Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला मैदानातच सराव करताना दुखापत, ‘बिहारी जिद्द’; सर्वांचाच श्वास रोखला, पण…

नक्की काय घडले?
Vaibhav Suryavanshi got hit on the chest while hitting a ball from the throwdown specialist in the nets. Hope he is fine. pic.twitter.com/W7ttuAQLuz — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) July 6, 2026
ही घटना ट्रेंट ब्रिज मैदानावर नेटमध्ये घडली, जिथे भारतीय संघ तिसऱ्या ‘करा किंवा मरा’ सामन्यासाठी प्रचंड घाम गाळत होता. वैभव सूर्यवंशी नेटमध्ये फलंदाजीचा सराव करत होता आणि त्याचा सामना भारतीय संघाचा प्रसिद्ध थ्रो-डाउन स्पेशालिस्ट, रघुशीशी होता. आपल्या वेग आणि अचूक बाऊन्सरसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रघुने, वैभवची परीक्षा घेण्यासाठी एक अत्यंत वेगवान आणि उसळता चेंडू टाकला.
वैभवने या लेंथ बॉलवर पुल शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडूच्या वेगामुळे आणि अतिरिक्त उसळीमुळे तो पूर्णपणे फसला. चेंडू त्याच्या पोट आणि छातीमधील (बरगड्यांजवळील) संवेदनशील भागावर इतक्या जोरात आदळला की, वैभवने तात्काळ बॅटवरील नियंत्रण गमावले. तो १५ वर्षांचा फलंदाज असह्य वेदनेने विव्हळत होता आणि त्याला खेळपट्टीवर गुडघे टेकावे लागले.
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‘बिहारी स्पिरिट’चे दर्शन
अपघाताची तीव्रता पाहता, नेट्समधील सराव तात्काळ थांबवण्यात आला. भारतीय सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडू तात्काळ वैभवच्या मदतीला धावून आले. त्याला पाणी देण्यात आले आणि फिजिओने तात्काळ त्याच्या दुखापतीची तपासणी केली. काही काळ प्रचंड तणावाचे वातावरण होते, कारण भारतीय संघ मालिकेत आधीच दबावाखाली होता आणि वैभवसारख्या फॉर्मात असलेल्या खेळाडूला झालेली दुखापत संघासाठी एक मोठा धक्का ठरू शकली असती. पण सुदैवाने, त्या तरुण खेळाडूला कोणतीही गंभीर अंतर्गत दुखापत झाली नाही. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, केवळ पाच ते सहा मिनिटे वेदनेने विव्हळल्यानंतर, वैभवने हिम्मत गोळा केली, आपली बॅट उचलली आणि क्रीजवर उभा राहिला.
शॉर्ट बॉल्सविरुद्ध जोरदार पुनरागमन
मैदानात परतल्यावर वैभवने दाखवलेल्या वृत्तीने इंग्लिश संघाला नक्कीच एक कडक संदेश दिला असेल. दुखापत होऊनही, वैभवचे फूटवर्क आणि आक्रमकता तशीच राहिली होती. तो दुखापतीपूर्वीच्याच निर्भय शैलीत फलंदाजी करत होता. खरं तर, वैभव सूर्यवंशीने नेटमध्ये शॉर्ट बॉल्स आणि बाउन्सर्सविरुद्ध खूप मेहनत घेतली. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यात इंग्लिश गोलंदाजांनी शॉर्ट-पिच चेंडू टाकून त्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. वैभवला ही कमजोरी दूर करायची आहे आणि म्हणूनच, रघुच्या बाउन्सरने दुखापत होऊनही तो मागे हटला नाही, उलट त्याने शॉर्ट बॉल्सवर आपले टायमिंग सुधारले.
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अभिषेक शर्मा लक्ष ठेवून
या नेट सत्रादरम्यान, एका अत्यंत मनोरंजक आणि अनोख्या दृश्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जेव्हा १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी नेटमध्ये फलंदाजी करत होता, तेव्हा भारताचा शक्तिशाली अष्टपैलू आणि त्याचा वरिष्ठ सहकारी अभिषेक शर्मा सीमारेषेजवळ उभा राहून त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवून होता. अभिषेक वैभवला कोणतेही मार्गदर्शन किंवा सल्ला देत नव्हता; उलट, तो वैभवचे तंत्र शिकत असल्याचे दिसत होते. अभिषेक प्रत्येक चेंडूवर वैभवच्या फूटवर्कचे आणि शरीराच्या वजनाच्या हस्तांतरणाचे बारकाईने निरीक्षण करत होता. आश्चर्यकारक गोष्ट ही होती की, प्रत्येक वेळी जेव्हा वैभव एखादा शॉट खेळायचा, तेव्हा त्याच क्षणी अभिषेक शर्मा चेंडूशिवाय त्या शॉटचा सराव (शॅडो प्रॅक्टिस) करताना दिसायचा. एका वरिष्ठ खेळाडूचा कनिष्ठ खेळाडूप्रती असलेला असा आदर आणि उत्सुकता वैभवच्या तंत्रातील परिपक्वता दर्शवते.
भारतीय संघासाठी ‘करो या मरो’ची परिस्थिती
आयर्लंडकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर, भारतीय संघ आता इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत एका निर्णायक वळणावर आहे. भारतीय संघासाठी तिसरा टी-२० सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर टीम इंडिया हा सामना हरली, तर मालिका त्यांच्या हातून निसटून जाईल. एक प्रकारे, मालिकेतील उर्वरित तीन सामने आता भारतीय संघासाठी ‘करा किंवा मरा’ अशी परिस्थिती बनली आहे.
अशा परिस्थितीत, भारतीय फलंदाजीच्या क्रमात अग्रस्थानी असलेल्या वैभव सूर्यवंशीची भूमिका निर्णायक ठरेल. जर भारताला इंग्लंडच्या भूमीवर पुनरागमन करायचे असेल, तर या १५ वर्षीय युवा सिंहाने चांगली फलंदाजी करणे खूप महत्त्वाचे आहे. नेटमध्ये दुखापत झाल्यानंतर वैभवने दाखवलेला दृष्टिकोन सूचित करतो की, तो तिसऱ्या टी-२० मध्ये इंग्लिश गोलंदाजांची धुलाई करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.