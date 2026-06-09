Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Instagram Released Reorder Grid Feature Now You Can Move Posts According Your Wish

Instagram Update: आता प्रोफाइल ग्रिडवर तुमचाच कंट्रोल! आवडीनुसार बदला इंस्टग्राम पोस्ट्सची जागा… वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Updated On: Jun 09, 2026 | 12:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

Instagram Reorder Grid Feature: इंस्टाग्रामने एक नवीन आणि अनोखं फीचर लाँच केलं आहे. हे फीचर यूजर्सना त्यांची प्रोफाईल ग्रीड एडीट करण्याचा पर्याय देणार आहे. नव्या फीचरच्या मदतीने आता प्रोफाइलवरील फोटो आणि रील्सची मांडणी आवडीनुसार बदलता येणार असून प्रोफाइल अधिक आकर्षक बनवणे सोपे होणार आहे.

Instagram Update: आता प्रोफाइल ग्रिडवर तुमचाच कंट्रोल! आवडीनुसार बदला इंस्टग्राम पोस्ट्सची जागा... वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Instagram Update: आता प्रोफाइल ग्रिडवर तुमचाच कंट्रोल! आवडीनुसार बदला इंस्टग्राम पोस्ट्सची जागा... वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इंस्टाग्रामच्या ‘Reorder Grid’ फीचरमुळे यूजर्सना प्रोफाइलवरील पोस्ट्सची जागा मनाप्रमाणे बदलता येणार आहे.

  • यापूर्वी पोस्ट्स केवळ तारीखनुसार दिसत होत्या, मात्र आता जुन्या पोस्ट्सही वरच्या बाजूला आणता येणार आहेत.
  • कोणत्याही पोस्टवर लाँग प्रेस करून ‘Reorder Grid’ पर्याय निवडल्यास पोस्ट्स सहजपणे पुन्हा मांडता येतील.
Instagram New Feature: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म गेल्या काही दिवसांपासून यूजर्ससाठी सतत नवीन फीचर्स आणि अपडेट्स घेऊन येत आहे. अलीकडेच इंस्टंट नावाचे एक नवीन फीचर देखील यूजर्ससाठी रिलीज करण्यात आले आहे. यानंतर आता कंपनीने त्यांच्या यूजर्ससाठी आणखी एक नवीन फीचर सादर केलं आहे. या नव्या फीचरचं नाव रिऑर्डर ग्रिड असं आहे. हे फीचर प्रोफाइल ग्रिडसंबंधित आहे. आता यूजर्स त्यांच्या आवडीनुसार प्रोफाईलवरील पोस्ट अ‍ॅडजस्ट करू शकणार आहे. याची प्रोसेस देखील अतिशय सोपी आहे.

Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स

आवडीनुसार पोस्ट्सची जागा बदलू शकणार

आतापर्यंत आपल्या प्रोफाईलवरील पोस्ट तारीखनुसार दिसत होत्या. म्हणजेच लेटेस्ट पोस्ट वर आणि जुन्या पोस्ट खाली दिसत होत्या. तसेच यूजर्सना 3 पोस्ट्स पिन करण्याचा पर्याय देखील होता. मात्र आता यामध्ये काही बदल करण्यात आला आहे. आता यूजर्स त्यांच्या आवडीनुसार पोस्ट्सची जागा बदलू शकणार आहेत. म्हणजेच तुम्ही अनेक महिन्यांपूर्वी शेअर केलेली पोस्ट्स वरच्या बाजूला अ‍ॅडजस्ट करू शकणार आहात आणि नुकतीच शेअर केलेली पोस्ट खाली अ‍ॅडजस्ट करू शकणार आहेत. अनेकदा आपल्याला नवीन आणि लेटेस्ट पोस्ट्सपेक्षा जुने फोटो आणि रिल्स अधिक आवडतात. मात्र केवळ 3 पोस्ट्स पिन करण्याचा पर्याय असल्यामुळे अनेकदा आपल्याला आपल्या आवडत्या पोस्ट्स प्रोफाईल ग्रिडवर वरच्या बाजूला घेता येत नाहीत. मात्र आता असं होणार नाही.  (फोटो सौजन्य – X) 

इंस्टाग्राम रिऑर्डर ग्रिड

इंस्टाग्रामवरील रिऑर्डर ग्रिड नावाच्या नव्या फीचरमुळे तुम्ही प्रोफाईल ग्रिडवरील फोटो तुमच्या आवडीनुसार रांगेत लावू शकणार आहात. याचा एक व्हिडीओ इंस्टाग्रामने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओवर अनेक यूजर्सनी कमेंट देखील केली आहे. एका यूजरने म्हटलं आहे की, यामुळे प्रोफाईलची मांडणी करणे खूपच सोपे होईल! मी कदाचित ती अधिक छान आणि नीटनेटकी दिसण्यासाठी थोडी अतिरिक्त मेहनतही घेईन. कारण आता मी तसे करू शकतो!! तर दुसऱ्या यूजरने म्हटलं आहे की, त्यांनी ‘वेळेनुसार क्रमवारी’ (time sorting) लावण्याच्या पद्धतीला सर्वांसाठी शक्य केले आहे. आता कोणीही एखादी जुनी पोस्ट घेऊन ती नवीन पोस्ट असल्यासारखी दर्शवू शकते.

