Weight Loss Tips: डाएटिंग करूनही वजन कमी होत नाहीये? जाणून घ्या यामागचे महत्वाचे कारण

Vitamin B12: सतत थकवा जाणवतोय? असू शकतं Vitamin B12 च्या कमतरतेचे संकेत; जाणून घ्या लक्षणे
अनेक लोक हेल्दी पदार्थ असल्यामुळे ते जास्त प्रमाणात खातात. ड्रायफ्रूट्स, पीनट बटर, स्मूदी, ओट्स किंवा ग्रॅनोला हे आरोग्यासाठी चांगले असले तरी त्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात सेवन केल्यास वजन वाढू शकते.
फिटनेस डाएटमध्ये सॉसेस, ड्रेसिंग्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, हेल्दी स्नॅक्स किंवा पॅकेज्ड ज्यूस यांचा समावेश असतो. मात्र, या पदार्थांमध्ये साखर आणि अतिरिक्त कॅलरीज लपलेल्या असू शकतात. त्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता असते.
फक्त डाएट करून वजन नियंत्रणात राहत नाही. नियमित व्यायाम आणि शारीरिक हालचालही आवश्यक असते. दिवसभर बसून काम करणे, चालणे कमी होणे आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे शरीरातील कॅलरीज बर्न होत नाहीत.
झोपेचा अभाव आणि सततचा तणाव हे देखील वजन वाढण्यामागील मोठे कारण ठरू शकतात. कमी झोपेमुळे हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते आणि भूक अधिक लागते. तणावामुळे अनेकजण वारंवार खाण्याकडे वळतात.
हेल्दी डाएटमध्ये योग्य प्रमाणात प्रोटीन आणि फायबर नसल्यास सतत भूक लागण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे लोक वारंवार स्नॅक्स खातात आणि कॅलरी इनटेक वाढतो.
बाजारात मिळणाऱ्या अनेक पदार्थांवर “लो फॅट”, “शुगर फ्री” किंवा “हेल्दी” असे लेबल असते. मात्र, हे पदार्थ पूर्णपणे आरोग्यदायी असतीलच असे नाही. त्यामुळे कोणताही पदार्थ खरेदी करण्यापूर्वी त्यावरील न्यूट्रिशन लेबल वाचणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणाव नियंत्रण या सर्व गोष्टी वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फक्त हेल्दी पदार्थ खाण्यापेक्षा योग्य प्रमाण, योग्य वेळ आणि अॅक्टिव्ह लाइफस्टाइल यावर भर देणे गरजेचे आहे. जर सतत हेल्दी डाएट घेत असूनही वजन वाढत असेल, तर आहारतज्ज्ञ किंवा फिटनेस एक्सपर्टचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
