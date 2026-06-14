IND W vs PAK W: स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! पाकिस्ताविरुद्ध केली आजवरची सर्वात मोठी पार्टनरशिप

पाकिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली आणि अवघ्या १८ धावांत दोन विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौर फलंदाजीसाठी आली आणि तिने स्मृती मानधनासोबत डाव सावरला. या जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी ९१ धावांची शानदार भागीदारी करत भारताला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले. टी-२० मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी भारताची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वीचा विक्रम शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांच्या नावावर होता, ज्यांनी २०२४ मध्ये पहिल्या विकेटसाठी ८५ धावा जोडल्या होत्या.
पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात स्मृती मानधनाने ६८ धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय महिला खेळाडूने केलेली ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. याआधी सर्वाधिक धावांचा विक्रम मिताली राजच्या नावावर होता; तिने २०१६ मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध नाबाद ७३ धावा केल्या होत्या. मानधनाच्या ६८ धावांच्या जोरावर भारतीय संघाने एक मजबूत धावसंख्या उभारली.
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या सामन्यात स्मृती मानधनाने शानदार फलंदाजी केली. तिने ४४ चेंडूंत ६८ धावा केल्या, ज्यामध्ये ९ चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. त्याव्यतिरिक्त, हरमनप्रीत कौरने ३६ धावांचे योगदान दिले आणि रिचा घोषने १७ चेंडूंत ३४ धावा केल्या. भारताच्या इतर फलंदाजांना दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही आणि त्या कमी धावसंख्येवर बाद झाल्या. सामना जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला १७१ धावांची गरज आहे. पाकिस्तानकडून सादिया इक्बाल आणि फातिमा सना यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल
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