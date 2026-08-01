शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रियकरासोबत मिळून काढला पतीचा काटा; मालेगाव तालुक्यातील वाकळवाडी येथील घटना, आरोपींना अटक

Updated On: Aug 01, 2026 | 06:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

Washim Crime News: वाकळवाडी येथे अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असल्याच्या संशयातून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीची दारू पाजून गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तपास सुरू केला असून आरोपींविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

crime

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रियकरासोबत मिळून काढला पतीचा काटा
  • मालेगाव तालुक्यातील वाकळवाडी येथील घटना
  • चौकशीअंती गुन्ह्याची दिली कबुली
वाशिम: अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या पतीची पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने निघृण हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात वाकळवाडी गावातून समोर आला. प्रियकराच्या सहकार्याने पत्नीने पतीला दारू पाजली आणि दोरीने गळा आवळून निघृण हत्या केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्हा हादरला असून आरोपीविषयी तीव रोष व्यक्त केला जात आहे.

Kokan Railway कोकण रेल्वे प्रवाशांसाठी खूशखबर! CSMT ते सावंतवाडी रोड नियमित एक्सप्रेसला मंजुरी; पर्यटन, व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

सुरेश राजाराम झळके (३०, रा. अमानी, ता. मालेगाव) असे मृताचे नाव आहे. सुरेश वाकळवाडी येथे सासुरवाडीला गेला होता. गुरुवारी वाकळवाडी शिवारातील सुनील चौंडकर यांच्या शेतात सुरेश झळके यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच मालेगाव पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेतली. मृतदेह उत्तरीय तपासणीला पाठवून पंचनामा करण्यात आला.गुरुवारी संशयित आरोपींनी सुरेशला दारू पाजली. त्यानंतर दोघांनी मिळून दोरीने त्याचा गळा आवळला. हत्येनंतर हा प्रकार आत्महत्या किंवा अपघात वाटेल, असा बनाव रचून मृतदेह शेतात टाकून दिला.

चौकशीअंती गुन्ह्याची दिली कबुली

सुरेशचा मृत्यू संशयास्पद असल्याने मालेगाव पोलिसांनी त्यांची पत्नी आशा सुरेश झळके आणि तिचा प्रियकर महादेव बजरंग अंभोरे (२५, रा. पूर, ता. मंगरुळपीर) या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांची कसून चौकशी केली. पोलिसांनी विश्वासात घेऊन विचारपूस केली. त्यानंतर दौघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिली.

PCMC News: पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुड्डेमुक्त रस्ते, कोंडीमुक्त वाहतूक अन्‌ कचरा नियोजनासाठी प्रशासनाला डेडलाईन

Web Title: Washim wife and lover kill husband over extramarital affair malegaon murder case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 06:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘दृश्यम’ स्टाईल हत्या; पतीचा खून करून मृतदेह 12 फूट खोल खड्ड्यात पुरला
1

‘दृश्यम’ स्टाईल हत्या; पतीचा खून करून मृतदेह 12 फूट खोल खड्ड्यात पुरला

Washim News: वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस; तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार
2

Washim News: वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस; तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत झाला मोठा बदल! नवीन CAS सिस्टीम लागू; जाणून घ्या डिटेल्स

Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत झाला मोठा बदल! नवीन CAS सिस्टीम लागू; जाणून घ्या डिटेल्स

Aug 01, 2026 | 06:41 PM
Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद; कंगना रनौतची प्रतिक्रिया…

Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद; कंगना रनौतची प्रतिक्रिया…

Aug 01, 2026 | 06:40 PM
Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

Aug 01, 2026 | 06:40 PM
Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर

Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर

Aug 01, 2026 | 06:31 PM
अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार; ‘राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव’ – मुख्यमंत्री फडणवीस

अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार; ‘राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव’ – मुख्यमंत्री फडणवीस

Aug 01, 2026 | 06:29 PM
प्रियकरासोबत मिळून काढला पतीचा काटा; मालेगाव तालुक्यातील वाकळवाडी येथील घटना, आरोपींना अटक

प्रियकरासोबत मिळून काढला पतीचा काटा; मालेगाव तालुक्यातील वाकळवाडी येथील घटना, आरोपींना अटक

Aug 01, 2026 | 06:21 PM
Iran-US War : ‘अमेरिकेशी युद्ध आम्ही जिंकलो’; गालीबाफ यांचा मोठा दावा

Iran-US War : ‘अमेरिकेशी युद्ध आम्ही जिंकलो’; गालीबाफ यांचा मोठा दावा

Aug 01, 2026 | 06:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा