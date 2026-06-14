10,000mAh बॅटरी आणि सर्वात ब्राईट स्क्रीन! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनचे डिटेल्स लीक... वाचून तुम्हीही व्हाल चकित

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मिळालेल्या माहितीनुसार, Honor चा हा आगामी स्मार्टफोन 10,000mAh हून अधिक बॅटरी कॅपिसिटी आणि 10,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करेल. समोर आलेली माहिती खरी असेल तर, हा आगामी स्मार्टफोन अनेक उपलब्ध फ्लॅगशिप मॉडेल्सच्या ब्राइटनेस रेटिंगला मागे सोडेल. तसेच या स्मार्टफोनची मोठी बॅटरी काही चिनी उत्पादकांमध्ये मोठ्या क्षमतेच्या बॅटरीज आणण्याच्या वाढत्या ट्रेंडशीही जुळणारे असेल. अद्याप टेक कंपनीने या आगामी स्मार्टफोनच्या उपलब्धतेबाबत पुष्टी केली नाही आणि तसेच कंपनीने अद्याप आगामी स्मार्टफोनच्या लाँचिंगबाबत देखील कोणताही खुलासा केला नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
टिपस्टर ‘डिजीटल चॅट स्टेशन’ च्या एक Weibo पोस्टनुसार, आगामी हॉनर स्मार्टफोनमध्ये 10,000mAh पेक्षा जास्त बॅटरी कॅपिसिटी दिली जाऊ शकते. टिप्स्टरने दावा केला आहे की, आगामी स्मार्टफोचा डिस्प्ले 10,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करू शकतो. या लीक्समध्ये स्मार्टफोनच्या नावाचा खुलासा करण्यात आला नाही. तसेच स्मार्टफोनचा चिपसेट, कॅमेरा, चार्जिंग स्पीड किंवा लाँचिंगबाबत देखील अद्याप कोणतीही माहिती समोर आली नाही. मात्र लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, आगामी स्मार्टफोन 10,000mAh हून अधिक बॅटरी आणि 10,000 निट्सच्या डिस्प्लेच्या कॉम्बिनेशनसह या कॅटेगरीमधील सर्वात दमदार स्मार्टफोन्सपैकी एक असू शकतो.
तथापि, या ब्राइटनेसच्या आकड्याकडे काहीशा सावधगिरीने पाहिले पाहिजे. 10,000 निट्स ब्राइटनेसचा दावा फार मोठा वाटत असला, तरी ‘पीक ब्राइटनेस’ची रेटिंग्स विशिष्ट परिस्थितींमध्ये डिस्प्लेच्या सर्वाधिक ब्राइट भागाचे मूल्यमापन करतात आणि ती दैनंदिन वापरादरम्यानच्या कामगिरीचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्व करतीलच असे नाही.
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डिसेंबर 2025 मध्ये चीनमध्ये 10,000mAh बॅटरी आणि 6,000 निट्सच्या पीक ब्राइटनेससह Honor Win आणि Honor Win RT लाँच करण्यात आले होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला कंपनीने देशात Honor Win Turbo व्हेरिअंट देखील सादर केला होता, जो 10,000mAh बॅटरी आणि 8,000 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसवाल्या डिस्प्लेने सुसज्ज आहे. तसेच, Honor Power 2 देखील 8,000 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल आणि 10,080mAh बॅटरीसह लाँच करण्यात आला. लेटेस्ट लीक्सचा विचार केला तर कंपनी त्यांचे स्मार्टफोन्स अधिक अपग्रेड करण्यावर भर देत आहे.