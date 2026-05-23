Cloud Kitchen Business Idea: घरबसल्या मोठी कमाई! फक्त 10 हजारच्या गुंतवणुकीत सुरू करा स्वतःचा फूड बिझनेस

Updated On: May 23, 2026 | 07:02 PM IST
सारांश

केवळ ₹१०,००० ची सुरुवातीची गुंतवणूक यासाठी पुरेशी ठरते. Zomato आणि Swiggy सारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा प्रभावी वापर करून, तुम्ही या घरगुती व्यवसायाचे एका प्रचंड यशस्वी उद्योगात रूपांतर कसे करू शकता, नेमकं कसं ते जाणून घेऊयात.

विस्तार

Cloud Kitchen Business : आजच्या डिजिटल युग इतकं मोठं झालंय की तुमची ओळख तुम्हाला बनवायला फारसा वेळ लागत नाही. जर तुमच्या हाताला चवीची जादू असेल, तर मोठी कमाई करण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या भव्य रेस्टॉरंटची किंवा महागड्या दुकानाची अजिबात गरज नाही. तुम्ही तुमच्या घरातील स्वयंपाकघराचेच एका फायदेशीर व्यवसायात रूपांतर करू शकता. या व्यावसायिक मॉडेलला ‘क्लाउड किचन’ म्हणून ओळखले जाते. याची सर्वात उत्तम गोष्ट म्हणजे, हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्हाला लाखो रुपयांची गरज नाही; केवळ ₹१०,००० ची सुरुवातीची गुंतवणूक यासाठी पुरेशी ठरते. Zomato आणि Swiggy सारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा प्रभावी वापर करून, तुम्ही या घरगुती व्यवसायाचे एका प्रचंड यशस्वी उद्योगात रूपांतर कसे करू शकता, नेमकं कसं ते जाणून घेऊयात.

‘क्लाउड किचन’ म्हणजे नेमकं काय?

‘क्लाउड किचन’ हा रेस्टॉरंटचाच एक असा प्रकार आहे, जिथे ‘डाइन-इन’ सुविधा उपलब्ध नसते. याचा अर्थ असा की, ग्राहकांना रेस्टॉरंटच्या जागेत बसून जेवण्याची कोणतीही व्यवस्था तिथे नसते. येथे, अन्न केवळ तयार केले जाते आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी ॲप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाते. या व्यावसायिक मॉडेलमध्ये एखाद्या प्रमुख ठिकाणी दुकान भाड्याने घेण्याची किंवा महागडे फर्निचर, वेटर्सवर खर्च करण्याची आवश्यकता नसते. यासगळ्या गोष्टींचा काहीही संबंध नसल्यामुळ या व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक जोखीम जवळजवळ नगण्य असते.

केवळ ₹१०,००० मध्ये करा सुरुवात?

जर तुमचे सुरुवातीचे बजेट मर्यादित असेल, तर तुम्हाला थोडी अधिक चातुर्यपूर्ण रणनीती अवलंबावी लागेल. जर तुमच्याकडे घरी आधीच गॅस शेगडी, भांडीकुंडी आणि स्वयंपाकघराची मूलभूत मांडणी उपलब्ध असेल, तर सुरुवातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. हा उपक्रम साधारणपणे ₹८,००० ते ₹१०,००० च्या घरात सुरू करता येऊ शकतो. सुरुवातीचा खर्च खालीलप्रमाणे असू शकतो:

खाद्यपदार्थ पॅकेजिंगचे बॉक्स आणि डबे – ₹२,०००
मूलभूत परवाना आणि नोंदणी – ₹१,००० ते ₹२,०००
कच्चा माल – ₹३,०००
मोबाइल इंटरनेट आणि ऑनलाइन प्रसिद्धी – ₹१,०००
फोटोशूट आणि मेनूची रचना – ₹१,०००

Zomato आणि Swiggy वर विक्री कशी कराल?

तुमचे घरगुती जेवण संपूर्ण शहरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी Zomato आणि Swiggy हे सर्वात सोपे माध्यम आहेत. त्यांच्या ‘पार्टनर नेटवर्क’मध्ये सामील होण्यासाठी, तुम्हाला काही प्रक्रियात्मक टप्पे पूर्ण करावे लागतील. तुमच्याकडे FSSAI परवाना, पॅन कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि GST क्रमांक असणे आवश्यक आहे. FSSAI ची प्राथमिक नोंदणी अत्यंत नाममात्र शुल्कात ऑनलाइन पूर्ण करता येते. Zomato Fast Track किंवा Swiggy Partner ॲप/संकेतस्थळाला भेट देऊन तुमच्या किचनची नोंदणी करा. तुमच्या पदार्थांची नावे आणि त्यांच्या किमती निश्चित करा; तसेच, अन्नाचे स्पष्ट आणि आकर्षक छायाचित्रे अपलोड करा. सुरुवातीच्या काळात, तुमचे Profit Margins थोडे कमी ठेवा; मात्र त्याच वेळी, तुमच्या अन्नाचा दर्जा आणि प्रमाण हे उत्कृष्टच राहील याची खात्री करा, जेणेकरून तुम्हाला ग्राहकांकडून सकारात्मक Reviews आणि रेटिंग्स मिळवता येतील.

एखादी व्यक्ती किती कमाई करू शकते?

सुरुवातीच्या काळात, दिवसाला केवळ १५ ते २० ऑर्डर्स मिळाल्या तरीही त्यातून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. जर प्रत्येक ऑर्डरमागील नफा ₹८० ते ₹१५० च्या दरम्यान असेल, तर महिन्याला ₹२५,००० ते ₹६०,००० इतके उत्पन्न मिळवणे शक्य आहे. सणासुदीच्या काळात आणि शनिवार-रविवारच्या दिवशी ऑर्डर्सचे प्रमाण वाढल्यामुळे, नफ्यात आणखी वाढ होऊ शकते.

Published On: May 23, 2026 | 07:02 PM