जुना Smartphone विकताय? सर्वात आधी आवर्जून करा ही 4 कामं; नाहीतर वैयक्तिक डेटा होऊ शकतो लीक

फॉलो करा ही सोपी प्रोसेस

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये इंस्टाग्राम ओपन करा.
  • आता प्रोफाईलवर क्लिक करा.
  • आता कोणत्याही एका पोस्टवर लाँग प्रेस करा.
  • आता तुम्हाला पिन टू यूवर मेन ग्रिड, रिऑर्डर ग्रिड, अ‍ॅडजस्ट प्रिव्ह्यु, लाईक आणि कमेंट असे काही पर्याय दिसू लागतील.
  • यापैकी रिऑर्डर ग्रिडवर क्लिक करा.
  • आता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुमचे फोटो खाली किंवा वर नेऊ शकता.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इंस्टाग्राम स्टोरी किती वेळ दिसतात?

    Ans: इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केल्यानंतर 24 तासांपर्यंत दिसतात.

  • Que: इंस्टाग्रामवरून पैसे कमवता येतात का?

    Ans: होय, ब्रँड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, Reels आणि कंटेंट क्रिएशनद्वारे कमाई करता येते.

  • Que: इंस्टाग्रामवरील ब्लू टिक म्हणजे काय?

    Ans: ब्लू टिक हे व्हेरिफाइड अकाउंटचे चिन्ह आहे, जे अकाउंटची अधिकृत ओळख दर्शवते.

Web Title: Instagram released reorder grid feature now you can move posts according your wish

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स
1

Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स

Milind Gawali : ‘जोड्या स्वर्गात बांधल्या जातात…’, 20 वर्षांनंतरही ‘तो’ क्षण विसरू शकले नाहीत मिलिंद गवळी; भावनिक पोस्ट चर्चेत
2

Milind Gawali : ‘जोड्या स्वर्गात बांधल्या जातात…’, 20 वर्षांनंतरही ‘तो’ क्षण विसरू शकले नाहीत मिलिंद गवळी; भावनिक पोस्ट चर्चेत

GTA 6 खेळण्याचे तुमचेही स्वप्न राहू शकते अपूर्ण! ‘या’ कारणामुळे लाखो गेमर्स होणार निराश
3

GTA 6 खेळण्याचे तुमचेही स्वप्न राहू शकते अपूर्ण! ‘या’ कारणामुळे लाखो गेमर्स होणार निराश

जुना Smartphone विकताय? सर्वात आधी आवर्जून करा ही 4 कामं; नाहीतर वैयक्तिक डेटा होऊ शकतो लीक
4

जुना Smartphone विकताय? सर्वात आधी आवर्जून करा ही 4 कामं; नाहीतर वैयक्तिक डेटा होऊ शकतो लीक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Instagram Update: आता प्रोफाइल ग्रिडवर तुमचाच कंट्रोल! आवडीनुसार बदला इंस्टग्राम पोस्ट्सची जागा… वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Instagram Update: आता प्रोफाइल ग्रिडवर तुमचाच कंट्रोल! आवडीनुसार बदला इंस्टग्राम पोस्ट्सची जागा… वाचा संपूर्ण प्रोसेस

Jun 09, 2026 | 12:06 PM
शरीरसंबंध लग्नाआधीचे चारित्र्यावर ‘डाग’ नव्हे; अविवाहित प्रौढांबाबतीत खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

शरीरसंबंध लग्नाआधीचे चारित्र्यावर ‘डाग’ नव्हे; अविवाहित प्रौढांबाबतीत खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Jun 09, 2026 | 12:06 PM
रिल्सच्या नादात हद्द केली पार, भारतीय महिलेने परदेशात जाऊन केला टाॅवेल डान्स; पाहून लोक हैराण; Video Viral

रिल्सच्या नादात हद्द केली पार, भारतीय महिलेने परदेशात जाऊन केला टाॅवेल डान्स; पाहून लोक हैराण; Video Viral

Jun 09, 2026 | 12:03 PM
IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज

Jun 09, 2026 | 11:55 AM
Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईथा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित

Eetha Release Date: श्रद्धा कपूरच्या ‘ईथा’ची प्रतीक्षा संपली; रिलीज डेट आली समोर, ‘या’ दिवशी होणार चित्रपटगृहांत प्रदर्शित

Jun 09, 2026 | 11:52 AM
Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

Jun 09, 2026 | 11:50 AM
पुण्याच्या वेशीवर ‘हाऊस पार्टी’चे नवे जाळे; शहरातील कारवाईनंतर ग्रामीणमधील फार्महाऊस, रिसॉर्ट्सवर वाढला कल

पुण्याच्या वेशीवर ‘हाऊस पार्टी’चे नवे जाळे; शहरातील कारवाईनंतर ग्रामीणमधील फार्महाऊस, रिसॉर्ट्सवर वाढला कल

Jun 09, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें