  • Ai Pet Translator Claims To Help Humans Understand Dogs And Cats Tech News Marathi

कमालच! आता कुत्रे-मांजरीही माणसांसोबत मारणार गप्पा? अजब AI डिव्हाईसची जगभरात चर्चा… नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: May 26, 2026 | 12:46 PM IST
AI Pet Translator: आपण पाळलेला कुत्रा किंवा मांजर आपल्याला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत? त्यांना काही होत आहे का? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांना असते. आता चीनमधील एका स्टार्टअपने AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर सादर करत कुत्रे आणि मांजरींच्या भावना समजून घेता येतील, असा दावा केला आहे.

  • चीनमधील Meng Xiaoyi कंपनीने AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर लाँच करत प्राण्यांच्या भावना ओळखण्याचा दावा केला आहे.
  • हे गॅझेट प्राण्यांचा आवाज, हालचाल आणि वर्तन रियल टाइममध्ये ट्रॅक करून AI च्या मदतीने त्याचे विश्लेषण करते.
  • कंपनीच्या 95 टक्के अचूकतेच्या दाव्यावर वैज्ञानिक आणि संशोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
AI Based Pet Translator: पाळीव प्राणी पाळणारे लोकं नेहमीच जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात की त्यांचा कुत्रा किंवा मांजर काय सांगण्याचा किंवा बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याकडे असलेला कुत्रा किंवा मांजर नक्की काय बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी एखादं गॅझेट असतं तर किती बरं झालं असतं, अशी इच्छा आतापर्यंत अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. आता अनेकांची हीच इच्छा पूर्ण होणार आहे. कारण चीनमधील एका टेका कंपनीने एक अनोख गॅझेट लाँच करत दावा केला आहे की, हे गॅझेट प्राण्यांचे आवाज आणि हावभाव ओळखून माणसांपर्यंत त्यांचं बोलणं पोहोचवण्यासाठी मदत करणार आहे.

AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर

चीनचे हांगझोउ स्थित स्टार्टअप Meng Xiaoyi ने AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर सादर केला आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हे AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर प्राण्यांच्या भावना आणि त्यांचा आवाज 95 टक्क्यांपर्यंत अचूकपणे ओळखू शकते. कंपनीचं असं देखील म्हणणं आहे की, हा केवळ एक एंटरटेनमेंट अ‍ॅप नाही तर यामध्ये अ‍ॅडवांस्ड AI टेक्नोलॉजीवर आधारित एक स्मार्ट कम्युनिकेशन डिव्हाईस आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 मे पासून कंपनीने या डिव्हाईसच्या प्री-ऑर्डर सुरु केल्या आहेत. आतापर्यंत जवळपास 10 हजार आंतरराष्ट्रीय आरक्षणे मिळाल्याचा दावा केला आहे. या डिव्हाईसची किंमत 799 युआन म्हणजेच सुमारे 11,300 रुपये असणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

कसे काम करते AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटर?

हे डिव्हाईस पाळीव प्राण्यांच्या गळ्यामध्ये घातले जाते. यामध्ये ऑडियो सेंसर उपलब्ध आहे आणि यामध्ये एक मूवमेंट ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील दिली आहे, जे प्राण्यांचा आवाज, हालचाल, शरीराची ठेवण आणि वर्तन या सर्वांची रियल टाइममध्ये नोंद ठेवते. हा सर्व डेटा नंतर AI सिस्टिमवर वाचला जातो आणि समजण्याचा प्रयत्न केला जातो, की पाळीव प्राणी आनंदी आणि दु:खी. तसेच प्राण्याला भूक लागली असेल किंवा कोणती समस्या असेल तर त्याबाबत देखील या AI बेस्ड पेट ट्रांसलेटरमधून माहिती मिळू शकते.

कंपनीने केलेल्या दाव्यांवर अनेक प्रश्न उपस्थित

हे गॅझेट सादर करत कंपनीने केलेल्या दाव्यांवर आता अनेक लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीने दावा केला आहे की, हे गॅझेट 95 टक्के अचूक उत्तर देतं. पण कंपनीने सांगितलं नाही की, हा डेटा कोणत्या चाचणीच्या अटी किंवा डेटा सेटवर आधारित आहे. दरम्यान, वैज्ञानिक समुदायाने आणि स्वतंत्र संशोधकांनीही या तंत्रज्ञानाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ञांच्या मते, कंपनीने अद्याप कोणतेही पीअर-रिव्ह्यूड अभ्यास किंवा स्वतंत्र चाचणी अहवाल प्रसिद्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे आता हे नवं गॅझेट जगभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

Published On: May 26, 2026 | 12:46 PM

May 26, 2026 | 12:46 PM
May 26, 2026 | 12:45 PM
May 26, 2026 | 12:32 PM
May 26, 2026 | 12:23 PM
May 26, 2026 | 12:20 PM
May 26, 2026 | 12:08 PM
May 26, 2026 | 12:07 PM

May 25, 2026 | 09:37 PM
May 25, 2026 | 09:30 PM
May 25, 2026 | 09:15 PM
May 25, 2026 | 09:06 PM
May 25, 2026 | 09:01 PM
May 25, 2026 | 03:49 PM
May 25, 2026 | 03:40 PM