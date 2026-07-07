मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनींना पाठवला होता ‘हा’ शेवटचा मेसेज; अभिनेत्रीचा भावनिक खुलासा

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र यांनी पाठवलेल्या शेवटच्या मेसेजबद्दल हेमा मालिनी यांनी भावनिक खुलासा केला. नेमकं काय लिहिलं होतं त्या मेसेजमध्ये, जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी या त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्याबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही कायम चर्चेत असतात. पती आणि ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्या अनेकदा भावूक झालेल्या पाहायला मिळाल्या आहेत. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी धर्मेंद्र यांनी त्यांना दिलेल्या शेवटच्या संदेशाचा उल्लेख केला. यासोबतच सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दलही त्यांनी मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे.

हेमा मालिनी यांनी नुकतीच ‘हिंदी रश’ला दिलेल्या मुलाखतीत धर्मेंद्र यांनी त्यांना दिलेल्या शेवटच्या संदेशाबद्दल सांगितले. त्या म्हणाल्या, “धर्मेंद्रजींनी मला नेहमी सांगितलं की, काहीही झालं तरी आपल्या कुटुंबासोबत राहा. कितीही काम असलं तरी कुटुंबाला प्राधान्य द्या.”

‘माझ्या नवऱ्याचे ५० अफेअर्स असले तरी…’; शिल्पा शिंदेवर भडकली गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा, ‘लॉकअप २’मध्ये रंगला मोठा वाद

सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या, “दोघेही खूप चांगले आहेत. बॉबी खूप प्रेमळ आहे. आम्ही नेहमी एकत्र असतो. आम्ही प्रसिद्धीच्या मागे धावत नाही किंवा दिखावा करत नाही. आमच्यात खूप चांगलं नातं आहे आणि आम्ही एक आनंदी कुटुंब आहोत.”

यावेळी त्यांनी हेही सांगितलं की, धर्मेंद्र यांना त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य कधीही सार्वजनिकपणे मांडणं आवडत नव्हतं. त्यामुळे देओल कुटुंबात मतभेद असल्याच्या चर्चांमध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

View this post on Instagram

 


Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

धर्मेंद्र यांचा पहिला विवाह प्रकाश कौर यांच्याशी झाला होता. त्यांना सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल आणि अजिता देओल ही चार अपत्ये आहेत. त्यानंतर १९८० मध्ये त्यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी विवाह केला. या दाम्पत्याला ईशा देओल आणि अहाना देओल या दोन मुली आहेत. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर दोन्ही कुटुंबांमध्ये दुरावा असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, हेमा मालिनी यांनी त्या फेटाळून लावत सर्वांमध्ये चांगले संबंध असल्याचं स्पष्ट केलं.

Web Title: Hema malini made an emotional revelation about the last message sent to her by dharmendra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इमरान हाश्मीच्या ‘Awarapan 2’चं पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रदर्शित, अभिजीत सावंतच्या आवाजाने जिंकली चाहत्यांची मनं
1

इमरान हाश्मीच्या ‘Awarapan 2’चं पहिलं गाणं ‘जुनून’ प्रदर्शित, अभिजीत सावंतच्या आवाजाने जिंकली चाहत्यांची मनं

Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?
2

Lock Upp 2: ‘मी प्लेबॉय होतो’; राम कपूरच्या वक्तव्याने खळबळ, एकता कपूरने गौतमीला दिला होता इशारा?

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?
3

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी
4

Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनींना पाठवला होता ‘हा’ शेवटचा मेसेज; अभिनेत्रीचा भावनिक खुलासा

Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनींना पाठवला होता ‘हा’ शेवटचा मेसेज; अभिनेत्रीचा भावनिक खुलासा

Jul 07, 2026 | 02:02 PM
PM Modi Indonesia Visit: भारत-इंडोनेशिया संबंधांत नवा इतिहास! सिंगासारी येथे उभारणार IIM बेंगळुरूचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस

PM Modi Indonesia Visit: भारत-इंडोनेशिया संबंधांत नवा इतिहास! सिंगासारी येथे उभारणार IIM बेंगळुरूचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस

Jul 07, 2026 | 01:58 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दारू पाजून मित्रा ची हत्या केली, नंतर मध्य प्रदेशात पळाला; पण ‘या’ एका चुकीमुळे पकडला गेला!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दारू पाजून मित्रा ची हत्या केली, नंतर मध्य प्रदेशात पळाला; पण ‘या’ एका चुकीमुळे पकडला गेला!

Jul 07, 2026 | 01:58 PM
मुसळधार पावसाचा देवगड तालुक्याला तडाखा; वादळी वाऱ्यामुळे कुणकेश्वर, मणचे, शिरवलीत घरांचे नुकसान

मुसळधार पावसाचा देवगड तालुक्याला तडाखा; वादळी वाऱ्यामुळे कुणकेश्वर, मणचे, शिरवलीत घरांचे नुकसान

Jul 07, 2026 | 01:56 PM
‘१२ वर्षांपूर्वी मंत्रालये एकमेकांपासून वेगळी चालायची, पीएम मोदींनी…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये अनुप्रिया पटेल यांचे मोठे विधान

‘१२ वर्षांपूर्वी मंत्रालये एकमेकांपासून वेगळी चालायची, पीएम मोदींनी…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये अनुप्रिया पटेल यांचे मोठे विधान

Jul 07, 2026 | 01:54 PM
Ashadhi Ekadashi 2026: विठुरायाचे दर्शन होणार सुलभ! वारकऱ्यांची सोय; १२९.४८ कोटींचे दर्शन मंडप व नवीन स्काय वॉक

Ashadhi Ekadashi 2026: विठुरायाचे दर्शन होणार सुलभ! वारकऱ्यांची सोय; १२९.४८ कोटींचे दर्शन मंडप व नवीन स्काय वॉक

Jul 07, 2026 | 01:51 PM
BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार ‘हे’ फायदे

BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार ‘हे’ फायदे

Jul 07, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा