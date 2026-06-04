IND Vs AFG: ‘प्रिन्स’ होणार टेस्ट क्रिकेटचा ‘किंग’; 50 रन्स करताच नावावर होणार ‘हा’ रेकॉर्ड

शुभमन गिलकडे टेस्ट क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड करण्याची संधी
50 रन्स करताच पूर्ण होणार 1 हजार रन्सचा टप्पा
6 जूनपासून सुरू होणार भारत विरुद्ध अफगणिस्तान सामना
INDIA Vs AFGHANISTAN Test Match: भारतीय क्रिकेटपटू लवकर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना दिसणार आहेत. 6 जूनपासून भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यामध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. मात्र या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलला आपल्या नावावर एक रेकॉर्ड करण्याची संधी असणार आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यामध्ये एकमेव कसोटी न्यू चंदीगडमध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात शुभमन गिलकडे कर्णधार म्हणून एका रेकॉर्ड करण्याची संधी आहे. शुभमन गिलकडे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 1000 रन्स करण्याची संधी असणार आहे. केवळ 50 रन्स करताच कसोटी क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून 1000 रन्स करण्याचा रेकॉर्ड गिलच्या नावावर होणार आहे.
Mohammad Siraj खेळण्यासाठी फिट
अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळवल्या जाणाऱ्या एकमेव कसोटी संघात मोहम्मद सिराज खेळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सिराज खेळण्यासाठी पूर्णपणे फिट आहे आणि तो मैदानात वेगवान आणि अचूक गोलंदाजी करताना दिसून येणार आहे. भारतीय संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षक यांनी सिराज आगामी कसोटी सामन्यासाठी फिट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या भारताच्या वेगवान गोलंदाजीची धुरा मोहम्मद सिराजवर असणार आहे. वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व मोहम्मद सिराज सांभाळताना दिसणार आहे. सिराजच्या पुनरागमनामुळे भारतीय गोलंदाजीला धार येणार असून अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांसमोर त्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
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6 जूनपासून चंदीगडमध्ये महामुकाबला
6 जूनपासून भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. न्यू चंदिगढ येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाईल. दरम्यान बीसीसीआयने भारतीय संघाचा एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यामध्ये भारतीय खेळाडू कसोटी सामन्याचा सराव करताना दिसून येत आहेत. न्यू चंदीगडमध्ये हा एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघ सराव करत आहे. त्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
भारताचा कसोटी संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, के.एल. राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
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भारताचा एकदिवसीय सामन्यांचा संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल. राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.