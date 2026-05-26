कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा... नेमकं प्रकरण काय?

चीनचे हांगझोउ स्थित स्टार्टअप Meng Xiaoyi ने AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर सादर केला आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हे AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर प्राण्यांच्या भावना आणि त्यांचा आवाज 95 टक्क्यांपर्यंत अचूकपणे ओळखू शकते. कंपनीचं असं देखील म्हणणं आहे की, हा केवळ एक एंटरटेनमेंट अॅप नाही तर यामध्ये अॅडवांस्ड AI टेक्नोलॉजीवर आधारित एक स्मार्ट कम्युनिकेशन डिव्हाईस आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 मे पासून कंपनीने या डिव्हाईसच्या प्री-ऑर्डर सुरु केल्या आहेत. आतापर्यंत जवळपास 10 हजार आंतरराष्ट्रीय आरक्षणे मिळाल्याचा दावा केला आहे. या डिव्हाईसची किंमत 799 युआन म्हणजेच सुमारे 11,300 रुपये असणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
हे डिव्हाईस पाळीव प्राण्यांच्या गळ्यामध्ये घातले जाते. यामध्ये ऑडियो सेंसर उपलब्ध आहे आणि यामध्ये एक मूवमेंट ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील दिली आहे, जे प्राण्यांचा आवाज, हालचाल, शरीराची ठेवण आणि वर्तन या सर्वांची रियल टाइममध्ये नोंद ठेवते. हा सर्व डेटा नंतर AI सिस्टिमवर वाचला जातो आणि समजण्याचा प्रयत्न केला जातो, की पाळीव प्राणी आनंदी आणि दु:खी. तसेच प्राण्याला भूक लागली असेल किंवा कोणती समस्या असेल तर त्याबाबत देखील या AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटरमधून माहिती मिळू शकते.
हे गॅझेट सादर करत कंपनीने केलेल्या दाव्यांवर आता अनेक लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीने दावा केला आहे की, हे गॅझेट 95 टक्के अचूक उत्तर देतं. पण कंपनीने सांगितलं नाही की, हा डेटा कोणत्या चाचणीच्या अटी किंवा डेटा सेटवर आधारित आहे. दरम्यान, वैज्ञानिक समुदायाने आणि स्वतंत्र संशोधकांनीही या तंत्रज्ञानाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ञांच्या मते, कंपनीने अद्याप कोणतेही पीअर-रिव्ह्यूड अभ्यास किंवा स्वतंत्र चाचणी अहवाल प्रसिद्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे आता हे नवं गॅझेट जगभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.