Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ahmedabad Weather Report T20 World Cup Final At Narendra Modi Stadium Today How Will The Weather Be

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

मागील 2 वर्षामध्ये भारताच्या संघाने टी20 क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. आज त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे, चाहत्यांना पावसाची काळजी करण्याची गरज आहे का? की सामना विनाव्यत्यय होईल? जाणून घ्या.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand, Ahmedabad weather report live updates : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. ही महाकाव्य लढाई रविवार, ८ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. भारताच्या संघाला सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याची संधी असणार आहे, तर न्यूझीलंडच्या संघ पहिल्यांदा विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भारताच्या संघाने 2024 चा विश्वचषक झाल्यानंतर आतापर्यत एकही टी20 मालिका गमावलेली नाही.

मागील 2 वर्षामध्ये भारताच्या संघाने टी20 क्रिकेटमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. आज त्याच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे. रोहित शर्माच्या निवृतीनंतर भारताच्या संघाने सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टी20 मध्ये कहर केला आहे. या जेतेपदाच्या सामन्यादरम्यान अहमदाबादमध्ये हवामान कसे असेल? चाहत्यांना पावसाची काळजी करण्याची गरज आहे का? की सामना विनाव्यत्यय होईल? जाणून घ्या.

IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप

गुजरातमधील अहमदाबाद येथील मोटेरा येथे असलेल्या या स्टेडियममध्ये मार्च महिन्यात सामान्यतः कमी पाऊस पडतो. ८ मार्च रोजी पावसाची १% देखील शक्यता नाही. जरी दव पडण्याची थोडीशी शक्यता असली तरी, चाहते संपूर्ण सामना पाहू शकतील. अ‍ॅक्यूवेदर आणि बीबीसी वेदरच्या अहवालांनुसार, सामन्यापूर्वी, दरम्यान किंवा नंतर पाऊस पडण्याची शक्यता नाही. सुमारे १,००,००० चाहते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून ते सामन्याचा पूर्णपणे आनंद घेऊ शकतील.

भारत आणि न्यूझीलंडबद्दल बोलायचे झाले तर, या स्पर्धेत दोघांनीही दमदार क्रिकेट खेळले आहे. संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघाने एक सामना गमावला, तर न्यूझीलंडने दोन सामने गमावले, एक गट टप्प्यात आणि एक सुपर ८ टप्प्यात. तथापि, किवींनी सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मोठा विजय नोंदवला, ज्याने सलग सात सामने जिंकून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला होता. दरम्यान, टीम इंडियाला त्यांच्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला.

जर तुम्ही भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पाहिला तर तुम्हाला आढळेल की भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात किवी संघाविरुद्ध एकही सामना जिंकलेला नाही. दोन्ही संघ तीन वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत आणि प्रत्येक वेळी भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यामुळे, भारतीय संघाला इतिहास बदलण्याची संधी आहे. भारताला तिसरे जेतेपद, सलग दोन जेतेपदे जिंकणारा आणि घरच्या मैदानावर जेतेपद जिंकणारा पहिला संघ बनण्याची संधी असेल.

Web Title: Ahmedabad weather report t20 world cup final at narendra modi stadium today how will the weather be

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप
1

IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत
2

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान
3

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार
4

IND VS NZ Final : भारत Vs न्यूझीलंड फायनलचा फिव्हर! चाहत्यांसाठी ‘स्पेशल ट्रेन’ धावणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

Mar 08, 2026 | 10:09 AM
Sunday Special : रविवारची मेजवानी करा खास, घरी बनवा मसालेदार आणि खमंग चवीचा ‘चिकन पेपर फ्राय’

Sunday Special : रविवारची मेजवानी करा खास, घरी बनवा मसालेदार आणि खमंग चवीचा ‘चिकन पेपर फ्राय’

Mar 08, 2026 | 10:00 AM
Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

Mar 08, 2026 | 10:00 AM
मोठी बातमी ! एक कोटीच्या लाचप्रकरणी GST च्या राज्य कर उपायुक्तासह सहाय्यक कर आयुक्ताला अटक

मोठी बातमी ! एक कोटीच्या लाचप्रकरणी GST च्या राज्य कर उपायुक्तासह सहाय्यक कर आयुक्ताला अटक

Mar 08, 2026 | 09:51 AM
वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून

वयाच्या तिशीनंतर महिलांनी आहारात करायला हव्यात ‘या’ विटामिन युक्त पदार्थांचे सेवन, चेहऱ्यावर तारुण्य राहील कायम टिकून

Mar 08, 2026 | 09:45 AM
Nanded Crime:नांदेडमध्ये खळबळ! वैद्यकीय विद्यार्थिनीची वसतिगृहात आत्महत्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

Nanded Crime:नांदेडमध्ये खळबळ! वैद्यकीय विद्यार्थिनीची वसतिगृहात आत्महत्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल

Mar 08, 2026 | 09:39 AM
OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

Mar 08, 2026 | 09:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM