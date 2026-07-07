Hema Malini On Dharmendra Last Message: धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनींना पाठवला होता ‘हा’ शेवटचा मेसेज; अभिनेत्रीचा भावनिक खुलासा

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी या त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्याबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही कायम चर्चेत असतात. पती आणि ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्या अनेकदा भावूक झालेल्या पाहायला मिळाल्या आहेत. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी धर्मेंद्र यांनी त्यांना दिलेल्या शेवटच्या संदेशाचा उल्लेख केला. यासोबतच सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दलही त्यांनी मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे.
हेमा मालिनी यांनी नुकतीच ‘हिंदी रश’ला दिलेल्या मुलाखतीत धर्मेंद्र यांनी त्यांना दिलेल्या शेवटच्या संदेशाबद्दल सांगितले. त्या म्हणाल्या, “धर्मेंद्रजींनी मला नेहमी सांगितलं की, काहीही झालं तरी आपल्या कुटुंबासोबत राहा. कितीही काम असलं तरी कुटुंबाला प्राधान्य द्या.”
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सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या, “दोघेही खूप चांगले आहेत. बॉबी खूप प्रेमळ आहे. आम्ही नेहमी एकत्र असतो. आम्ही प्रसिद्धीच्या मागे धावत नाही किंवा दिखावा करत नाही. आमच्यात खूप चांगलं नातं आहे आणि आम्ही एक आनंदी कुटुंब आहोत.”
यावेळी त्यांनी हेही सांगितलं की, धर्मेंद्र यांना त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य कधीही सार्वजनिकपणे मांडणं आवडत नव्हतं. त्यामुळे देओल कुटुंबात मतभेद असल्याच्या चर्चांमध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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धर्मेंद्र यांचा पहिला विवाह प्रकाश कौर यांच्याशी झाला होता. त्यांना सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल आणि अजिता देओल ही चार अपत्ये आहेत. त्यानंतर १९८० मध्ये त्यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी विवाह केला. या दाम्पत्याला ईशा देओल आणि अहाना देओल या दोन मुली आहेत. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर दोन्ही कुटुंबांमध्ये दुरावा असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, हेमा मालिनी यांनी त्या फेटाळून लावत सर्वांमध्ये चांगले संबंध असल्याचं स्पष्ट केलं.