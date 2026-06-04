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IND Vs AFG: अफगाणिस्तानची खैर नाही! Mohammad Siraj खेळण्यासाठी फिट; भारताला दिलासा

Updated On: Jun 04, 2026 | 07:50 PM IST
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सारांश

6 जूनपासून भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. न्यू चंदिगढ येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाणार आहे.

IND Vs AFG: अफगाणिस्तानची खैर नाही! Mohammad Siraj खेळण्यासाठी फिट; भारताला दिलासा

अफगाणिस्तानविरुद्ध सिराज खेळणार (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मोहम्मद सिराज अफगणिस्तान विरुद्ध खेळण्यासाठी फिट
6 जूनपासून सुरू होणार भारत विरुद्ध अफगणिस्तान कसोटी 
जसप्रीत बूमराहला देण्यात आली आहे विश्रांती

IND Vs AFG Live Updates: 6 जूनपासून भारत विरुद्ध अफगणिस्तान या दोन संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. या सामन्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज खेळणार की नाही अशी शंका निर्माण झाली होती. सलग सामने खेळले असल्यामुळे सिराजला परवानगी मिळणार का याची चर्चा सुरू होतील. अखेर मोहम्मद सिराजचा खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे समजते आहे.

6 जूनपासून चंदीगडमध्ये महामुकाबला

6 जूनपासून भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. न्यू चंदिगढ येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लानपूर) येथे खेळवला जाईल. दरम्यान बीसीसीआयने भारतीय संघाचा एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यामध्ये भारतीय खेळाडू कसोटी सामन्याचा सराव करताना दिसून येत आहेत. न्यू चंदीगडमध्ये हा एकमेव कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघ सराव करत आहे. त्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

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अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळवल्या जाणाऱ्या एकमेव कसोटी संघात मोहम्मद सिराज खेळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सिराज खेळण्यासाठी पूर्णपणे फिट आहे आणि तो मैदानात वेगवान आणि अचूक गोलंदाजी करताना दिसून येणार आहे. भारतीय संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षक यांनी सिराज आगामी कसोटी सामन्यासाठी फिट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या भारताच्या वेगवान गोलंदाजीची धुरा मोहम्मद सिराजवर असणार आहे. वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व मोहम्मद सिराज सांभाळताना दिसणार आहे. सिराजच्या पुनरागमनामुळे भारतीय गोलंदाजीला धार येणार असून अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांसमोर त्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

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बीसीसीआयने टीम इंडियाचा एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. ज्यामध्ये भारताचा संघ फिल्डिंगचा सराव करताना दिसून येत आहे. त्यानंतर खेळाडू फलंदाजी करताना दिसून येत आहे.नेटमध्ये कुलदीप यादव आणि केएल राहुल आणि दुसरे स्पिनर्स सराव करताना दिसत आहेत. केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वायल देखील सराव करत आहेत. तर शेवटी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर देखील पाहायला मिळत आहे.

Web Title: Mohammad siraj fit to play with team india against afghanistan test match in 2026

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Published On: Jun 04, 2026 | 07:50 PM

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