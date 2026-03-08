Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

India vs New Zealand, Ahmedabad weather report live updates : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. ही महाकाव्य लढाई रविवार, ८ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. भारताच्या संघाला सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याची संधी असणार आहे, तर न्यूझीलंडच्या संघ पहिल्यांदा विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भारताच्या संघाने 2024 चा विश्वचषक झाल्यानंतर आतापर्यत एकही टी20 मालिका गमावलेली नाही.
मागील 2 वर्षामध्ये भारताच्या संघाने टी20 क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. आज त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे. रोहित शर्माच्या निवृतीनंतर भारताच्या संघाने सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टी20 मध्ये कहर केला आहे. या जेतेपदाच्या सामन्यादरम्यान अहमदाबादमध्ये हवामान कसे असेल? चाहत्यांना पावसाची काळजी करण्याची गरज आहे का? की सामना विनाव्यत्यय होईल? जाणून घ्या.
गुजरातमधील अहमदाबाद येथील मोटेरा येथे असलेल्या या स्टेडियममध्ये मार्च महिन्यात सामान्यतः कमी पाऊस पडतो. ८ मार्च रोजी पावसाची १% देखील शक्यता नाही. जरी दव पडण्याची थोडीशी शक्यता असली तरी, चाहते संपूर्ण सामना पाहू शकतील. अॅक्यूवेदर आणि बीबीसी वेदरच्या अहवालांनुसार, सामन्यापूर्वी, दरम्यान किंवा नंतर पाऊस पडण्याची शक्यता नाही. सुमारे १,००,००० चाहते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून ते सामन्याचा पूर्णपणे आनंद घेऊ शकतील.
भारत आणि न्यूझीलंडबद्दल बोलायचे झाले तर, या स्पर्धेत दोघांनीही दमदार क्रिकेट खेळले आहे. संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघाने एक सामना गमावला, तर न्यूझीलंडने दोन सामने गमावले, एक गट टप्प्यात आणि एक सुपर ८ टप्प्यात. तथापि, किवींनी सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मोठा विजय नोंदवला, ज्याने सलग सात सामने जिंकून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला होता. दरम्यान, टीम इंडियाला त्यांच्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला.
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐓𝐀𝐊𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐋𝐋. 🏆 54 matches, 29 days, thriller after thriller… and we are here! 🔥 Who will lift the ultimate title tonight? 🤔 ICC Men’s #T20WorldCup 👉 FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/KMR6aL3D5R — Star Sports (@StarSportsIndia) March 7, 2026
जर तुम्ही भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पाहिला तर तुम्हाला आढळेल की भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात किवी संघाविरुद्ध एकही सामना जिंकलेला नाही. दोन्ही संघ तीन वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत आणि प्रत्येक वेळी भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यामुळे, भारतीय संघाला इतिहास बदलण्याची संधी आहे. भारताला तिसरे जेतेपद, सलग दोन जेतेपदे जिंकणारा आणि घरच्या मैदानावर जेतेपद जिंकणारा पहिला संघ बनण्याची संधी असेल.