Iran-US War : ‘अमेरिकेशी युद्ध आम्ही जिंकलो’; गालीबाफ यांचा मोठा दावा

US IRAN WAR : इराणला चारही बाजूंनी घेरण्याची तयारी ? अमेरिकेच्या नव्या डावाची चर्चा .
गालीबाफ यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेवर टीका करताना, इराणवर विविध प्रकारचे राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी दबाव आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, त्या सर्व प्रयत्नांना इराणने यशस्वीपणे तोंड दिले आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड केली नाही, असे त्यांनी म्हटले. इराणच्या सशस्त्र दलांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीतही देशाचे संरक्षण केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही बाह्य दबावापुढे इराण झुकणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर देशाची भूमिका कायम ठाम राहील आणि भविष्यातही इराण आपल्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती प्रत्येक पावले उचलेल. गालीबाफ यांच्या मते, संघर्षाच्या काळात इराणी जनतेने दाखविलेली एकजूट आणि संयम हेच देशाच्या ताकदीचे सर्वात मोठे प्रतीक ठरले.
US IRAN WAR : इराणला चारही बाजूंनी घेरण्याची तयारी ? अमेरिकेच्या नव्या डावाची चर्चा .
दरम्यान, गालीबाफ यांच्या या विधानाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे. अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्त्य देशांकडून त्यांच्या वक्तव्यावर तत्काळ अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, मध्य पूर्वेतील तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नसल्याने अशा विधानांमुळे प्रादेशिक राजकारण पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Pakistan Gang War: ‘धुरंधर’ चित्रपटातील गुंड उझैर बलोचच्या भावावर कराचीत गोळीबार; प्रकृती अत्यंत गंभीर
विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारची विधाने अनेकदा देशांतर्गत जनतेचा आत्मविश्वास वाढविणे, राजकीय संदेश देणे किंवा परराष्ट्र धोरणाबाबत ठाम भूमिका दर्शविणे या उद्देशाने केली जातात. त्यामुळे गालीबाफ यांचे वक्तव्य हे इराणची अधिकृत राजकीय भूमिका अधोरेखित करणारे मानले जात असले, तरी “युद्ध आम्ही जिंकलो” हा त्यांचा दावा स्वतंत्रपणे पडताळलेला नाही. त्यामुळे या वक्तव्याकडे दावा म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.