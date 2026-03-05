Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Nuclear Bomb Attack To Israel Middle East America Donald Trump World War 3 Marathi News

Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

Nuclear Attack: लष्करी कारवाई करून इथल्या जनतेला विद्यमान सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असा इराणचा आरोप आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:04 PM
Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

इराणची इस्त्रायला अणुहल्ल्याची धमकी (फोटो- istockphoto )

Follow Us:
Follow Us:

इराण विरुद्ध इस्त्रायल, अमेरिकेत युद्ध पेटले 
इराणने कुवेत, दुबई, कतारमध्ये केले हल्ले
मिडलईस्टमध्ये इराणने बंद केली तेलवाहतूक

Nuclear War: मिडल ईस्टमध्ये युद्धाचे स्वरूप वाढले आहे. इस्त्रायल, अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ले केले. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला इस्त्रायलने ठार केले. त्यानंतर इराण चवताळला आहे. इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर या हल्ल्याला दिले आहे. कुवेत, कतार, दुबई आशा अनेक देशांमध्ये इराणने हल्ले केले. आता इराणने आक्रमक धोरण स्वीकारले असल्याचे समोर येत आहे. इराणने अणुहॉल धमकी दिल्याचे म्हटले जात आहे.

इराणमधील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही कडक पावले उचलू असा इशारा इराणने दिला आहे. इराणमधील अण्वस्त्र असलेल्या ठिकाणी हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. तसेच इराणने देखील इस्त्रायलला अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी दिल्याचे समोर येत आहे. अणु हल्ल्याचा धोका निर्माण झाल्यास सर्व जगासाठी चिंतेचा विषय होऊ शकतो.

वाढते हल्ले आणि अन्य सर्व गोष्टींवरून इराण अधिक आक्रमक झाला आहे. इस्त्रायल आणि अमेरिका हल्ल्यांची तीव्रता वाढवत असल्याचे म्हटले जात आहे. लष्करी कारवाई करून इथल्या जनतेला विद्यमान सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असा इराणचा आरोप आहे. त्यामुळे इराणने इस्त्रायलला अणुहल्ल्याची धमकी दिल्याचे समोर येत आहे.

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ?

सध्या मिडलईस्टमध्ये जोरदार युद्ध सुरू आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर जोरदार हल्ले केलेत आहेत. इराणचा समूळ नाश करण्याचा निर्धार केल्यासारखे ही भीषण हल्ले होत आहेत. तर इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेच्या, इस्त्रायलच्या लष्करी ठिकाणांना इराणने लक्ष्य केले आहे. युद्ध सुरू असतानाच आता चीनने देखील यामध्ये उडी घेतली आहे.

अनेक देशांना मिडल ईस्ट युद्धाचा फटका बसतांना दिसून येत आहे. तेल वाहतूक इराणने बंद केली असल्याने अनेक देशांमध्ये तेल संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता चीन देशाने सर्व जगाला चकित करण्यासारखा निर्णय घेतला आहे. चीनने एक प्रकारे या युद्धात उडी घेतली असल्याचे म्हटले जात आहे.

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

चीनने आपली लष्करी ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये यंदा 7 ते 10 टक्क्यांनी वाढ केली असल्याचे समोर येत आहे. अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीप्रमाणेच आपली ताकद असावी यावर चीन भर देताना दिसून येत आहे.

 

Web Title: Iran nuclear bomb attack to israel middle east america donald trump world war 3 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 05:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
1

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?
2

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री
3

Nuclear Warship: अखेर त्यालाही युद्धात चान्स मिळणार? इराण युद्धाच्या धगीत 5,000 टनी अणू-विनाशकासह उत्तर कोरियाची समुद्रात एन्ट्री

Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…
4

Israel Iran War चा मोठा फटका; सीएनजी, पेट्रोल अन् डिझेल संपण्याच्या भीतीने रत्नागिरीत थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple First Copy प्रोडक्टस! दिसायला हुबेहूब, पण असतात ‘हे’ बदल; घेण्याच्या अगोदर लाखवेळा करा विचार

Apple First Copy प्रोडक्टस! दिसायला हुबेहूब, पण असतात ‘हे’ बदल; घेण्याच्या अगोदर लाखवेळा करा विचार

Mar 05, 2026 | 06:03 PM
Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

Mar 05, 2026 | 05:59 PM
जलपर्णीने गुदमरली मुळा–मुठा नदी, प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दुर्गंधीने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

जलपर्णीने गुदमरली मुळा–मुठा नदी, प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दुर्गंधीने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Mar 05, 2026 | 05:57 PM
Amazon Electronic Premier League 2026: स्वस्तात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्याची सुवर्णसंधी! स्मार्टफोनवर मिळणार भारी डिस्काउंट

Amazon Electronic Premier League 2026: स्वस्तात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्याची सुवर्णसंधी! स्मार्टफोनवर मिळणार भारी डिस्काउंट

Mar 05, 2026 | 05:56 PM
किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

Mar 05, 2026 | 05:55 PM
Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान

Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान

Mar 05, 2026 | 05:54 PM
Toxic ने बदलली रिलीज डेट, या दोन चित्रपटांशी होणार टक्कर, जूनमध्ये होणार महाधमाका

Toxic ने बदलली रिलीज डेट, या दोन चित्रपटांशी होणार टक्कर, जूनमध्ये होणार महाधमाका

Mar 05, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM