T20 World Cup 2026 आधी हा दिग्गज खेळाडू क्रिकेटला करणार अलविदा! या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:52 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Usman Khawaja retirement : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा सुपरस्टार उस्मान ख्वाजाच्या निवृतीची मागील अनेक दिवसांपासून सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. सोशल मिडियावर असे म्हटले जात की उस्मान ख्वाजा लवकरच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृतीचा निर्णय घेणार आहे. आता उस्मान ख्वाजा याने यावर स्पष्टपणे त्याच्या चाहत्यांना माहिती दिली आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा सुपरस्टार उस्मान ख्वाजाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अ‍ॅशेसच्या शेवटच्या आणि पाचव्या कसोटी सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत त्याने हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलियासाठी हा त्याचा शेवटचा सामना असेल. पत्रकार परिषदेदरम्यान ख्वाजा खूप भावनिक दिसला. ख्वाजा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळला आहे.

Target Olympic Podium Scheme: डोपिंगमुळे रितिका हुड्डाला मोठा फटका! ‘टॉप्स’ कोर गटात कंपाऊंड तिरंदाजाचा समावेश

उस्मान ख्वाजाने निवृत्तीचा घेतला निर्णय 

ऑस्ट्रेलियाचा स्टार खेळाडू उस्मान ख्वाजा आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाला, “मी पाकिस्तानचा एक अभिमानी मुस्लिम मुलगा आहे. मला सांगण्यात आले होते की मी कधीही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघासाठी खेळणार नाही, आता माझ्याकडे पहा.”

त्याच्या निवृत्तीबद्दल ख्वाजा म्हणाला, “हे कठीण होते. मला फक्त सर्वांना सांगायचे होते. मी माझ्या सहकाऱ्यांना लगेच सांगितले. मला वाटले नव्हते की मी भावनिक होईन, पण मी लगेच रडू लागलो आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवावे लागले. मी शेवटी स्वतःला सावरले आणि मला जे म्हणायचे होते ते बोललो. तो निवृत्त झाल्यावर मी रडेल असे मला कधीच वाटले नव्हते, पण मी लगेचच तुटून पडलो. यावरून हे दिसून येते की ते माझ्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे. माझा प्रवास ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघातील अनेक क्रिकेटपटूंपेक्षा वेगळा आहे. त्या सर्व भावना दबून गेल्या होत्या.” 

उस्मान ख्वाजाने सर्वाधिक सामने सलामीवीर फलंदाज म्हणून खेळले आहेत. ख्वाजाने ८७ कसोटी सामन्यांमध्ये ४३.३९ च्या सरासरीने ६२०६ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये १६ शतके आणि २८ अर्धशतके आहेत. या काळात त्याची सर्वोच्च धावसंख्या २३२ आहे. उस्मानने ४० एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ४२ च्या सरासरीने १५५४ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये २ शतके आणि १२ अर्धशतके आहेत. या काळात त्याचा स्ट्राइक रेट ८४.०९ आहे. टी-२० मध्ये, ख्वाजाने ९ सामन्यांमध्ये २६.७७ च्या सरासरीने २४१ धावा केल्या आहेत, या काळात त्याने १ अर्धशतक केले आहे.

Published On: Jan 02, 2026 | 08:52 AM

