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PM Modi Indonesia Visit: भारत-इंडोनेशिया संबंधांत नवा इतिहास! सिंगासारी येथे उभारणार IIM बेंगळुरूचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:01 PM IST
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सारांश

PM Modi Indonesia Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंडोनेशिया दौऱ्यात ऐतिहासिक घोषणा! सिंगासारी येथे IIM बेंगळुरूचा आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस सुरू होणार असून अंतराळ क्षेत्रात ISRO सोबत नवीन करार करण्यात आले आहेत.

pm modi

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

PM Modi Indonesia Visit: भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील धोरणात्मक आणि राजनैतिक संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी एक मोठी ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) बेंगळुरूचा एक आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस (परिसर) इंडोनेशियामध्ये सुरू केला जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या मोठ्या पावलासोबतच, दोन्ही देशांमधील अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत आणि व्यापक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे इंडोनेशियामध्ये शिक्षणाचा विस्तार होऊ शकणार आहे.

नियोजनानुसार, इंडोनेशियाच्या सिंगासारी स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये (Singhasari Special Economic Zone) IIM बेंगळुरूचा हा नवीन कॅम्पस स्थापन केला जाईल. आसियान (ASEAN) क्षेत्रातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन शिक्षण (Management Education) आणि जागतिक संधी उपलब्ध करून देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

दोन्ही देशांमधील अंतराळ सहकार्य

भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात अंतराळ क्षेत्रात गेल्या अनेक दशकांपासून अतूट विश्वास आणि सहकार्याचे मजबूत नाते राहिले आहे. हीच भागीदारी पुढे नेत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि इंडोनेशियाच्या अंतराळ संस्थांनी संयुक्त संशोधन, तांत्रिक देवाणघेवाण तसेच क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

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इंडोनेशियामध्ये IIM बेंगळुरू सुरू झाल्याने काय बदल होणार?

इंडोनेशियामध्ये भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) बेंगळुरूचा कॅम्पस सुरू झाल्यामुळे शिक्षण, नाविन्यता (Innovation) आणि आर्थिक सहकार्याच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळू शकतात. यामुळे इंडोनेशिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे भारतीय व्यवस्थापन शिक्षण त्यांच्याच भागात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांना भारतात न येताही उच्च दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. हा परिसर भारत आणि इंडोनेशियामधील शैक्षणिक सहकार्याला एक नवी मजबुती देईल.

IIM बेंगळुरूचा हा कॅम्पस भारतीय शिक्षण पद्धतीची जागतिक ओळख देखील मजबूत करेल आणि भारताला उच्च शिक्षणाचे एक प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्यास मदत करेल. हा उपक्रम दोन्ही देशांतील उद्योगांसाठी कुशल व्यवस्थापन व्यावसायिक (Management Professionals) तयार करण्यात, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

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इंडोनेशियात मोदींचा सन्मान

सध्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इंडोनेशियाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यादरम्यान त्यांनी इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपती प्रबोवो यांनी पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च सन्मान ‘इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा’ (Bintang Republik Indonesia Adipurna) देऊन सन्मानित केले आहे.

Web Title: Pm modi indonesia visit iim bengaluru international campus singhasari isro

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Published On: Jul 07, 2026 | 01:58 PM

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