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IND W vs PAK W: स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! पाकिस्ताविरुद्ध केली आजवरची सर्वात मोठी पार्टनरशिप

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:00 PM IST
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सारांश

भारतीय संघासाठी स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ६३ चेंडूंमध्ये ९१ धावांची भागीदारी केली. महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी भारतीय संघाची ही सर्वोच्च भागीदारी ठरली आहे.

स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! (Photo Credit- X)

स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • स्मृती-हरमनप्रीत जोडीचा ऐतिहासिक कीर्तिमान!
  • पाकिस्ताविरुद्ध केली आजवरची सर्वात मोठी पार्टनरशिप
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IND W vs PAK W News: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सहावा सामना बर्मिंगहॅममध्ये खेळला जात आहे. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने पाकिस्तानसमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान या सामन्यात भारतीय संघासाठी स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ६३ चेंडूंमध्ये ९१ धावांची भागीदारी केली. महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी भारतीय संघाची ही सर्वोच्च भागीदारी ठरली आहे. या कामगिरीसह हरमनप्रीत आणि मानधना यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मानधनाने अर्धशतक झळकावण्यात यश मिळवले, तर हरमनप्रीत कौर संथ खेळीनंतर बाद झाली.

मानधना आणि हरमनप्रीत यांच्यात ९१ धावांची भागीदारी

पाकिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली आणि अवघ्या १८ धावांत दोन विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौर फलंदाजीसाठी आली आणि तिने स्मृती मानधनासोबत डाव सावरला. या जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी ९१ धावांची शानदार भागीदारी करत भारताला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले. टी-२० मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी भारताची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वीचा विक्रम शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांच्या नावावर होता, ज्यांनी २०२४ मध्ये पहिल्या विकेटसाठी ८५ धावा जोडल्या होत्या.

स्मृती मानधनाची ६८ धावांची उत्कृष्ट खेळी

पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात स्मृती मानधनाने ६८ धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय महिला खेळाडूने केलेली ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. याआधी सर्वाधिक धावांचा विक्रम मिताली राजच्या नावावर होता; तिने २०१६ मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध नाबाद ७३ धावा केल्या होत्या. मानधनाच्या ६८ धावांच्या जोरावर भारतीय संघाने एक मजबूत धावसंख्या उभारली.

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मानधनानंतर रिचा घोषची वादळी फलंदाजी

या सामन्यात स्मृती मानधनाने शानदार फलंदाजी केली. तिने ४४ चेंडूंत ६८ धावा केल्या, ज्यामध्ये ९ चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. त्याव्यतिरिक्त, हरमनप्रीत कौरने ३६ धावांचे योगदान दिले आणि रिचा घोषने १७ चेंडूंत ३४ धावा केल्या. भारताच्या इतर फलंदाजांना दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही आणि त्या कमी धावसंख्येवर बाद झाल्या. सामना जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला १७१ धावांची गरज आहे. पाकिस्तानकडून सादिया इक्बाल आणि फातिमा सना यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल

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Web Title: Historic feat by the smriti harmanpreet duo achieved the highest ever partnership against pakistan

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:59 PM

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