Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड... फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

Samsung चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! लाखो रुपयांचा स्मार्टफोन केवळ इतक्या किंमतीत; Flipkart वर मिळतेय बंपर ऑफर
ही डिजिटल कॉपी अनेक सरकारी कामांमध्ये व्हॅलिड ठरते. तसेच गरज असल्यास तुम्ही या फोटोची प्रिंट देखील काढू शकतो. डिजिटल रेशन कार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. डिजीलॉकर, उमंग ॲप आणि संबंधित राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे पोर्टल हे सर्व तुम्हाला या कामात मदत करू शकतात. घरबसल्या तुम्ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करून डिजिटल रेशन कार्ड डाऊनलोड करू शकता. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created)
जर तुमच्या फोनमध्ये डिजीलॉकर ॲप आहे तर सर्वात आधी त्यामध्ये लॉगिन करा.