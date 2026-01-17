Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

वैभव सूर्यवंशीने एका टोकाला चांगली पकड दिली. यासोबतच सूर्यवंशीच्या प्रभावी फलंदाजीने विराट कोहलीचा विक्रम मोडला आहे. त्याचबरोबर वैभवने त्याचे दुसऱ्याच सामन्यात अर्धशतक पुर्ण केले आहे. 

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:33 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Vaibhav Suryavanshi’s half-century in the World Cup : ICC U-19 क्रिकेट विश्वचषक २०२६ चा सातवा सामना भारत U-19 क्रिकेट संघ आणि बांगलादेश U-19 क्रिकेट संघ यांच्यात खेळला जात आहे. बांगलादेशचा कर्णधार मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीमने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाची सुरुवात खराब झाली होती, परंतु वैभव सूर्यवंशीने एका टोकाला चांगली पकड दिली. यासोबतच सूर्यवंशीच्या प्रभावी फलंदाजीने विराट कोहलीचा विक्रम मोडला आहे. त्याचबरोबर वैभवने त्याचे दुसऱ्याच सामन्यात अर्धशतक पुर्ण केले आहे. 

बांगलादेशविरुद्ध भारताला १० षटकांत तीन मोठे धक्के सहन करावे लागले. कर्णधार आयुष म्हात्रे सहा धावा करून बाद झाला. दरम्यान, वेदांत त्रिवेदीला धावा करण्यात अपयश आले. डावाच्या तिसऱ्या षटकात अल फहादने सलग चेंडूवर दोघांनाही बाद केले. त्यानंतर विहान मल्होत्राला अझीझुल हकीमने स्लिपमध्ये झेलबाद केले. तो फक्त सात धावा करू शकला. खरं तर, कोहलीने भारतासाठी १९ वर्षांखालील एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये २८ सामन्यांमध्ये ४६.५७ च्या सरासरीने ९७८ धावा केल्या आहेत. यामध्ये एक शतक आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे. 

कोहली यापूर्वी १९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताच्या सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सातव्या क्रमांकावर होता आणि आता तो आठव्या क्रमांकावर आहे. वैभवला कोहलीचा अमेरिकेविरुद्धचा ९७८ धावांचा विक्रम मोडण्यासाठी फक्त सहा धावांची आवश्यकता होती, परंतु तो दोन धावा काढून बाद झाला. परिणामी, बांगलादेशविरुद्ध त्याला चार धावांची आवश्यकता होती, जी त्याने सहज साध्य केली.

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

त्याने १९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये १००० धावाही पूर्ण केल्या. वैभवने सध्या १९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये १,०२५* पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. तो बांगलादेशविरुद्ध खेळत आहे, त्यामुळे त्याच्या धावांची संख्या वाढेल. वैभवची सरासरी ५२ पेक्षा जास्त आहे, त्याने तीन शतके आणि पाच अर्धशतके झळकावली आहेत.

१९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत वैभव सातव्या स्थानावर आहे, तो कोहलीच्या अगदी मागे आहे. १९ वर्षांखालील एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम विजय झोलच्या नावावर आहे. विजय झोलने ३६ सामन्यांमध्ये ४२.५४ च्या सरासरीने १,४०४ धावा केल्या आहेत, ज्यात चार शतके आणि सात अर्धशतकांचा समावेश आहे. वैभवला १९ वर्षांखालील ३३ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये १,०८० धावा करणाऱ्या सरफराज खानला मागे टाकण्याची संधी आहे.

Published On: Jan 17, 2026 | 02:18 PM

