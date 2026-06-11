IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज

Hardik – Surya: ‘दोस्त दोस्त ना रहा…’, हार्दिक – सूर्याच्या मैत्रीत दरार! मैत्रीचं नातं संपुष्टात? सोशल मीडियावर केले Unfollow
रोहितने कसून सराव केला
भारतीय संघाच्या शिबिरात यावेळी अनेक तरुण चेहरे आहेत. नवीन टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, गुरनूर ब्रार आणि प्रिन्स यादव यांसारखे खेळाडूही सराव करत होते, पण रोहित शर्माने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल सतत चर्चा सुरू होती आणि त्याच्या मोहालीतील पुनरागमनाने या सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम दिला.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरावापूर्वी रोहितने स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक एड्रियन ले रॉक्स यांच्यासोबत फिटनेस ड्रिल्स केले. त्याने इशान किशनच्या साथीने हलके धावणे आणि शटल व्यायाम केला. सुमारे पाच सेट पूर्ण करूनही रोहित पूर्णपणे सहज दिसत होता आणि त्याच्यात अस्वस्थतेचे कोणतेही चिन्ह दिसत नव्हते.
IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना
नितीश रेड्डी पायचीत (LBW) झाला
त्यानंतर, जेव्हा रोहित फलंदाजीसाठी नेटमध्ये उतरला, तेव्हा वातावरण पूर्णपणे बदलले. त्याने वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाज या दोघांविरुद्ध बराच वेळ सराव केला. सुरुवातीला, त्याची बॅट थोडी शांत वाटत होती. नितीश कुमार रेड्डीच्या इन-कटरने तो पायचीत (LBW) सुद्धा झाला, तर काही चेंडूंवर त्याचे टायमिंगही खराब होते. तथापि, सराव सत्र जसजसे पुढे सरकले, तसतसा रोहित आपल्या जुन्या लयीत परत येत असल्याचे दिसले.
तो सावधपणे फलंदाजी करत होता आणि अविचारी फटके टाळत होता. हळूहळू, त्याने आपला खेळ बदलला आणि काही मोठे फटकेही मारले. रोहितचे संपूर्ण लक्ष आपली लय आणि आत्मविश्वास परत मिळवण्यावर केंद्रित असल्याचे दिसत होते. त्याच्या वागण्यावरून हे स्पष्टपणे दिसत होते की तो अफगाणिस्तान मालिकेसाठी पूर्णपणे तयारी करत आहे. रोहित आता १३ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळताना दिसणार आहे.