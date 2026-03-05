Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

इराण विरुद्ध इस्त्रायल, अमेरिकेत युद्ध पेटले
इराणने कुवेत, दुबई, कतारमध्ये केले हल्ले
मिडलईस्टमध्ये इराणने बंद केली तेलवाहतूक
Nuclear War: मिडल ईस्टमध्ये युद्धाचे स्वरूप वाढले आहे. इस्त्रायल, अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ले केले. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला इस्त्रायलने ठार केले. त्यानंतर इराण चवताळला आहे. इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर या हल्ल्याला दिले आहे. कुवेत, कतार, दुबई आशा अनेक देशांमध्ये इराणने हल्ले केले. आता इराणने आक्रमक धोरण स्वीकारले असल्याचे समोर येत आहे. इराणने अणुहॉल धमकी दिल्याचे म्हटले जात आहे.
इराणमधील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही कडक पावले उचलू असा इशारा इराणने दिला आहे. इराणमधील अण्वस्त्र असलेल्या ठिकाणी हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. तसेच इराणने देखील इस्त्रायलला अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी दिल्याचे समोर येत आहे. अणु हल्ल्याचा धोका निर्माण झाल्यास सर्व जगासाठी चिंतेचा विषय होऊ शकतो.
वाढते हल्ले आणि अन्य सर्व गोष्टींवरून इराण अधिक आक्रमक झाला आहे. इस्त्रायल आणि अमेरिका हल्ल्यांची तीव्रता वाढवत असल्याचे म्हटले जात आहे. लष्करी कारवाई करून इथल्या जनतेला विद्यमान सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असा इराणचा आरोप आहे. त्यामुळे इराणने इस्त्रायलला अणुहल्ल्याची धमकी दिल्याचे समोर येत आहे.
Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
सध्या मिडलईस्टमध्ये जोरदार युद्ध सुरू आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर जोरदार हल्ले केलेत आहेत. इराणचा समूळ नाश करण्याचा निर्धार केल्यासारखे ही भीषण हल्ले होत आहेत. तर इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेच्या, इस्त्रायलच्या लष्करी ठिकाणांना इराणने लक्ष्य केले आहे. युद्ध सुरू असतानाच आता चीनने देखील यामध्ये उडी घेतली आहे.
अनेक देशांना मिडल ईस्ट युद्धाचा फटका बसतांना दिसून येत आहे. तेल वाहतूक इराणने बंद केली असल्याने अनेक देशांमध्ये तेल संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता चीन देशाने सर्व जगाला चकित करण्यासारखा निर्णय घेतला आहे. चीनने एक प्रकारे या युद्धात उडी घेतली असल्याचे म्हटले जात आहे.
चीनने आपली लष्करी ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये यंदा 7 ते 10 टक्क्यांनी वाढ केली असल्याचे समोर येत आहे. अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीप्रमाणेच आपली ताकद असावी यावर चीन भर देताना दिसून येत आहे.