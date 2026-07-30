Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders

ही वाढ केवळ फोल्डेबल स्मार्टफोन्सचे व्यापक आकर्षण दर्शवत नाही, तर ग्राहकांचे बदलणारे चित्र देखील दर्शवते, जिथे नाविन्यता आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
या अभूतपूर्व यशाचा विचार करता, सॅमसंगला या वर्षाच्या सुरुवातीला लॉंच केलेल्या एस२६ सिरीजसाठी मिळालेल्या प्री-ऑर्डर्सची बरोबरी करण्याचा आत्मविश्वास आहे, ज्यामधून फोल्डेबल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार झाल्याचे दिसून येते.
“आमच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, उत्पादकता वाढवणाऱ्या आणि सर्जनशील क्षमता सादर करणाऱ्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी भारतातील वाढती मागणी दर्शवतो. वैयक्तिकीकृत गॅलेक्सी एआय अनुभव देणारी ही डिवाईसेस केवळ मेड इन इंडियाच नाहीत, तर भारतातील ग्राहकांच्या गतिमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या आमच्या प्रबळ भारतीय संशोधन आणि विकास क्षमतांद्वारे त्यांना पाठबळ दिले गेले आहे.
टियर २ आणि त्यापुढील शहरांमधून ४५ टक्के प्री-ऑर्डर्स आल्याने, आम्ही महत्त्वपूर्ण क्षमता असलेल्या एका आशादायक वाढत्या बाजारपेठेचा उदय पाहत आहोत,” असे सॅमसंग साऊथवेस्ट एशियाचे प्रेसिडंट आणि सीईओ जेबी पार्क म्हणाले.