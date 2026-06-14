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अमेरिकेचा मोठा निर्णय! Anthropic ने अचानक बंद केले दोन प्रगत AI मॉडेल्स; भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:22 AM IST
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सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली आहे. अमेरिकी सरकारच्या निर्देशानंतर अंध्रोपिकने आपल्या काही प्रगत AI मॉडेल्सची जागतिक उपलब्धता तात्पुरती बंद केली असून याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांतील वापरकर्त्यांवर होऊ शकतो.

अमेरिकेचा मोठा निर्णय! Anthropic ने अचानक बंद केले दोन प्रगत AI मॉडेल्स; भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता

अमेरिकेचा मोठा निर्णय! Anthropic ने अचानक बंद केले दोन प्रगत AI मॉडेल्स; भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता

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विस्तार
  • अमेरिकी सरकारच्या निर्यात नियंत्रण निर्देशानंतर अंध्रोपिकने फेबल 5 आणि मिधोस 5 AI मॉडेल्सची जागतिक उपलब्धता तात्पुरती बंद केली.
  • या निर्णयाचा परिणाम भारतातील उद्योगांवर होऊ शकतो, कारण अंध्रोपिकची भारत ही दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ आहे.
  • कंपनीने सरकारच्या सुरक्षाविषयक आक्षेपांशी असहमती दर्शवत सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अमेरिकी सरकारच्या निर्यात नियंत्रण निर्देशानंतर, आघाडीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी अँब्रोपिकने आपले प्रगत एआय मॉडेल्स, ‘फेबल ५’ आणि ‘मिधोस ५’, यांच्या जागतिक उपलब्धतेवर तात्काळ प्रभावाने तात्पुरती बंदी घातली आहे. अमेरिकी कंपनीने एका निवेदनात म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्देश जारी करण्यात आला. त्यामुळे, अमेरिकेतील किंवा अमेरिकेबाहेरील कोणत्याही परदेशी नागरिकाला हे एआय मॉडेल्स वापरण्यास मनाई आहे.

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कंपनीच्या इतर मॉडेल्सच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम नाही

अंध्रोपिकने म्हटले आहे, या आदेशाचा एकूण परिणाम असा आहे की, आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व ग्राहकांसाठी फेवल ५ आणि मिथोस ५ मॉडेल्स तात्काळ निष्क्रय करण्यास भाग पडले आहे. तथापि, कंपनीच्या इतर मॉडेल्सच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम भारतातील वापरकर्ते आणि उद्योगांवर होण्याची शक्यता आहे. कारण भारत अँथ्रोपिकची दुसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनीचा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सोबत करार

कंपनीने अलीकडेच ५० हजार कर्मचाऱ्यांना आपले मॉडेल्स उपलब्ध करून देण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सोबत एक करार केला आहे. तर इन्फोसिसनेही प्रगत एंटरप्राइझ एआय सोल्यूशन्ससाठी भागीदारीची घोषणा केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘प्रोजेक्ट ग्लासविंग’ नावाच्या सायबरसुरक्षा उपक्रमांतर्गत काही भारतीय सरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांनाही अलीकडेच मिथोस मॉडेल वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कोड विश्लेषण, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी ओळखणे आणि त्या दूर करणे यांसारख्या क्षमतांसाठी विकसित केलेले फेबल्ड ५ मॉडेल, सायबरसुरक्षा आणि एंटरप्राइझ सोल्यूशन्समध्ये वापरले जाते. तर दुसरीकडे, मिथोस ५ मॉडेल जटिल प्रणालींचे विश्लेषण करण्यास आणि संभाव्य असुरक्षिततांचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहे. त्याच्या क्षमता लक्षात घेता, ते केवळ मर्यादित आणि नियंत्रित वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. अँध्रोपिकने सांगितले की, त्यांना १२ जून रोजी अमेरिकन सरकारकडून हा निर्देश मिळाला. तथापि, पत्रात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेबद्दल अधिक तपशील देण्यात आला नव्हता.

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कंपनीने मागितली ग्राहकांची माफी

कंपनीच्या मते, फेबल्ड ५ मडिलव्या सुरक्षेला बगल देण्याची एक पद्धत सापडली आहे, असा सरकारचा विश्वास आहे. अंध्रोपिकने या मूल्यांकन्नाशी असहमती दर्शवली आणि म्हटले की, विचाराधीन तंत्रज्ञान मर्यादित आणि सार्वत्रिक नाही, तसेच अशाच प्रकारच्या क्षमता इतर एआय मॉडेल्समध्येही उपलब्ध आहेत. कंपनीने अमेरिकी सरकारच्या या कृतीला गैरसमज म्हटले, शक्य तितक्या लवकर सेवा पूर्ववत करण्यासाठी काम करत असल्याचे सांगितले. तसेच, झालेल्या व्यत्ययाबद्दल कंपनीने आपल्या ग्राहकांची माफी मागितली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Anthropic suspends advanced ai models globally after us government directive

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Published On: Jun 14, 2026 | 08:22 AM

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