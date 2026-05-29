Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटमध्ये मोफत मिळणार BAA मास्क आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर… क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: May 29, 2026 | 09:40 AM IST
Free Fire Max RAM PROTOCOL Event: फ्री फायर मॅक्स गेमर्ससाठी आणखी एक भन्नाट ईव्हेंट घेऊन आला आहे. ‘रॅम प्रोटोकॉल’ नावाच्या या नव्या ईव्हेंटमध्ये गेमर्सना अनेक प्रीमियम आणि एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मोफत मिळवण्याची संधी मिळत आहे.

विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन ‘रॅम प्रोटोकॉल’ ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून गेमर्सना मोफत प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
  • प्लेअर्सना बीएए मास्क, गोल्ड रॉयल व्हाउचर आणि बनी वेपन लूट क्रेट क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • BR/CS मॅचमध्ये ठराविक मिनिटे खेळून गेमर्स हे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स अनलॉक करू शकतात.
Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या गेमर्ससाठी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटचं नाव रॅम प्रोटोकॉल असं आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रीमियम हेड मास्क आणि गोल्ड रॉयल वाउचर प्रमुख रिवॉर्ड स्वरुपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना वेपन लूट क्रेट देखील मिळणार आहे, ज्याच्या मदतीने बंदूकीची शक्ती कितीतरी पटीने वाढवली जाऊ शकते.

यासोबतच, बंदूकीला नवीन लूक देखील दिला जाऊ शकतो. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला मोफत गेमिंग वस्तू मोफत मिळवायच्या असतील तर हा ईव्हेंट तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

रॅम प्रोटोकॉल ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्समध्ये रॅम प्रोटोकॉल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना बीएए मास्क मुख्य रिवॉर्ड स्वरुपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय ईव्हेंटमध्ये बनी वेपन लूट क्रेट आणि गोल्ड रॉयल व्हाउचर देखील मोफत मिळणार आह. पण हे सर्व रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना काही टास्क्स पूर्ण करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • बीएए मास्क
  • गोल्ड रॉयल व्हाउचर
  • बनी वेपन लूट क्रेट

पूर्ण करावे लागणार हे टास्क्स

  • खालील टास्क्स पूर्ण करून प्लेअर्सना प्रीमियम आणि एक्सक्लूसिव गेमिंग रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • 41 मिनिटांपर्यंत BR/CS मॅच खेळल्यानंतर गोल्ड रॉयल वाउचर मिळणार आहे.
  • 91 मिनिटांपर्यंत BR/CS मॅच खेळल्यानंतर जबरदस्त वेपन लूट क्रेट दिली जाणार आहे, जे अनलॉक करून वेपन स्किन क्लेम केली जाऊ शकते.
  • 170 मिनिटांपर्यंत BR/CS मॅच खेळल्यानंतर बीएए मास्क मिळणार आहे.

ईव्हेंटमधील रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता ईव्हेंट सेक्शनवर टॅप करा.
  • तुमच्या स्क्रीनवर ईव्हेंट विंडो ओपन होईल, त्यामधील घोस्ट प्रोटोकॉलवर टॅप करा.
  • आता तुम्हाला रॅम प्रोटोकॉल इव्हेंट दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • टास्कच्या बाजूला असलेल्या क्लेम बटणावर टॅप केल्याने बक्षीस अनलॉक होईल, जे तुम्ही गेममध्ये वापरू शकाल.

गेमिंग ईव्हेंट कधीपर्यंत लाईव्ह असणार आहे?

नवा गेमिंग ईव्हेंट 1 जून 2026 पर्यंत लाईव्ह असणार आहे. हा इव्हेंट 26 मे रोजी गेमर्ससाठी लाईव्ह करण्यात आला होता.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: May 29, 2026 | 09:36 AM

