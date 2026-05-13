Dombivali News: इर्शाळवाडी ट्रेकदरम्यान डोंबिवलीच्या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू; उष्णतेचा फटका की हार्ट अटॅक?

इर्शाळवाडी ट्रेकदरम्यान डोंबिवलीतील २० वर्षीय रितेश कोणका याचा अचानक मृत्यू झाला. ट्रेक करताना त्याची प्रकृती बिघडली. ग्रामस्थांनी मदत केली, मात्र रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.

Updated On: May 13, 2026 | 01:43 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • इर्शाळवाडी गडावर ट्रेक करताना रितेश कोणकाची प्रकृती बिघडली.
  • ग्रामस्थांनी झोळीतून डोंगरावरून खाली आणण्याचा प्रयत्न केला.
  • उष्माघात किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे.
डोंबिवली: डोंबिवली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २० वर्षीय तरुणाचा ईशाळवाडी ट्रेक दरम्यान मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. मृत्यू झालेला तरुण हा आपल्या पाच मित्रांसोबत खालापूर तालुक्यातील प्रसिद्ध इर्शाळवाडी गडावर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. मात्र तो घरी मृत्यू झालेल्या अवस्थेत पोहोचला. या दुर्दैवी घटनेमुळे रितेशच्या मित्रपरिवारासह संपूर्ण डोंबिवली परिसरात हालहाल व्यक्त केली जात आहे.

काय घडलं नेमकं ?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव रितेश कोणका असे आहे. सोमवारी डोंबिवलीतील सहा मित्रांचा ग्रुप ट्रेकिंगच्या उद्देशाने इर्शाळवाडी येथे पोहोचला होता. यामध्ये साहिल सुर्वे, युवराज चव्हाण, मितेश गुप्ता, देवेश गुप्ता, क्रिश शेट्टी आणि रितेश कोणका यांचा समावेश होता. ट्रेक चढत असताना अचानक रितेशला अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्याची प्रकृती खालावली. त्याच्या मित्रांनी त्याला पाणी देऊन सावरण्याचा आणि धीर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही वेळातच तो बेशुद्ध पडला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दोन मित्रांनी तातडीने पायथ्याला धाव घेतली आणि स्थानिक ग्रामस्थांना मदतीसाठी बोलावले. दुर्गम भाग असल्याने ग्रामस्थांनी मोठ्या कष्टाने पारंपारिक झोळी तयार करून रितेशला डोंगरावरून खाली आणले, मात्र दुर्दैवाने डोंगरावरून खाली येण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.

उष्माघात की हृदयविकाराचा झटका?

रितेशच्या मृत्यू मागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार त्याचा मृत्यू उष्माघात किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाला असावा असे बोलले जात आहे. मृत्यू मागचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल आल्यावरच समोर येईल. या घटनेने त्याच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेने गड-किल्ल्यांवर जाणाऱ्या पर्यटकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव रितेश कोणका आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी गडावर घडली.

  • Que: मृत्यूमागील प्राथमिक संशय काय आहे?

    Ans: उष्माघात किंवा हृदयविकाराचा झटका हा प्राथमिक संशय आहे.

Published On: May 13, 2026 | 01:43 PM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

