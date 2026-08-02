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Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड… फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:47 PM IST
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सारांश

तुमचे रेशन कार्ड जुने, फाटलेले किंवा वारंवार सोबत ठेवणे अवघड जात असेल, तर आता त्यासाठी सोपा पर्याय उपलब्ध आहे. सरकारच्या डिजिटल सेवांच्या मदतीने डिजीलॉकर, उमंग ॲप किंवा राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पोर्टलवरून डिजिटल रेशन कार्ड सहज डाउनलोड करता येते.

Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड... फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड... फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

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विस्तार
  • आता डिजिटल रेशन कार्ड घरबसल्या डिजीलॉकर किंवा उमंग ॲपद्वारे काही मिनिटांत डाउनलोड करता येते.
  • डाउनलोड केलेले डिजिटल रेशन कार्ड अनेक सरकारी कामांसाठी वैध असून गरजेनुसार त्याची प्रिंटही वापरता येते.
  • रेशन कार्ड क्रमांक आणि आवश्यक माहिती भरल्यानंतर डिजिटल कॉपी पीडीएफ स्वरूपात सेव्ह किंवा शेअर करता येते.
तुमचे रेशन कार्ड देखील जुने झाले आहे का? फाटले आहे का? किंवा तुम्हाला वारंवार तुमच्या रेशन कार्डची फोटोकॉपी तुमच्यासोबत बाळगणं कठीण होत आहे का? तर आता चिंता करण्याची गरज नाही. तुम्ही सरकारच्या डिजिटल सेवेच्या मदतीने, तुमचा फोटो असलेले डिजिटल रेशन कार्ड थेट तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून डाउनलोड करू शकता.

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ही डिजिटल कॉपी अनेक सरकारी कामांमध्ये व्हॅलिड ठरते. तसेच गरज असल्यास तुम्ही या फोटोची प्रिंट देखील काढू शकतो. डिजिटल रेशन कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. डिजीलॉकर, उमंग ॲप आणि संबंधित राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे पोर्टल हे सर्व तुम्हाला या कामात मदत करू शकतात. घरबसल्या तुम्ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करून डिजिटल रेशन कार्ड डाऊनलोड करू शकता. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

डिजीलॉकरमधून रेशन कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

जर तुमच्या फोनमध्ये डिजीलॉकर ॲप आहे तर सर्वात आधी त्यामध्ये लॉगिन करा.

  • आता सर्च बॉक्समध्ये रेशन कार्ड लिहून सर्च करा.
  • आता तुमच्या राज्यातील अन्न विभागाचा पर्याय निवडा.
  • आता रेशन कार्ड नंबर आणि जिल्हा यांसह इतर माहिती लिहा.
  • डिटेल्स व्हेरिफाय झाल्यानंतर डिजिटल रेशन कार्ड तुम्हाला डिजीलॉकर अकाऊंटच्या इशूड डॉक्यूमेंट्स सेक्शनमध्ये दिसणार आहे.
  • आता तुम्ही डिजिटल रेशन कार्ड पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करू शकता किंवा शेअर देखील करू शकता.
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उमंग ॲपवरून रेशन कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • उमंग ॲपद्वारे देखील तुम्ही डिजिटल रेशन कार्ड डाऊनलोड करू शकता. यासाठी तुम्हाला काही सोपी प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे.
  • सर्वात आधी ॲपमध्ये लॉगिन करा.
  • यानंतर, सर्च बॉक्समध्ये रेशन कार्ड किंवा तुमच्या राज्याच्या अन्न विभागाचे नाव लिहा.
  • संबंधित सेवा सुरू झाल्यानंतर रेशन कार्ड नंबर आणि इतर आवश्यक डिटेल्स भरा.
  • डिटेल्स योग्य असतील तर तुमच्या रेशन कार्डची डिजिटल कॉपी स्क्रीनवर दिसणार आहे.
  • आता तुम्ही ही डिजिटल कॉपी डाऊनलोड करून अगदी सहज फोनमध्ये सेव्ह करू शकता.

Web Title: How to download digital ration card online using digilocker and umang app follow this process

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Published On: Aug 02, 2026 | 12:47 PM

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