WPL 2026 Live Streaming : MI vs RCB सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सामन्याचे सविस्तर तपशील

MI vs RCB WPL 2026 Live Streaming : महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ आज, शुक्रवार, ९ जानेवारी रोजी सुरू होत आहे. स्पर्धेचा पहिला सामना गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळला जाईल. मुंबईचे लक्ष त्यांच्या चौथ्या जेतेपदावर असेल, तर स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबीचे लक्ष्य दुसऱ्या जेतेपदावर असेल. यावेळी, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या कर्णधारांमध्येही बदल झाले आहेत.
मेग लॅनिंग उत्तर प्रदेशचे कर्णधारपद भूषवेल, तर जेमिमा रॉड्रिग्ज दिल्लीचे नेतृत्व करेल. महिला टी२० विश्वचषकापूर्वी, खेळाडूंना डब्ल्यूपीएलच्या पाचव्या हंगामात चमकण्याची संधी आहे. डब्ल्यूपीएल २०२६ चा अंतिम सामना ५ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. चला स्पर्धेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या माहितीवर एक नजर टाकूया: ही स्पर्धा मागील डबल राउंड-रॉबिन रचनेसह सुरू राहील, ज्यामध्ये पाचही संघ लीग टप्प्यात दोनदा एकमेकांसमोर येतील.
बांग्लादेशचा ड्रामा काही संपेना… 2026 च्या T20 विश्वचषकाबाबत BCB ने पुन्हा सामन्यांचे ठिकाण बदलण्यासाठी लिहिले पत्र
लीग टप्प्याच्या शेवटी, अव्वल तीन संघ प्लेऑफमध्ये प्रवेश करतील. टेबल-टॉपर्स थेट अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांना दुसरा अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी एलिमिनेटरमध्ये भेटावे लागेल. चाहते महिला प्रीमियर लीग २०२६ मधील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहू शकतात, ज्याकडे अधिकृत टेलिव्हिजन प्रसारण अधिकार आहेत. ऑनलाइन पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी, सामने JioHotstar अॅपवर देखील थेट प्रक्षेपित केले जातील.
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙨𝙞𝙙𝙚, 𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 🔛@ImHarmanpreet‘s #MumbaiIndians & @mandhana_smriti‘s #RoyalChallengersBenagluru are locked in & ready for the opening clash of #TATAWPL 💪Watch #MIvRCB ➡️ FRI, 9th JAN, 6 PM pic.twitter.com/W9DRxl0mWO — Star Sports (@StarSportsIndia) January 8, 2026