CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

६३SATS सायबरटेकने स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी 'CYBX' हे सुपर ॲप लाँच केले आहे. एआय आधारित सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षणासोबतच ICICI लोम्बार्डच्या सहकार्याने १० लाख रुपयांपर्यंतचा सायबर विमा यात दिला जात आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:27 PM
नवी दिल्ली: (२२ जानेवारी) पारंपरिक सुरक्षा मॉडेल्स एआय-शक्तीवर आधारित सायबर हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ ठरत असल्याने, ६३ मून्स टेक्नॉलॉजीजचा एक भाग असलेल्या ६३SATS सायबरटेकने स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी एक सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे, ज्यात संपूर्ण भारतात सायबरसुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षा जाळे प्रदान करण्यासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विम्याचा समावेश आहे. या सायबरसुरक्षा सेवा कंपनीने दैनंदिन मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी सॉफ्टवेअर सुरक्षा आणि सायबर विमा यांचे CYBX नावाच्या एका सक्रिय डिजिटल संरक्षण सुपर ॲपमध्ये विलीनीकरण केले आहे.

सायबर धोके, जोखीम आणि फसवणूक नियंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, ६३SATS सायबरटेकने आपल्या सायबरसुरक्षा ॲप वापरकर्त्यांना आर्थिक सुरक्षा जाळे प्रदान करण्यासाठी जनरल इन्शुरन्स कंपनी ICICI लोम्बार्डसोबत भागीदारी केली आहे. सायबरसुरक्षा उपायांच्या व्याप्तीबद्दल अधिक माहिती देताना, ६३SATS सायबरटेकचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास एल म्हणाले की, भारतीय स्मार्टफोन वापरकर्ते आता एक्सचेंज-ग्रेड सुरक्षेसोबत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक सुरक्षा जाळ्याचा लाभ घेऊ शकतात. “डिजिटल सुरक्षा, आर्थिक फसवणूक, गोपनीयतेचे संरक्षण, ओळख पाळत ठेवणे आणि नेटवर्क सुरक्षा यासह १०० हून अधिक धोक्यांपासून संरक्षण देत, आमचे CYBX हे सुपर ॲप प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी सायबरसुरक्षा लोकशाहीकरणाचे ध्येय ठेवते,” असे त्यांनी पीटीआयला सांगितले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, CYBX एक डिजिटल साथीदार आणि एक मूक नेमबाज म्हणून काम करते, जे स्मार्टफोनवर गुप्तपणे कार्य करून फिशिंग लिंक्स, दुर्भावनापूर्ण ॲप्स आणि असुरक्षित सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क ओळखते, ज्यामुळे एखाद्याचा डेटा धोक्यात येऊ शकतो.
“हे अनधिकृत कॉल रेकॉर्डिंग किंवा स्पीकरफोनवर ठेवल्याबद्दल वापरकर्त्याला सूचित करून कॉलची गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे संभाषणे खाजगी राहतील याची खात्री होते,” असेही ते म्हणाले.

देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढत असतानाच असुरक्षितताही वाढत आहे, हे लक्षात घेऊन श्रीनिवास म्हणाले, “हे ॲप सामान्य लोकांसाठी ३६०-अंश सुरक्षा सुनिश्चित करते. विशेष म्हणजे, आम्ही अंगभूत सायबर विमा प्रदान करतो, जी भारतातील पहिली मोबाईल सायबरसुरक्षा पॉलिसी आहे, ज्यात १०,००० रुपये, १ लाख रुपये ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळते.”

आर्थिक सुरक्षा संरक्षणासह सायबरसुरक्षा तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म हा प्रत्येक वैयक्तिक स्मार्टफोन वापरकर्त्यासाठी दुहेरी फायदा आहे, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीय संरक्षण घेऊ शकेल याची खात्री होते, असे त्यांनी सांगितले. सायबर विमा ऑनलाइन खरेदी आणि ओळख चोरीमुळे होणारे नुकसान, तसेच गोपनीयता आणि डेटा उल्लंघनाची जबाबदारी, मीडिया आणि सोशल मीडियाची जबाबदारी, निधीची चोरी, सायबरबुलिंग आणि सायबरस्टॉकिंगमुळे होणारे नुकसान आणि या घटनांमुळे होणारी प्रतिष्ठेची हानी, इत्यादी गोष्टींचा समावेश करतो. तथापि, विमा कंपनी पॉलिसी सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी विमाधारकाला ज्ञात असलेल्या घटनांमुळे उद्भवणारे दावे, क्रिप्टोकरन्सी आणि जुगार-संबंधित क्रियाकलापांशी संबंधित नुकसान, तसेच इतर काही क्रियाकलापांसाठी संरक्षण देणार नाही. श्रीनिवास म्हणाले की, कंपनी सायबर विम्यासह ‘CYBX’ च्या माध्यमातून डिजिटल सुरक्षेला दैनंदिन सवय बनवण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 08:27 PM

