बांग्लादेशचा ड्रामा काही संपेना… 2026 च्या T20 विश्वचषकाबाबत BCB ने पुन्हा सामन्यांचे ठिकाण बदलण्यासाठी लिहिले पत्र

भारत आणि बांग्लादेश या दोन देशांमध्ये तणावाचे वाचावरण आहे. सध्या या दोन देशांमध्ये फार काही चांगले वातावरण नाही त्यामुळे त्याचा परिणाम आगामी विश्वचषकावर होत आहे. आयपीएल 2026 च्या लिलावामध्ये बांग्लादेशचा गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याला केकेआरने विकत घेतले होते. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (बीसीबी) गुरुवारी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) औपचारिक पत्र पाठवून टी-२० विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान भारतात होणाऱ्या सुरक्षेच्या चिंता स्पष्ट केल्या आहेत आणि श्रीलंकेला त्यांच्या सामन्यांसाठी पर्यायी ठिकाण बनवण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे आणि बांगलादेश चार सामने खेळणार आहे, तीन कोलकाता आणि एक मुंबईत. बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून सोडल्यानंतर, बीसीबीने भारतात येण्यास नकार दिला आहे. जगभरातील चालू घडामोडींचा हवाला देऊन बीसीसीआयने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
नाव न छापण्याच्या अटीवर क्रिकेट बोर्डाच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, क्रीडा मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ नजरुल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, बीसीबीने पुन्हा एकदा आयसीसीला पत्र पाठवले आहे. आयसीसीने सुरक्षेच्या चिंतेबद्दल विशिष्ट माहिती मागितली होती, जी बीसीबीने शेअर केली आहे. तथापि, पत्रातील तपशील उघड करण्यात आले नाहीत. बांगलादेशच्या सहभागाबाबत बीसीबी आणि आयसीसीमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान ही प्रगती झाली आहे.
आयसीसीने आतापर्यंत या विषयावर मौन बाळगले आहे आणि ढाकास्थित बोर्डाने उपस्थित केलेल्या सुरक्षा चिंतांचे नेमके स्वरूप स्पष्ट करू इच्छित आहे. या मुद्द्यावर बीसीबीमध्ये मतभेद असल्याचे मानले जाते. बोर्डाचा एक भाग नजरुलच्या कठोर भूमिकेचे समर्थन करतो, तर दुसरा भाग आयसीसी आणि भारतीय अधिकाऱ्यांशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्यास अनुकूल आहे. बांगलादेश संघाच्या भारतात उपस्थितीदरम्यान मजबूत आणि विश्वासार्ह सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असण्यावर हा गट भर देत आहे.
बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर मुस्तफिजूरला आयपीएलमधून वगळण्यात आले. बांगलादेशचे सामने इतरत्र हलवले जातील की नाही हे आयसीसीने अद्याप कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. तथापि, बीसीबीने असा दावा केला आहे की आयसीसीने त्यांच्या सुरक्षेच्या चिंतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्यासोबत काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे.