2026 T20 World Cup मध्ये हा गोलंदाज ठरू शकतो भारतीय संघासाठी ट्रम्प कार्ड! सौरव गांगुलीने केली भविष्यवाणी

२०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक सुरू व्हायला 27 दिवस शिल्लक आहेत. भारताच्या संघाने 2024 मध्ये झालेल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकमध्ये ट्राॅफी नावावर केली होती. त्यानंतर भारताच्या तीन दिग्गज खेळाडूंनी निवृतीची घोषणा केली होती. तर 2024 च्या विश्वचषकानंतर भारताच्या संघाने आतापर्यत एकही मालिका गमावलेली नाही. सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे. युवा खेळाडूंसोबत संघ या विश्वचषकामध्ये खेळताना दिसणार आहे.
२०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत वरुण चक्रवर्ती भारताचा महत्त्वाचा खेळाडू आहे असे भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीचा असा विश्वास आहे की वरुण चक्रवर्ती भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजेतेपदाच्या बचावात महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो. गांगुलीला वाटते की भारताचा मजबूत फिरकी हल्ला फरक करू शकतो, विशेषतः चक्रवर्ती संघातील सर्वात महत्त्वाच्या गोलंदाजांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे.
पीटीआयशी बोलताना गांगुलीने चक्रवर्तीचे संघासाठी महत्त्व अधोरेखित केले. “हो, यापेक्षा (घरगुती विश्वचषक) काहीही मोठे असू शकत नाही आणि भारत नेहमीच माझा आवडता संघ आहे. त्यांच्याकडे मजबूत फिरकी गोलंदाजी आहे आणि जर चक्रवर्ती तंदुरुस्त असेल तर ते भारतासाठी चांगले आहे,” असे गांगुलीने सांगितले.
भारताच्या संघात वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर सारखे फिरकी गोलंदाज आहेत, जे वेगवेगळ्या सामन्यांच्या परिस्थितीत संघाला विविध पर्याय प्रदान करतात. संघातील सर्व फिरकीपटूंमध्ये, चक्रवर्ती वेगळा आहे कारण तो बराच काळ नंबर वन टी-२० गोलंदाज आहे. त्याने ३३ टी-२० सामन्यांमध्ये ६.९५ च्या इकॉनॉमी रेटने ५५ बळी घेतले आहेत.
अलिकडेच, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या चार सामन्यांच्या मालिकेत वरुण चक्रवर्तीने १० बळी घेत प्रभावित केले. ७.४६ च्या इकॉनॉमी रेटसह तो मालिकेत सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता. २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या विश्वचषकापूर्वी भारत त्यांची शेवटची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल. भारत ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, इशान किशन (विकेटकिपर), हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.