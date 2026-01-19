U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने खेळ बदलला! वेस्ट इंडिजला दिला मोठा धक्का, पाकिस्तानचे पाकिट रिकामीच

अंडर-१९ विश्वचषक अपडेटेड पॉइंट्स टेबल: अफगाणिस्तानने अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये आणखी एक मोठा अपसेट निर्माण केला, यावेळी त्यांनी वेस्ट इंडिजचा पराभव केला. अफगाणिस्तान संघ या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा २८ धावांनी पराभव केला. आता त्यांच्या दुसऱ्या सामन्यात त्यांनी वेस्ट इंडिजचा १३८ धावांनी पराभव केला. अफगाणिस्तान सुपर-६ मध्ये स्थान मिळवण्याच्या मार्गावर आहे, अशा परिस्थितीत वेस्ट इंडिज किंवा दक्षिण आफ्रिका यापैकी एकही संघ त्यांच्या गटातून बाहेर पडू शकतो.
रविवार, १८ जानेवारी रोजी झालेल्या इतर दोन सामन्यांमध्ये इंग्लंडने झिम्बाब्वेचा पराभव केला. या स्पर्धेत इंग्लिश संघाचा हा सलग दुसरा विजय आहे. न्यूझीलंड आणि यूएसए यांच्यातील सामना पावसामुळे वाया गेला. न्यूझीलंड आणि अमेरिका हे भारताच्या गटात आहेत. आतापर्यंत सुपर सिक्समध्ये पात्र ठरलेला भारत हा एकमेव संघ आहे. दरम्यान, पाकिस्तानने अद्याप पॉइंट टेबलमध्ये आपले खाते उघडलेले नाही. पाकिस्तानने आपला पहिला सामना इंग्लंडविरुद्ध खेळला होता, जिथे तो पराभूत झाला.
आज त्याचा दुसरा सामना स्कॉटलंडविरुद्ध आहे. अशी आशा आहे की पाकिस्तान आज पॉइंट टेबलमध्ये आपले खाते उघडू शकेल. अफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने उस्मान सादत (८८) आणि मेहबूब खान (८६) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर निर्धारित ५० षटकांत २६२ धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजचा संघ फक्त १२४ धावांतच बाद झाला. यष्टीरक्षक ज्वेल अँड्र्यूजने अर्धशतक आणि ५७ धावा केल्या, तर इतर नऊ फलंदाज एकेरी अंकी धावसंख्येवर बाद झाले.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|आयर्लंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|जपान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.144
|न्यूझीलंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|अमेरिका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|जपान
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.144
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|स्कॉटलंड
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|इंग्लड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|पाकिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्ट इंडिज
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.465
|दक्षिण आफ्रिका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|अफगाणिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|टांझानिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.465