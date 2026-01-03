T20 विश्वचषकात शतक करणारा एकमेव भारतीय फलंदाज, रोहित आणि कोहली सारख्या दिग्गजांनाही ही कामगिरी करता आलेली नाही…

आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ ची घोषणा होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या क्रिकेट महोत्सवाची सुरुवात ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. स्पर्धा जवळ येत असताना, क्रिकेट वर्तुळात आकडेवारी आणि विक्रमांबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. दरम्यान, एक मनोरंजक आकडेवारी समोर आली आहे जी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्यचकित करू शकते. भारताने टी२० स्वरूपात जगातील काही सर्वोत्तम फलंदाजांचा अभिमान बाळगला आहे, जसे की रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, परंतु तुम्हाला माहित आहे का की टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात फक्त एकाच भारतीय खेळाडूने शतक झळकावले आहे?
हा ऐतिहासिक पराक्रम सुमारे १६ वर्षांपूर्वी महान डावखुरा फलंदाज सुरेश रैनाने केला होता. २०१० मध्ये वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषकात रैनाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपल्या फलंदाजीने खळबळ उडवून दिली होती. त्या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली होती, सलामीवीर मुरली विजय पहिल्याच षटकात धाव न घेता बाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत रैनाने जबाबदारी स्वीकारली आणि फक्त ६० चेंडूत १०१ धावांची धमाकेदार खेळी केली. त्याच्या शानदार खेळीत नऊ चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता.
रैनाच्या शतकामुळे भारताने १८६ धावांचा मोठा आकडा गाठला आणि अखेर दक्षिण आफ्रिकेचा १४ धावांनी पराभव करत सामना जिंकला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २००७ मध्ये सुरू झाल्यापासून या स्पर्धेत फक्त ११ फलंदाजांनी शतके केली आहेत, परंतु रैनाशिवाय इतर कोणत्याही भारतीय खेळाडूचा या यादीत समावेश नाही. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारख्या दिग्गजांनी आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये असंख्य विक्रम आणि शतके केली आहेत, परंतु टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत ही कामगिरी त्यांना टाळता आली आहे.
महान कर्णधार एमएस धोनी देखील त्याच्या कारकिर्दीत ही कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. २०२६ मध्ये भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेमुळे चाहत्यांना आशा आहे की १६ वर्षांचा हा दुष्काळ या वर्षी संपेल. क्रिकेट तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की टॉप तीन फलंदाजांना टी-२० सारख्या छोट्या फॉरमॅटमध्ये शतक झळकावण्याची उत्तम संधी आहे. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा किंवा सूर्यकुमार यादव सारखे खेळाडू सुरेश रैनाच्या अनोख्या भारतीय विक्रमाची बरोबरी करू शकतात का हे पाहणे मनोरंजक असेल.
२०२६ मध्ये सुरेश रैनाचा विक्रम बरोबरी होऊ शकतो कारण सध्याची भारतीय फलंदाजी शतके झळकावण्यात पारंगत आहे. सूर्यकुमार यादवने टी-२० क्रिकेटमध्ये चार शतके केली आहेत, तर संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा यांनीही यापूर्वी टी-२० क्रिकेटमध्ये लांब, स्फोटक खेळी खेळल्या आहेत. अभिषेक शर्माची फलंदाजीची शैली पाहता, यावेळी सुरेश रैनाचा विक्रम बरोबरी होण्याची शक्यता दिसते. तथापि, वेळच सांगेल.