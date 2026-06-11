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IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी भारतीय संघाच्या सराव सत्रादरम्यान रोहित शर्माने शानदार फलंदाजी केली. सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर खिळल्या होत्या. रोहितचा खेळ बघण्यास सगळेच उत्सुक आहेत

रोहित शर्माने कसून केला मोहालीत सराव (फोटो सौजन्य - Instagram)

रोहित शर्माने कसून केला मोहालीत सराव (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान एकदिवसीय सामना मालिका 
  • रोहित शर्माने केली नेट्स प्रॅक्टिस 
  • भारतीय टीममध्ये खेळणार 
भारतीय संघाच्या सराव सत्राला १० जून रोजी मोहाली येथील आयएस बिंद्रा स्टेडियमवर सुरुवात झाली. सर्वांच्या नजरा रोहित शर्मावर होत्या. बऱ्याच कालावधीनंतर रोहित नेटमध्ये फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी रोहितने खूप घाम गाळून आपली तयारी दाखवून दिली. गेल्या काही दिवसांपासून रोहित शर्मा तंदुरुस्तीच्या कारणास्तव खेळापासून दूर होता. मात्र या मालिकेत तो भारतीय टीमकडून मैदानावर उतरणार आहे. यावेळी रोहितने मैदानात नेट्स प्रॅक्टिस केली आणि सर्वांचे मन जिंकले. दमदार प्रदर्शन करत त्याने आपण खेळण्यासाठी सज्ज आहोत हे दाखवून दिले. 

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रोहितने कसून सराव केला

भारतीय संघाच्या शिबिरात यावेळी अनेक तरुण चेहरे आहेत. नवीन टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, गुरनूर ब्रार आणि प्रिन्स यादव यांसारखे खेळाडूही सराव करत होते, पण रोहित शर्माने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल सतत चर्चा सुरू होती आणि त्याच्या मोहालीतील पुनरागमनाने या सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम दिला.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरावापूर्वी रोहितने स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक एड्रियन ले रॉक्स यांच्यासोबत फिटनेस ड्रिल्स केले. त्याने इशान किशनच्या साथीने हलके धावणे आणि शटल व्यायाम केला. सुमारे पाच सेट पूर्ण करूनही रोहित पूर्णपणे सहज दिसत होता आणि त्याच्यात अस्वस्थतेचे कोणतेही चिन्ह दिसत नव्हते.

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नितीश रेड्डी पायचीत (LBW) झाला 

त्यानंतर, जेव्हा रोहित फलंदाजीसाठी नेटमध्ये उतरला, तेव्हा वातावरण पूर्णपणे बदलले. त्याने वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाज या दोघांविरुद्ध बराच वेळ सराव केला. सुरुवातीला, त्याची बॅट थोडी शांत वाटत होती. नितीश कुमार रेड्डीच्या इन-कटरने तो पायचीत (LBW) सुद्धा झाला, तर काही चेंडूंवर त्याचे टायमिंगही खराब होते. तथापि, सराव सत्र जसजसे पुढे सरकले, तसतसा रोहित आपल्या जुन्या लयीत परत येत असल्याचे दिसले. 

तो सावधपणे फलंदाजी करत होता आणि अविचारी फटके टाळत होता. हळूहळू, त्याने आपला खेळ बदलला आणि काही मोठे फटकेही मारले. रोहितचे संपूर्ण लक्ष आपली लय आणि आत्मविश्वास परत मिळवण्यावर केंद्रित असल्याचे दिसत होते. त्याच्या वागण्यावरून हे स्पष्टपणे दिसत होते की तो अफगाणिस्तान मालिकेसाठी पूर्णपणे तयारी करत आहे. रोहित आता १३ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळताना दिसणार आहे.

Web Title: Rohit sharma joined net practice in mohali ahead of india vs afghanistan odi series 2026

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Published On: Jun 11, 2026 | 11:52 AM

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