IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघांमधील पहिला टी-२० सामना २१ जानेवारी रोजी नागपुरात खेळला जाणार आहे. त्याआधी संघातील सदस्य जंगल सफारीचा आनंद घेण्यासाठी गेले होते. या खेळाडूंचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 10:37 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेपूर्वी भारतीय टी-२० संघातील सदस्य जंगल सफारीचा आनंद घेताना दिसले. दोन्ही संघांमधील पहिला टी-२० सामना २१ जानेवारी रोजी नागपुरात खेळला जाणार आहे. त्याआधी संघातील सदस्य जंगल सफारीचा आनंद घेण्यासाठी गेले होते. जंगलात उघड्या जीपमध्ये फिरणाऱ्या भारतीय खेळाडूंचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

टी-२० विश्वचषक २०२६ ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. त्याआधी, भारत २१ जानेवारीपासून पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळेल. पहिला सामना नागपूरमध्ये खेळला जाईल. दुसरा सामना २३ जानेवारी रोजी रायपूरमध्ये, तिसरा २५ जानेवारी रोजी गुवाहाटीमध्ये, चौथा २८ जानेवारी रोजी विशाखापट्टणममध्ये आणि पाचवा ३१ जानेवारी रोजी तिरुवनंतपुरममध्ये खेळला जाईल. टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे.

जंगल सफारीला गेलेल्या खेळाडूंमध्ये टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील होता. फोटोमध्ये संजू सॅमसन, इशान किशन, रवी बिश्नोई आणि रिंकू सिंग देखील दिसत आहेत. भारतीय खेळाडूंचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये ते जंगल सफारी दरम्यान खूप मजा करताना दिसत आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेनंतर आता पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू होत आहे. 

आगामी मालिकेसाठी भारतीय संघ नागपूरमध्ये दाखल झाला आहे. या महत्त्वाच्या मालिकेपूर्वी संघाने जंगल सफारीचा आनंद घेतला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sanju V Samson (@imsanjusamson)

नागपूरमध्ये भारतीय खेळाडूंनी सराव सत्रातही भाग घेतला . भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका गमावली आणि आता टी-२० विश्वचषकापूर्वी टी-२० मालिका जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघ:

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-२० सामने), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित कुमार, हर्षित, हर्षित, हर्षित राव, जसप्रीत चक्रवर्ती, इशान किशन (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई.

Published On: Jan 20, 2026 | 10:37 AM

