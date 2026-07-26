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देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Updated On: Jul 26, 2026 | 07:55 AM IST
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सारांश

आयएमडीनुसार, गुजरातच्या बनासकांठा, मेहसाणा, मोरबी, पाटण, साबरकांठा आणि सुरेंद्रनगर जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत...

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत... (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार

नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. त्यात भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) इशारा जारी केला असून, पुढील काही तासांत अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली आहे. हवामान विभागाने गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट आणि इतर अनेक राज्यांतील जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.

आयएमडीनुसार, गुजरातच्या बनासकांठा, मेहसाणा, मोरबी, पाटण, साबरकांठा आणि सुरेंद्रनगर जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये ताशी ६० किमी वेगापर्यंतचे सोसाट्याचे वारे, मुसळधार पाऊस (ताशी १५ मिमी पेक्षा जास्त) आणि विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

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दरम्यान, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये ताशी ४० ते ६० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. मध्यम ते जोरदार पाऊस (ताशी ५ ते १५ मिमी), मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याचीही शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता

आग्रा, अलीगढ, अयोध्या, लखनौ, कानपूर नगर, कानपूर देहात, रायबरेली, सीतापूर, शाहजहानपूर, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी आणि उत्तर प्रदेशातील इतर अनेक जिल्ह्यांचा ऑरेंज अलर्टमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मेघालयातील पूर्व आणि पश्चिम खासी टेकड्या व जैंतिया टेकड्या, ओडिशातील गजपती, केओन्झार आणि सुंदरगड, तसेच छत्तीसगडमधील बलरामपूर, बिलासपूर, रायगड आणि सुरगुजा या जिल्ह्यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्येही तीव्र हवामानाची शक्यता आहे.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज

मध्य प्रदेशातील अनुपपूर, रेवा, सिधी आणि सिंगरौली जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग, श्रीनगर, जम्मू, बारामुल्ला, पुलवामा, उधमपूर, रियासी आणि इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही सोसाट्याचा वारा आणि पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

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Web Title: Red alert in six districts of gujarat

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Published On: Jul 26, 2026 | 07:46 AM

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