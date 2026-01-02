दक्षिण आफ्रिकेची वेगवान गोलंदाजी
एडेन मार्कराम २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे नेतृत्व करेल. संघाला दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे कागिसो रबाडा सध्या तंदुरुस्त आहे आणि त्याला संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे. बरगडीच्या दुखापतीमुळे तो बराच काळ मैदानाबाहेर होता. कागिसो रबाडासोबत अॅनरिच नोर्टजे, मार्को जेन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी न्गीडी आणि क्वेना म्फाका असतील. संघाची वेगवान गोलंदाजी बरीच मजबूत दिसते.
JUST IN: South Africa name their squad for next month’s #T20WorldCup 🇿🇦 pic.twitter.com/Q2hfGc4The — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 2, 2026
दक्षिण आफ्रिकेची मजबूत फलंदाजी संघ
एडेन मार्कराम व्यतिरिक्त, निवृत्तीनंतर परतलेल्या क्विंटन डी कॉकचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. डेवॉल्ड ब्रुईस, टोनी डी झोर्झी, जेसन स्मिथ आणि अष्टपैलू जॉर्ज लिंडे आणि डोनोव्हन फरेरा यांचाही समावेश आहे. संघातील अनुभवी डेव्हिड मिलर यांचाही समावेश आहे. संघात समाविष्ट नसलेल्या इतर उल्लेखनीय खेळाडूंमध्ये रीझा हेंड्रिक्स, रायन रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमन, गेराल्ड कोएत्झी, ब्योर्न फोर्टुइन आणि तबरेज शम्सी यांचा समावेश आहे.
२०२४ च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव झाला
२०२४ मध्ये, जेव्हा रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषक जिंकला, तेव्हा भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. एकेकाळी असे वाटत होते की दक्षिण आफ्रिका विश्वविजेता होईल, परंतु हेनरिक क्लासेन आणि डेव्हिड मिलर यांना एकामागून एक बाद केल्यानंतर, भारतीय संघाने सामन्यावर ताबा मिळवला आणि तो जिंकला. दक्षिण आफ्रिका जेतेपदापासून थोडक्यात हुकला. आता संघ यावेळी कशी कामगिरी करतो हे पाहावे लागेल.
टी-२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिका संघ: एडेन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रुविस, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), टोनी डी झोर्झी, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना म्फाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, अँरिच नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, जेसन स्मिथ.
