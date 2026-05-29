eSIM Vs SIM: Android यूजर्समध्ये पुन्हा रंगली चर्चा… कोणता पर्याय ठरतोय सर्वात बेस्ट? निर्णय घेण्यापूर्वी जाणून घ्या

Updated On: May 29, 2026 | 07:39 PM IST
सारांश

अँड्रॉईड स्मार्टफोन यूजर्समध्ये सध्या eSIM आणि फिजीकल सिम याबाबत मोठी चर्चा सुरु आहे. नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे ई-सिमकडे अनेक यूजर्स आकर्षित होत असले तरी, अजूनही अनेक जण पारंपरिक सिम कार्डलाच पसंती देताना दिसत आहेत.

  • ई-सिममध्ये फिजिकल सिम कार्डची गरज नसते, त्यामुळे सेटअप अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर ठरतो.
  • फिजीकल सिम अजूनही बहुतेक अँड्रॉईड यूजर्ससाठी सोपा आणि सहज बदलता येणारा पर्याय मानला जातो.
  • सुरक्षा, नेटवर्क स्विचिंग आणि फ्यूचर टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत ई-सिमची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे.
गेल्या काही वर्षांपर्यंत स्मार्टफोन खरेदी केल्यानंतर की फिजिकल सिम असा विचार करावा लागत नव्हता. कारण कंपन्या त्यांचे स्मार्टफोन्स केवळ फिजिकल सिम सपोर्टसहच लाँच करत होत्या. मात्र आता तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीनंतर कंपन्या फिजिकल सिमसह ई-सिम सपोर्ट असलेले स्मार्टफोन्स देखील लाँच करण्यावर भर देत आहेत. कारण सध्याच्या काळात ई-सिम एक सुरक्षित पर्याय बनला आहे. यामुळे आता अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या फोनमध्ये फिजिकल सिमसाठी स्लॉट देणं बंद केलं आहे.

मात्र असे देखील काही स्मार्टफोन्स बाजारात उपलब्ध आहेत जे ई-सिम आणि फिजिकल सिम अशा दोन्हीला सपोर्ट करतात. त्यामुळे ई-सिम वापरावे की फिजिकल सिम असा गोंधळ नेहमीच अनेक यूजर्सच्या मनात असतो. ज्यामुळे त्यांना निर्णय घेणं देखील कठीण जातं. ई-सिम की फिजिकल सिम या दोन्हीमध्ये एकाची निवड करण्यापूर्वी त्यांच्यातील फरक समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार योग्य निर्णय घेऊ शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

eSIM Vs SIM: दोन्हीमधील अंतर

ई-सिम आणि फिजिकल सिम यांच्यातील पहिले आणि सर्वात मोठे अंतर म्हणजे फिजिकल सिममध्ये एक प्री-प्रोग्राम्ड फिजिकल कार्ड फोनमध्ये इन्सर्ट करावे लागते. यासाठी फोनमध्ये एक स्पेशल स्लॉट देखील दिलेला असतो. मात्र ई-सिम बद्दल बोलायचं झालं तर, याचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही स्लॉटची गरज नसते. यामध्ये एक इम्बेडेड सिम कार्ड (ई-सिम) मध्ये नेटवर्क क्रेडेंशियल डाउनलोड केले जातात. एकदा डाऊनलोड केल्यानंतर हे सिम नेहमी फोनमध्येच राहते.

ई-सिम आणि फिजिकल सिम यांच्यातील दुसरा फरक म्हणजे जर तुम्हाला नेटवर्क बदलायचे असेल तर तुम्हाला फिजिकल सिम कार्ड देखील बदलावे लागते. मात्र जर तुम्हाला ई-सिमचे नेटवर्क बदलायचे असेल तर अशी समस्या येत नाही. केवळ जुने डिटेल्स काढून नवीन क्रेडेंशियल डाउनलोड केले जाऊ शकतात.

ई-सिम वापरण्याचे फायदे

ई-सिम जास्त सुरक्षित मानले जाते. अनेकदा इंस्टॉलेशनच्या वेळी फिजिकल सिम कार्ड डॅमेज होऊ शकतं. याशिवाय, फिजीकल सिम कार्ड तुटण्याची किंवा चोरीला जाण्याची देखील शक्यता असते. फिजिकल सिम कार्डमुळे डुप्लिकेट सिम आणि स्वॅपिंग इत्यादी धोके देखील असतात. मात्र ई-सिमचा वापर करताना अशा कोणत्याही समस्या नसतात. ई-सिम फोनमधून काढू किंवा चोरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, हे सिम फोनच्या IMEI क्रमांकाशी जोडलेले राहते, ज्यामुळे सुरक्षा आणखी मजबूत होते.

सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अनेक लोकं ई-सिम ला जास्त महत्त्व देतात. ई-सिम अशा लोकांची पहिली पसंती आहे, ज्यांना ट्रॅव्हलिंग करायला आवडतं पण ट्रॅव्हलिंग करताना त्यांना वारंवार सिम बदलावे लागते. फिजिकल सिम प्रमाणे ई-सिम आधी खरेदी करणं, त्यानंतर इंस्टॉल करणं आणि व्हेरिफाय करण्याची गरज पडत नाही. तुम्ही घरबसल्या सिम डाऊनलोड करून त्याचा वापर करू शकता. मात्र अजूनही असे अनेक स्मार्टफोन्स बाजारात उपलब्ध आहेत, जे ई-सिमला सपोर्ट करत नाहीत. हळूहळू कंपन्या ई-सिमला प्राधान्य देत नवे स्मार्टफोन्स लाँच करत आहेत, परंतु अजूनही अशी अनेक डिव्हाईस असे आहेत जी फक्त फिजिकल सिमलाच सपोर्ट करतात.

Published On: May 29, 2026 | 07:39 PM

May 29, 2026 | 07:39 PM
