PMPML News : ‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲपला प्रवाशांचा प्रतिसाद; काही दिवसातच हजारो पुणेकरांनी डाऊनलोड केले ॲप

PMPML News Marathi : पुणेकरांनी पीएमपीएमल ॲपला उत्स्फर्तु प्रतिसाद दिला आहे. काही दिवसांतच हजार पुणेकरांनी हे ॲप डाऊनलोड करुन तिकट बुकींग आणि बस ट्रॅकिंगसाठी याचा वापर केल आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 09:06 AM
PMPML News : 'आपले पीएमपीएमएल' ॲपला प्रवाशांचा प्रतिसाद; काही दिवसातच हजारो पुणेकरांनी डाऊनलोड केले ॲप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲपला प्रवाशांचा प्रतिसाद
  • २६ दिवसांत ७५ हजार ॲप डाउनलोड्स
  • जाणून घ्या ॲप कसे डाऊनलोड कराल?
PMPML News in Marathi : पुणे : महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या सुविधेसाठी बसमधील सीटमागे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी क्यूआर कोड (स्कॅनर) लावण्यात आले होते.या संकल्पनेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून १ ते २६ एप्रिल या २६ दिवसांच्या कालावधीत ७५ हजार प्रवाशांनी ‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲप डाउनलोड केले आहे. सध्या या ॲपचे एकूण ३० लाख नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत.

पीएमपीएमएलच्या स्वतःच्या आणि ठेकेदारांच्या मिळून एकूण १ हजार ९६१ बसेसमध्ये हे स्कॅनर लावण्यात आले होते.२६ दिवसांत ॲप डाउनलोड करणाऱ्यांमध्ये ६० हजार अँड्रॉइड वापरकर्ते आणि १५ हजार ॲपलच्या वापरकर्त्यांचा समावेश आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार, दररोज ९०० ते १००० अँड्रॉइड वापरकर्ते आणि ५०० ते ६०० ॲपल वापरकर्ते हे ॲप डाउनलोड करत आहेत.

‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲपचे फायदे

  • बस सध्या कुठे आहे, हे प्रत्यक्ष पाहता येते.
  • ऑनलाईन तिकीट व पास काढता येतो.
  • तिकीट खिडकीवर रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही.
  • या ॲपवरून पुणे मेट्रोचे तिकीटही काढता येते.
  • बसचा मार्ग, क्रमांक आणि बस येण्याची अचूक वेळ समजते.
  • डिजिटल पेमेंटमुळे रोख व्यवहारांची गरज उरत नाही आणि व्यवहार सुरक्षित होतात.

ॲप कसे डाउनलोड करावे?

प्रवासी प्ले स्टोअर वरून आपले पीएमपीएमएल ॲप सर्च करून हे ॲप डाउनलोड करू शकतात. तसेच बसमधील सीटमागील क्यूआर कोड स्कॅन करूनही थेट डाउनलोड लिंक मिळवता येते.

एकूण ३० लाख वापरकर्ते

आतापर्यंत ‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲप वापरणाऱ्यांची एकूण संख्या साधारण ३० लाख इतकी झाली आहे. यामध्ये अँड्रॉइड मोबाईलचे २२ लाख ९० हजार, तर ॲपल मोबाईलचे ७ लाख वापरकर्ते आहेत.

पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड सांगतात  स्कॅनर लावल्यापासून ७५ हजार प्रवाशांनी ‘आपले पीएमपीएमएल’ ॲप डाउनलोड केले आहे. दररोज सरासरी १ हजार ५०० प्रवासी हे ॲप डाऊनलोड करत आहेत. भविष्यात ५० लाख प्रवाशांपर्यंत हे ॲप पोहोचवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 30, 2026 | 09:06 AM

