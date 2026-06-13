New Google Doodle: 2026 FIFA वर्ल्ड कपची रंगत वाढली! गुगलने सादर केलं खास डूडल, तुम्ही पाहिलं का?

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गूगलच्या अधिकृत वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी टूर्नामेंटदरम्यान रोज आर्टवर्क अपडेट करण्याची योजन आखत आहे. ज्यामुळे यूजर्सना 5 आठवडे चालणाऱ्या या ईव्हेंटदरम्यान फुटबॉल-थीमचा नवीन अनुभव मिळू शकेल. फिफा विश्वचषक 2026 च्या पहिल्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या डूडलमध्ये द वॉली दर्शवण्यात आली होती. ही फुटबॉलमधील एक क्लासिक टेक्निक आहे, ज्यामध्ये खेळाडू हवेतच चेंडूला लाथ मारतो. दुसऱ्या दिवशी गूगलने द नटमेग सादर केले होते, ज्यामध्ये ड्रिबलिंगच्या अशा जबरदस्त हालचाली दाखवण्यात आल्या ज्यामध्ये चेंडू प्रतिस्पर्धी खेळाडूंच्या पायांच्यामधून पास करतो. (फोटो सौजन्य – Google)
फुटबॉल प्रेरित अॅनिमेशनसोबतच गूगलने टूर्नामेंटच्या तीन्ही देश – अमेरिका, मॅक्सिको आणि कॅनडासाठी खास लोकल डूडल देखील जारी केले आहेत. हे कस्टम डिझाईन प्रत्येक देशाच्या फुटबॉल चिन्हाचा ऐतिहासिक विकास दर्शवतात आणि उत्साहात एक क्षेत्रीय रंग जोडतात. जे यूजर्स फिफा वर्ल्ड कप डूडलवर क्लिक करतात त्यांना एका खास सर्च हबवर पाठवले जाते. ज्याच्या मदतीने यूजर्सना टूर्नामेंटदरम्यान अपडेट ठेवण्यासाठी मदत होऊ शकेल. हे सेंट्रलाइज्ड फीचर रियल-टाइम मॅच अपडेट, सध्याची गट क्रमवारी, संपूर्ण वेळापत्रक आणि स्पर्धेतील प्रमुख ठळक क्षण दाखवते, ज्यामुळे फुटबॉल फॅन्सना एकाच ठिकाणी सर्व माहिती मिळू शकेल.
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गूगलने एक प्रोमोशनल शॉर्ट फिल्म देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये दाखवण्यात आलं आहे की, विश्वचषक सुरू होत असताना, फुटबॉल जगभरातील लोकांना कसे एकत्र आणतो. 2026 फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या इतिहासात एक मोठा बदल घडवणार आहे. कारण या स्पर्धेत समाविष्ट होणाऱ्या संघांची संख्या 32 वरून 48 करण्यात आली आहे.