-15;

कैवल्य मेहेत्रे(2) वि.वि.मनन 15-07, 15-05;

13 वर्षाखालील मुली: उपांत्यपूर्व फेरी

प्रत्यशा दलाई(1) वि.वि.शिवांशी आंबटकर 15-08, 13-15, 15-10;

आदिती खोरगडे वि.वि.अद्विका पाटील(4)15-11, 15-13;

आराध्या लोहार(3) वि.वि.अन्या हळदणकर 15-10, 15-10;

तेजश्री शेंडे(2) वि.वि.आर्णा कालवय 15-09, 15-08;

15 वर्षाखालील मुले: उपांत्यपूर्व फेरी

ओम केने वि.वि.स्वरूप कल्याणकर 15-12, 12-15, 15-04;

कृष्णा पंधरवडा वि.वि.तनय बोडस 15-09, 06-15, 15-05;

अक्षत नायक(4)वि.वि.स्तव्य सिद्धार्थ 12-15, 15-09, 15-09;

अवनीश भालचंद्र(2) वि.वि.सुधन्वा कुलकर्णी 15-09, 15-05;

15 वर्षाखालील मुली

तन्वी बोरीकर(1) वि.वि.आध्या सिंग 15-03, 15-08;

प्रत्यशा दलाई(4) वि.वि.आराध्या जोशी 15-08, 16-14;

आदित्री चौधरी(3) वि.वि.केके सिंग 15-08, 15-06;

मनस्वी राऊत(2) वि.वि.मुदिता वायकोले 15-11, 15-09

टोकियोत तिरंगा फडकला! पी. व्ही. सिंधूने जिंकले Japan Open 2026; फायनलमध्ये अकाने यामागुचीला चारली धूळ

17 वर्षाखालील मुले:

वत्सल तिवारी वि.वि.आराध्या गव्हाणकर 15-09, 15-13;

विघ्नेश सुतार वि.वि.कृष्णा पंधरवडा 15-11, 15-10;

साकार धाकटे(2) वि.वि.अवनीश बालचंद्र 15-11, 15-13;

17 वर्षाखालील मुली:

अरुंधती कोंवर(1) वि.वि.अन्वेषा असती 15-02, 15-01;

आदित्री चौधरी वि.वि.अनन्या कामत 15-08, 13-15, 15-13;

मनस्वी राऊत वि.वि.आराध्या जोशी 13-15, 15-13, 15-08;

मनस्वी गाडे वि.वि.अवनी मुसळे(2)15-12, 09-15, 15-09.

Web Title: Yonex sunrise someshwar cup 2026 district level badminton tournament organized vinayaki sports festival pune news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका
1

लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ
2

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?
3

महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?

Commonwealth Games 2026 : भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुलमध्ये दाखवली विजयी कामगिरी; बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण
4

Commonwealth Games 2026 : भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुलमध्ये दाखवली विजयी कामगिरी; बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Badminton Competition: कोण ठरले ‘सोमेश्वर चषक २०२६’च्या पहिल्या दिवसाचे हिरो? वाचा सविस्तर निकाल…

Badminton Competition: कोण ठरले ‘सोमेश्वर चषक २०२६’च्या पहिल्या दिवसाचे हिरो? वाचा सविस्तर निकाल…

Aug 03, 2026 | 03:18 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
CSC Aadhaar: 12 वी पास तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; 7 राज्यांमध्ये 312 पदांवर सीएससी भरती, 20 ऑगस्टपूर्वी असा करा अर्ज

CSC Aadhaar: 12 वी पास तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; 7 राज्यांमध्ये 312 पदांवर सीएससी भरती, 20 ऑगस्टपूर्वी असा करा अर्ज

Aug 03, 2026 | 03:11 PM
कोयना धरणातून विसर्ग वाढला; कराडमध्ये नदीची पाणीपातळी 29 फुटांवर, प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

कोयना धरणातून विसर्ग वाढला; कराडमध्ये नदीची पाणीपातळी 29 फुटांवर, प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

Aug 03, 2026 | 03:07 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Tumbadchi Manjula OTT Release: ‘तुंबाडची मंजुळा’चा ZEE5 वर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर; ‘या’ दिवसापासून पाहता येणार ब्लॉकबस्टर चित्रपट

Tumbadchi Manjula OTT Release: ‘तुंबाडची मंजुळा’चा ZEE5 वर वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर; ‘या’ दिवसापासून पाहता येणार ब्लॉकबस्टर चित्रपट

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Nagpur : खुशखबर! दलालांशिवाय घरबसल्या मिळणार भाड्याचे घर; म्हाडाची नवी व्यवस्था नेमकी आहे तरी काय?

Nagpur : खुशखबर! दलालांशिवाय घरबसल्या मिळणार भाड्याचे घर; म्हाडाची नवी व्यवस्था नेमकी आहे तरी काय?

Aug 03, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा