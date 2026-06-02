Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री... किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

हुआवेई नोव्हा 16 स्मार्टफोनच्या 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,999 म्हणजेच सुमारे 42,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 512GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,499 म्हणजेच सुमारे 49,000 रुपये ठेवली आहे. तसेच हुवावे नोव्हा 16z हा CNY 2,699 म्हणजेच सुमारे 38,000 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसच्या 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,199 म्हणजेच सुमारे 45,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – X)
हुआवेई नोव्हा 16 स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.68-इंच फुल एचडी+ (1,280 x 2,800 पिक्सेल) ओएलईडी डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आला आहे. हा लेटेस्ट लाँच फोन कंपनीच्या इनहाउस Kirin 9010S चिपसेट आणि 12GB रॅमने सुसज्ज आहे. कॅमेरा डिटेल्सबद्दल बोलायचं झालं तर, हुआवेई नोव्हा 16 मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा आहे.
फोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा देखील दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा सेंसर दिला आहे. हुआवेई नोव्हा 16 मध्ये 7,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G, 4G LTE, डुअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 6, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, बेईडू, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि नेव्हिकला सपोर्ट देण्यात आला आहे.
हुवावे नोव्हा 16z मध्ये 6.7-इंच का फुल एचडी+ (1,084×2,412 पिक्सेल) ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये हुआवेई नोव्हा 16 सारखाच फ्रंट आणि रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. हुवावे नोव्हा 16z च्या रिअर कॅमेरा सेटअपमध्ये सेकेंडरी कॅमेरा 12-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो लेंस आहे. हुवावे नोव्हा 16z मध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टससह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. या फोनमधील इतर फीचर्स नोवा 16 सारखेच आहेत.
Ans: Huawei ही चीनची बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनी आहे.
Ans: होय, Huawei स्मार्टफोन उत्कृष्ट कॅमेरा, प्रीमियम डिझाइन आणि दमदार हार्डवेअरसाठी ओळखले जातात.
Ans: नवीन Huawei स्मार्टफोनमध्ये गुगल मोबाईल सर्व्हिसेस (जीएमएस) उपलब्ध नसू शकतात. त्याऐवजी कंपनीचे स्वतःचे एचएमएस (हुआवेई मोबाईल सर्व्हिसेस) दिले जाते.