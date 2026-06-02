नेटवर्क गेलं तरी कॉल थांबणार नाही! BSNL यूजर्स आत्ताच ऑन करा फोनमधील ही सेटिंग… फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jun 02, 2026 | 02:57 PM IST
सारांश

BSNL Phone Setting: मोबाईलमध्ये नेटवर्क नसल्यामुळे कॉलिंगमध्ये अडचणी येतात, पण बीएसएनएल यूजर्ससाठी आता यावर सोपा उपाय उपलब्ध आहे. कंपनीच्या VoWiFi (वॉइस ओवर वाय-फाय) सेवेमुळे वाय-फायच्या मदतीने नेटवर्क नसतानाही कॉल आणि मेसेजची सुविधा वापरता येणार आहे.

विस्तार
  • बीएसएनएल च्या VoWiFi सेवेमुळे मोबाईल नेटवर्क नसतानाही वाय-फायच्या मदतीने कॉलिंग आणि मेसेजिंग करता येते.
  • ही सेवा देशभरातील सर्व बीएसएनएल टेलिकॉम सर्कलमध्ये उपलब्ध असून फोनच्या सेटिंगमध्ये वायफाय कॉलिंग सुरू करावे लागते.
  • VoWiFi वापरण्यासाठी बीएसएनएलचे 4G/5G रेडी सिम कार्ड आणि सक्रिय वाय-फाय कनेक्शन आवश्यक आहे.
भारतातील सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) सतत त्यांची सर्विस सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यामुळे त्यांच्या यूजर्सना चांगला अनुभव मिळावा आणि नवीन यूजर्स देखील जोडले जावेत. आता कंपनीच्या अशाच एका सर्विसबाबत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. यावर्षीच्या सुरुवातीला सरकारी टेलीकॉम कंपनीने भारतात VoWiFi सर्विस लाँच केली होती. यामध्ये यूजर्सना नेटवर्कशिवाय किंवा लो नेटवर्कमध्ये देखील कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जाते.

मोबाईलमध्ये नेटवर्क नाही तरीही कॉल करता येणार!

भारत संचार निगम लिमिटेडने सुरु केलेली ही सर्विस देशभरातील सर्व टेलीकॉम सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे. यासाठी यूजर्सना त्यांच्या फोनच्या सेटिंगमध्ये काही बदल करावे लागणार आहेत. या बदलानंतर यूजर्स नेटवर्क नसताना देखील कॉलिंगच्या सुविधेचा फायदा घेऊ शकणार आहे. फोनमधील सेटिंग ऑन केल्यानंतर यूजर्स त्यांच्या फोनवर कॉल आणि मेसेज रिसीव्ह करू शकणार आहेत. तसेच यूजर्स त्यांच्या फोनवरून कॉल देखील करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

काय आहे बीएसएनएलची वॉइस ओवर वाय-फाय सर्विस?

बीएसएनएलची ही सर्विस वॉइस ओवर वाय-फाय (VoWiFi) आहे. यामध्ये यूजर्सना त्यांच्या फोनमध्ये मोबाईल नेटवर्क नसले तरी देखील कॉलिंगची सुविधा मिळणार आहे. पण यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहेस की, फोन वाय-फाय नेटवर्कला कनेक्ट असणं गरजेचं आहे. जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया अनेक वर्षांपासून आपल्या यूजर्सना ही सेवा देत आहेत. बीएसएनएलने या वर्षाच्या सुरुवातीला ही सेवा सुरू केली. बीएसएनएलची व्हीओवायफाय सेवा सुरू करणे खूप सोपे आहे. तुम्ही तुमच्या अँड्रॉईड स्मार्टफोनवर ती सहजपणे सुरू करू शकता. कंपनीने गेल्यावर्षी सुमारे 1 लाख नवीन 4G/5G मोबाईल टॉवर संपूर्ण देशभरात लावले आहेत. हे मोबाईल टॉवर्स सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटरचे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्टर सुधारण्यासाठी लावण्यात आले आहेत.

बीएसएनएल व्हीओवायफाय सेवा सुरु करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

बीएसएनएल व्हीओवायफाय सेवा वापरण्यासाठी तुमच्याकडे बीएसएनएल 5G रेडी सिम कार्ड असं गरजेचं आहे. जर तुमच्याकडे बीएसएनएलचे जुने सिमकार्ड असेल तर ते त्वरित बदला आणि 4G/5G सिम कार्ड खरेदी करा. यासाठी तुम्हाला कोणतेही जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.

  • नवीन सिम फोनमध्ये लावल्यानंतर सेटिंग्स ओपन करा.
  • इथे तुम्हाला नेटवर्क आणि इंटरनेट पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला बीएसएनएल सिम ऑप्शनवर टॅप करा.
  • इथे तुम्हाला पुढील पेजवर बीएसएनएलवर टॅप करावे लागेल.
  • खाली स्क्रॉल करा आणि वायफाय कॉलिंग ऑप्शनवर टॅप करा.
  • यानंतर यूज वायफाय कॉलिंग ईनेबल करा.
अशा प्रकारे, तुमच्या फोनमध्ये बीएसएनएलची VoWiFi कॉलिंग सेवा सुरू होईल आणि तुम्ही नेटवर्क नसलेल्या किंवा कमी नेटवर्क असलेल्या भागातही वायफायच्या मदतीने कॉलिंग सेवेचा लाभ घेऊ शकाल.

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL म्हणजे काय?

    Ans: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ही भारत सरकारच्या मालकीची दूरसंचार कंपनी आहे.

  • Que: BSNL कोणत्या सेवा पुरवते?

    Ans: BSNL मोबाईल नेटवर्क, ब्रॉडबँड, फायबर इंटरनेट, लँडलाइन आणि एंटरप्राइझ कम्युनिकेशन सेवा पुरवते.

  • Que: BSNL चे 4G आणि 5G नेटवर्क उपलब्ध आहे का?

    Ans: BSNL देशभरात 4G सेवा विस्तारत आहे आणि 5G सेवांवरही काम करत आहे.

