Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Sleepy Ring ईव्हेंट! स्लीपीहेड बंडलसह प्लेअर्सना मिळणार हे आकर्षक रिवॉर्ड्स

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:04 AM IST
Free Fire Max Sleepy Ring Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन स्लिपी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना अनेक आकर्षक बंडल्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे. कमी डायमंड्स खर्च करून खास इन-गेम रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी हा ईव्हेंट गेमर्ससाठी खास ठरणार आहे.

  • स्लिपी रिंग ईव्हेंटमध्ये स्लीपीहेड बंडल आणि डचेस ऑफ टेररलँड ​​बंडल सारखे खास रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
  • पहिल्या स्पिनसाठी 20 डायमंड्स, तर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतील.
  • प्लेअर्स स्टोअर सेक्शनमधील स्लिपी रिंग ईव्हेंट बॅनरवर क्लिक करून ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये स्लिपी रिंग ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध बंडल्स मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये मिळणाऱ्या रिवॉर्ड्समध्ये स्लीपीहेड बंडल आणि डचेस ऑफ टेररलँड ​​बंडल यांचा समावेश आहे. फ्री फायर मॅक्स गेमिंगमध्ये विविध प्रकारचे गेमिंग रिवॉर्ड्स मिळतात. सर्वात विशेष गेममधील इन-गेम कॅरेक्टर असतात. गेममधील नवीन ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध गेमिंग वस्तू जिंकण्याची संधी मिळते. असाच एक नवीन ईव्हेंट आता फ्री फायर मॅक्समध्ये लाईव्ह झाला आहे.

फ्री फायर मॅक्समध्ये स्लिपी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हे रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आणि स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • स्लीपीहेड बंडल
  • डचेस ऑफ टेररलँड ​​बंडल
  • ड्यूक ऑफ टेररव्हिल बंडल
  • केओ नाईट शॉक बंडल
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिनसाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

स्लिपी रिंग ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 डायमंड्सऐवजी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

स्पिपी रिंग ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वप्रथम तुमच्या फोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम उघडा.
  • यानंतर स्टोअर विभागात जा.
  • येथे तुम्हाला हायलाइट्समध्ये स्लीपी रिंग इव्हेंटचा बॅनर दिसेल
  • या बॅनरवर क्लिक करून तुम्ही वर नमूद केलेल्या बक्षिसांसाठी तुमचे नशीब आजमावू शकता.
हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FZ5X1C7V9B2N
  • BR43FMAPYEZZ
  • FK3J9H5G1F7D
  • FP9O1I5U3Y2T
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FE2R8T6Y4U1I
  • S9QK2L6VP3MR
  • FA3S7D5F1G9H
  • FT4E9Y5U1I3O
  • F7F9A3B2K6G8
  • UPQ7X5NMJ64V
  • FU1I5O3P7A9S
  • FFR4G3HM5YJN
  • FM6N1B8V3C4X

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jun 02, 2026 | 09:04 AM

