Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Satara Fake Call Center Busted American Citizens Online Fraud 17 Detained

Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Updated On: May 23, 2026 | 06:44 PM IST
सारांश

अमेरिकेतील नागरिकांना ऑनलाईन माध्यमातून फसवून डॉलरमध्ये पैसे उकळणाऱ्या बोगस कॉल सेंटरचा सातारा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. कोरेगाव-रहिमतपूर मार्गावरील अपार्टमेंटवर छापा टाकून १७ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून सुमारे ३५.३४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • साताऱ्यात बनावट कॉल सेंटरवर पोलिसांचा छापा!
  • अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक; १७ जण ताब्यात
  • लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
सातारा : अमेरिकेतील नागरिकांना ऑनलाईन माध्यमातून फसवून डॉलरमध्ये पैसे उकळणाऱ्या एका बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश सातारा पोलिसांनी केला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि कोरेगाव पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत कोरेगाव-रहिमतपूर मार्गावरील सुभाषनगर येथील एका अपार्टमेंटवर छापा टाकून १७ संशयितांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत सुमारे ३५ लाख ३४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, त्यात रोख रक्कम, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि अमेरिकन नागरिकांचा डेटा समाविष्ट आहे.

पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत या कारवाईची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “श्रीसाई लॉजिस्टीक्स अँड कन्सल्टन्स एलएलपी” या नावाने फेब्रुवारी २०२६ पासून हे कॉल सेंटर सुरू होते. नागरिकांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करण्यात आले होते.

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

पोलिसांनी केलेल्या छाप्यात कॉल सेंटरमधून मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, अमेरिकन नागरिकांचे संपर्क तपशील आणि २१ लाख रुपयांची रोख रक्कम हस्तगत केली. या प्रकरणात सागर हरिश्चंद्र सूर्यवंशी याच्यासह विरेंद्र बोडरे, अक्षय भंडारी, गुरुप्रसाद राणे, मनिष जोशी, शमशुद्दीन सय्यद, गौरव लांडगे, अभिषेक गुप्ता, इशांत खांडेकर, रितेश चौहान, बाबू चलवादी, अवि वानखेडे, दिपक खंडारे, मोहंमद शफिक कोकणे, ओमकार घार्गे, दिपेन जाधव आणि लेबीन सायमन यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याशिवाय चार महिलांचीही चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

प्राथमिक तपासात आरोपी अमेरिकन नागरिकांना फोन करून “तुमच्या नावाने अॅमेझॉनवरून खरेदी झाली आहे” असे सांगत होते. संबंधित व्यक्तीने व्यवहार नाकारल्यास बनावट ऑर्डर क्रमांक व मेसेज पाठवून विश्वास निर्माण केला जात होता. त्यानंतर “ऑर्डर रद्द करण्यासाठी गिफ्ट कार्ड खरेदी करा” किंवा “डिजिटल अरेस्ट”ची भीती दाखवत पैसे उकळले जात होते. फसवणुकीसाठी प्रामुख्याने डॉलर व्यवहारांचा वापर केला जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणी कोरेगाव पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री तेरणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

अमेरिकन तपास यंत्रणांशी समन्वयाची शक्यता

या सायबर फसवणुकीचे धागेदोरे परदेशाशी संबंधित असल्याने सातारा पोलिसांकडून आंतरराष्ट्रीय सायबर तपास संस्थांची मदत घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. “डिजिटल अरेस्ट”, बनावट ई-कॉमर्स व्यवहार आणि गिफ्ट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

Web Title: Satara fake call center busted american citizens online fraud 17 detained

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा
1

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
2

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने
3

Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण
4

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

May 23, 2026 | 06:44 PM
युवकांना झुरळ म्हणणे म्हणजे युवाशक्तीचा अपमान, गैरसमज पसरवत ‘कॉक्रोच पार्टी’वर बंदी; विश्वजीत कदम यांचा आरोप

युवकांना झुरळ म्हणणे म्हणजे युवाशक्तीचा अपमान, गैरसमज पसरवत ‘कॉक्रोच पार्टी’वर बंदी; विश्वजीत कदम यांचा आरोप

May 23, 2026 | 06:42 PM
Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर

Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर

May 23, 2026 | 06:37 PM
Mira Bhayander News : रिक्षा बॅज घोटाळ्याने खळबळ; परिवहन विभागातील भ्रष्टाचारावर नरेंद्र मेहता यांचे गंभीर आरोप

Mira Bhayander News : रिक्षा बॅज घोटाळ्याने खळबळ; परिवहन विभागातील भ्रष्टाचारावर नरेंद्र मेहता यांचे गंभीर आरोप

May 23, 2026 | 06:36 PM
New Labour Code: ऑफिसमध्ये ‘या’ गोष्टीची सोय नसल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणार 500 रुपये Extra, काय आहे खास नियम?

New Labour Code: ऑफिसमध्ये ‘या’ गोष्टीची सोय नसल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणार 500 रुपये Extra, काय आहे खास नियम?

May 23, 2026 | 06:30 PM
Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

May 23, 2026 | 06:21 PM
क्रिकेटमध्ये बदलाचे वारे! ICC घेणार ‘हे’ मोठे निर्णय; सामन्याच्या मध्यात बदलणार चेंडूचा रंग, काय असणार नवे नियम?

क्रिकेटमध्ये बदलाचे वारे! ICC घेणार ‘हे’ मोठे निर्णय; सामन्याच्या मध्यात बदलणार चेंडूचा रंग, काय असणार नवे नियम?

May 23, 2026 | 06:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM