ICC T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिकेने तगडा संघ जाहीर, ‘या’ खेळाडूंना मिळाले स्थान

South African Team for the T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डाने दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर केला आहे. एडेन मार्कराम संघाचे नेतृत्व करत राहील. उल्लेखनीय म्हणजे, कागिसो रबाडा संघाचा भाग आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:20 PM
टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिकेने तगडा संघ जाहीर (Photo Credit - X)

ICC T20 World Cup 2026 South Africa Squad: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यावेळी एकूण २० संघ सहभागी होत आहेत. संघ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. बीसीसीआयने आधीच टीम इंडियाची घोषणा केली होती. आता, दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डाने दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर केला आहे. एडेन मार्कराम संघाचे नेतृत्व करत राहील. उल्लेखनीय म्हणजे, कागिसो रबाडा संघाचा भाग आहे, परंतु रियाल रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांना संघात स्थान मिळवता आलेले नाही.

दक्षिण आफ्रिकेची वेगवान गोलंदाजी 

एडेन मार्कराम २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे नेतृत्व करेल. संघाला दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे कागिसो रबाडा सध्या तंदुरुस्त आहे आणि त्याला संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे. बरगडीच्या दुखापतीमुळे तो बराच काळ मैदानाबाहेर होता. कागिसो रबाडासोबत अ‍ॅनरिच नोर्टजे, मार्को जेन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी न्गीडी आणि क्वेना म्फाका असतील. संघाची वेगवान गोलंदाजी बरीच मजबूत दिसते.

हे देखील वाचा: IND vs NZ : सचिन तेंडुलकरचा ‘विश्वविक्रम’ धोक्यात! 2026 मध्ये विराट कोहली करणार ‘महापक्रम’; वाचा सविस्तर 

दक्षिण आफ्रिकेची मजबूत फलंदाजी संघ

एडेन मार्कराम व्यतिरिक्त, निवृत्तीनंतर परतलेल्या क्विंटन डी कॉकचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. डेवॉल्ड ब्रुईस, टोनी डी झोर्झी, जेसन स्मिथ आणि अष्टपैलू जॉर्ज लिंडे आणि डोनोव्हन फरेरा यांचाही समावेश आहे. संघातील अनुभवी डेव्हिड मिलर यांचाही समावेश आहे. संघात समाविष्ट नसलेल्या इतर उल्लेखनीय खेळाडूंमध्ये रीझा हेंड्रिक्स, रायन रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमन, गेराल्ड कोएत्झी, ब्योर्न फोर्टुइन आणि तबरेज शम्सी यांचा समावेश आहे.

२०२४ च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव झाला

२०२४ मध्ये, जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषक जिंकला, तेव्हा भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. एकेकाळी असे वाटत होते की दक्षिण आफ्रिका विश्वविजेता होईल, परंतु हेनरिक क्लासेन आणि डेव्हिड मिलर यांना एकामागून एक बाद केल्यानंतर, भारतीय संघाने सामन्यावर ताबा मिळवला आणि तो जिंकला. दक्षिण आफ्रिका जेतेपदापासून थोडक्यात हुकला. आता संघ यावेळी कशी कामगिरी करतो हे पाहावे लागेल.

टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका संघ: एडेन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रुविस, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), टोनी डी झोर्झी, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना म्फाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, अँरिच नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, जेसन स्मिथ.

हे देखील वाचा: भारतीय महिला संघासाठी नवा प्रशिक्षक मिळणार! इंग्लंडचा अनुभवी खेळाडू वाहणार संघाची धुरा; वाचा सविस्तर 

Published On: Jan 02, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

