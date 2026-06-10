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Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स… वाचा प्रोसेस

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:08 AM IST
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सारांश

Free Fire Max Faded Wheel Event: फ्री फायर मॅक्समधील फेडेड व्हिल इव्हेंट पुन्हा एकदा प्लेअर्ससाठी खास रिवॉर्ड्स घेऊन आला आहे. या इव्हेंटमध्ये रिव्हर्स पेनल्टी अ‍ॅनिमेशनसह अनेक आकर्षक आयटम्स मिळवण्याची संधी असून, त्यासाठी डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागणार आहेत.

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स... वाचा प्रोसेस

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स... वाचा प्रोसेस

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विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्समधील फेडेड व्हिल इव्हेंटमध्ये रिव्हर्स पेनल्टी अ‍ॅनिमेशनसह 10 खास रिवॉर्ड्स मिळण्याची संधी आहे.
  • प्लेअर्सना 8 नको असलेले रिवॉर्ड्स काढून टाकल्यानंतर डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागतील.
  • पहिल्या स्पिनसाठी 9 डायमंड्स तर शेवटच्या स्पिनसाठी 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.
Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्स गेममध्ये फेडेड व्हिल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झाल्यानंतर प्लेअर्सना रिव्हर्स पेनल्टी सारखे अ‍ॅनिमेशन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ अ‍ॅनिमेशनच नाही तर या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झाल्यानंतर प्लेअर्स युनिव्हर्सल व्हाउचर, नंबर 18 मरून जर्सी सारखे रिवॉर्ड्स देखील क्लेम करू शकणार आहेत. ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना 10 रिवॉर्ड्सची यादी मिळणार आहे. यापैकी 8 रिवॉर्ड्सची निवड करावी लागणार आहे, ज्यांची तुम्हाला गरज नाही.

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फेडेड व्हिल पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. यामध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळे आहे. या ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आणि प्रत्येक स्पिनसाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार, याबाबत जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

फेडेड व्हिल ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना एकूण 8 वेळा स्पिन करण्याची संधी मिळणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स आणि दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर तिसऱ्या स्पिनची किंमत 39 डायमंड्स आहे. ईव्हेंटमध्ये 4 वेळा स्पिन करण्यासाठी 69 डायमंड्स आणि पाचवेळा स्पिन करण्यासाठी 99 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. सहावेळा स्पिन करण्यासाठी 149 डायमंड्सची गरज आहे. या ईव्हेंटमध्ये सात वेळा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि आठव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे धमाकेदार रिवॉर्ड्स

  • रिव्हर्स पेनल्टी
  • एन्हान्स हॅमर
  • युनिव्हर्सल व्हाउचर
  • नंबर 18 मरून जर्सी
  • सुपर लेग पॉकेट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • नंबर 18 मरून जर्सी (बॉटम)
  • एसपीएएस 12 प्लेग डॉक्टर वेपन लूट क्रेट
  • टीम बूस्टर
  • स्पोर्ट्स कार पिच डॅशर
यापैकी कोणतेही 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्ही तुमचे नशिब आजमावू शकता.

ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • इथे तुम्हाला हायलाईट्सवर टॅप करावे लागेल.
  • हायलाईट्समध्ये तुम्हाला फेडेड व्हिल ईव्हेंट बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळेल.
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हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max faded wheel event is live players can win amazing prizes

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:08 AM

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