सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Icc Gave 19 Crore To Australia Teamd And 11 Crore To England Prize Pool Womens T 20 World Cup 2026

पैसाच पैसा! आयसीसीची विजेत्या Australia संघावर आर्थिक खैरात; उपविजेत्या इंग्लंडला किती कोटींचे बक्षीस?

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयसीसीने यंदा टी 20 वर्ल्डकपच्या बक्षिसाच्या रकमेत 10 टक्क्यांची वाढ केली आहे. यंदा आयसीसीने एकूण रक्कम ८७,६४,६१५ डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 73 कोटी इतकी केली आहे.

पैसाच पैसा! आयसीसीची विजेत्या Australia संघावर आर्थिक खैरात; उपविजेत्या इंग्लंडला किती कोटींचे बक्षीस?

आयसीसी विजेत्या संघाला देणार मोठे बक्षीस (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने जिंकला टी 20 वर्ल्डकप 
  • इंग्लंड महिला संघ ठरला उपविजेता 
  • ऑस्ट्रेलियाने जिंकला 7 वेळेस वर्ल्ड कप 
England Vs Austrelia Women’s T20 World Cup 2026: नुकताच आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्डकप 2026 स्पर्धा पार पडली आहे. या स्पर्धेचे विजेतेपद ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने जिंकले आहे. ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा पराभव करत पुन्हा एकदा वर्ल्डलपवर आपले नाव कोरले आहे. दरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या संघावर बक्षिसांचा वर्षाव झाला आहे. कोणाला किती रक्कम मिळणार आहे त्याबाबत जाणून घेऊयात.

लंडनच्या लॉर्डस क्रिकेट स्टेडियमवर इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अंतिम सामना पार पडला. ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने इंग्लंडच्या संघाचा 7 विकेट्सने पराभव केला आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने सातव्यांदा विश्वविजेतेपदाचा मुकुट आपल्या डोक्यावर चढवला. आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंग्लंडच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 150 रन्स करत ऑस्ट्रेलियाला 151 रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र ऑस्ट्रेलिया संघाने 3 विकेट्स गमावून ही लक्ष्य सहज पूर्ण केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने 7 वेळेस वर्ल्डकप जिंकला आहे.

Women’s T20 World Cup 2026: डॅनी वायट-हॉजने गोलंदाजांना धुतले, श्री चरणीच्या फिरकीने फलंदाज उद्ध्वस्त; स्पर्धेत दोघींचाच जलवा

आयसीसीने यंदा टी 20 वर्ल्डकपच्या बक्षिसाच्या रकमेत 10 टक्क्यांची वाढ केली आहे. यंदा आयसीसीने एकूण रक्कम ८७,६४,६१५ डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 73 कोटी इतकी केली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ विश्वविजेता झाला आहे. त्यामुळे या संघाला बक्षीस म्हणून २३,४०,००० डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 19.5 कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयसीसीने यंदा विजतेयाय आणि उपविजेत्या संघावर बक्षिसाचा वर्षाव केला आहे.

Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

इंग्लंडचा संघ उपविजेता ठरला आहे, ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडच्या संघाचा दारुण पराभव करत वर्ल्डकप जिंकला आहे. पविजेत्या इंग्लंड संघाला आयसीसीकडून मोठी बक्षीस रक्कम मिळाली आहे. तर दुसरीकडे, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघ साखळी फेरीतच बाद झाला असला, तरी टीम इंडियाने या स्पर्धेतून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली आहे. अंतिम सामन्यात उपविजेत्या ठरलेल्या इंग्लंडच्या महिला संघाला ११,७०,००० डॉलर्स म्हणजेच 11 कोटींच्या आसपास बक्षीस मिळाले आहे. तसेच आयसीसीने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संघांना देखील सुमारे 2. 34 कोटी रुपये बक्षीस जाहीर केले आहे.

Web Title: Icc gave 19 crore to australia teamd and 11 crore to england prize pool womens t 20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 05:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला
1

ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

England मोठा डाव टाकणार; Ben Stokes निवृत्त होताच ‘या’ खेळाडूकडे देणार कर्णधारपद?
2

England मोठा डाव टाकणार; Ben Stokes निवृत्त होताच ‘या’ खेळाडूकडे देणार कर्णधारपद?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पैसाच पैसा! आयसीसीची विजेत्या Australia संघावर आर्थिक खैरात; उपविजेत्या इंग्लंडला किती कोटींचे बक्षीस?

पैसाच पैसा! आयसीसीची विजेत्या Australia संघावर आर्थिक खैरात; उपविजेत्या इंग्लंडला किती कोटींचे बक्षीस?

Jul 06, 2026 | 05:49 PM
W, W, W, W! दासुन शनाकाचा ‘डबल हॅट-ट्रिक’ धमाका; ४ बॉलमध्ये ४ विकेट्स घेऊन फिरवला गमावलेला सामना

W, W, W, W! दासुन शनाकाचा ‘डबल हॅट-ट्रिक’ धमाका; ४ बॉलमध्ये ४ विकेट्स घेऊन फिरवला गमावलेला सामना

Jul 06, 2026 | 05:46 PM
Rectal Bleeding: शौचात दिसत आहेत रक्ताच्या गुठळ्या? प्रत्येकवेळी मूळव्याध नाही, Fisher सह अनेक आजारांचे असू शकते कारण

Rectal Bleeding: शौचात दिसत आहेत रक्ताच्या गुठळ्या? प्रत्येकवेळी मूळव्याध नाही, Fisher सह अनेक आजारांचे असू शकते कारण

Jul 06, 2026 | 05:44 PM
मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा खासगी कंपन्यांना कडक इशारा; तातडीने ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या, नाहीतर…

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा खासगी कंपन्यांना कडक इशारा; तातडीने ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्या, नाहीतर…

Jul 06, 2026 | 05:33 PM
Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला

Jul 06, 2026 | 05:31 PM
Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Jul 06, 2026 | 05:30 PM
पाण्यात गाडी बंद पडल्यास काय करावे? समजून घ्या ‘हायड्रोलिक लॉक’ आणि घ्यावयाची काळजी

पाण्यात गाडी बंद पडल्यास काय करावे? समजून घ्या ‘हायड्रोलिक लॉक’ आणि घ्यावयाची काळजी

Jul 06, 2026 | 05:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा