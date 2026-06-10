Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स... वाचा प्रोसेस

BSNL Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जची चिंता नाही! ‘या’ प्लॅनमध्ये मिळतेय 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी आणि बरंच काही
फेडेड व्हिल पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. यामध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळे आहे. या ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आणि प्रत्येक स्पिनसाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube)
फेडेड व्हिल ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना एकूण 8 वेळा स्पिन करण्याची संधी मिळणार आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स आणि दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर तिसऱ्या स्पिनची किंमत 39 डायमंड्स आहे. ईव्हेंटमध्ये 4 वेळा स्पिन करण्यासाठी 69 डायमंड्स आणि पाचवेळा स्पिन करण्यासाठी 99 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. सहावेळा स्पिन करण्यासाठी 149 डायमंड्सची गरज आहे. या ईव्हेंटमध्ये सात वेळा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि आठव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.