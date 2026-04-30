Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची इंद्रपूर बस स्थानकाला अचानक भेट; अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी

Pratap Sarnaik News: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी इंद्रपूर बस स्थानकाला अचानक भेट देऊन अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. अस्वच्छता आणि विस्कळीत कारभार सुधारण्यासाठी मंत्र्यांनी शेवटचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:38 PM
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची इंद्रपूर बस स्थानकाला अचानक भेट (Photo credit- X)

  • परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची इंद्रपूर बस स्थानकाला अचानक भेट
  • अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी
Pratap Sarnaik Bus Stand Visit News: राज्याते परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी गुरुवारी इंद्रपूर बस स्थानकाला अचानक भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा आढावा घेतला. शिवाय, बस स्थानकावर सध्या असलेल्या विस्कळीत आणि अस्ताव्यस्त परिस्थितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खडसावले.

अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद देताना ते म्हणाले, “मी तुम्हाला ही शेवटची संधी देत ​​आहे. जर नजीकच्या काळात मला पुन्हा अशीच विस्कळीत परिस्थिती दिसून आली, तर कठोर कारवाई करण्यास मी मागेपुढे पाहणार नाही. मला एक गोष्ट अगदी स्पष्ट करायची आहे: अशा प्रकारची परिस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. मला पुन्हा कधीही अशी स्थिती दिसता कामा नये. तुम्हा सर्वांनी आपली कार्यपद्धती सुधारणे गरजेचे आहे.”

बस स्थानकावरील या गोंधळलेल्या वातावरणामुळे प्रवाशांना तसेच इतर अभ्यागतांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. या परिस्थितीचा विचार करता, बस स्थानकावरील ही विस्कळीतता दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे अत्यंत निकडीचे बनले आहे; तसेच या संदर्भात आपली कर्तव्ये पार पाडण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलेच पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले, “मी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतःची सुधारणा करून घेण्याची एक संधी देत ​​आहे. तथापि, जर त्यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.”

विशेष म्हणजे, मंत्र्यांच्या या अचानक भेटीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ लागले: “मंत्री महोदय इथे का आले आहेत?” आणि “त्यांच्या या भेटीचा नेमका उद्देश काय आहे?” त्यानंतर, ज्या क्षणी मंत्र्यांनी बस स्थानकावरील विस्कळीतपणा आणि स्वच्छतेचा अभाव याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली, तेव्हा घटनास्थळी उपस्थित असलेले सर्व अधिकारी पूर्णपणे अवाक झाले.

Published On: Apr 30, 2026 | 08:38 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM